Альтернативы - MonkeyLearn

AfforAI

afforai.com

Ваш второй мозг для максимальной производительности. Afforai — это чат-бот с искусственным интеллектом, который ищет, обобщает и переводит информацию из нескольких источников для проведения достоверных исследований. Добавьте объемные исследовательские документы в стопки требований к соблюдению треб...