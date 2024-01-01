Альтернативы - MonkeyLearn
Claude
claude.ai
Claude — ИИ-помощник нового поколения для решения ваших задач любого масштаба.
Hugging Face
huggingface.co
Сообщество искусственного интеллекта строит будущее. Создавайте, обучайте и развертывайте современные модели на основе эталонного открытого исходного кода в области машинного обучения.
scite.ai
scite.ai
scite — это инструмент, помогающий исследователям лучше находить и понимать научные статьи с помощью Smart Citations. Smart Citations позволяют пользователям видеть, как цитировалась научная статья, предоставляя контекст цитаты и классификацию, описывающую, предоставляет ли она подтверждающие или п...
Synthesys
synthesys.io
AI Voiceover и AI Video Generator. Создавайте свой следующий профессиональный аудиовизуальный контент, не тратя деньги на найм актеров, камер или аудиооборудования.
InfraNodus
infranodus.com
Генерируйте идеи и идеи с помощью искусственного интеллекта и сетевого мышления. InfraNodus сочетает в себе анализ текста, сетевую визуализацию и искусственный интеллект GPT-3, чтобы помочь вам изучить дискурс, улучшить рабочие процессы чтения, письма и исследований. Получите краткий обзор любого ...
AfforAI
afforai.com
Ваш второй мозг для максимальной производительности. Afforai — это чат-бот с искусственным интеллектом, который ищет, обобщает и переводит информацию из нескольких источников для проведения достоверных исследований. Добавьте объемные исследовательские документы в стопки требований к соблюдению треб...
Iris.ai
iris.ai
Мощные инструменты для ваших исследований. Мы создали ведущий в мире механизм искусственного интеллекта для понимания научного текста. Применительно к обзорам литературы, извлечению данных, послепродажному надзору или любой другой задаче, включающей тысячи документов, таких как статьи или патенты, э...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...
NVivo
qsrinternational.com
Получите ценную информацию о своих данных с помощью лучшего программного обеспечения для качественного анализа данных. NVivo поможет вам узнать больше о данных качественных и смешанных методов. Раскройте более обширную информацию и сделайте четко сформулированные, обоснованные выводы, подкрепленные...
UiPath
uipath.com
UiPath — глобальная компания по разработке программного обеспечения для роботизированной автоматизации процессов (RPA), основанная в Румынии Дэниелом Дайнесом и Мариусом Тыркэ со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Программное обеспечение компании отслеживает активность пользователей для автоматизации повто...
Cohere
cohere.com
Сделать НЛП частью инструментария каждого разработчика. Используйте силу понимания языка. Присоединяйтесь к разработчикам и компаниям, которые используют Cohere для создания, категоризации и организации текста в ранее невообразимом масштабе.
Enago Read
read.enago.com
Ускорьте анализ и понимание литературы с помощью RAx — умного помощника для изучения, сопоставления идей и организации легкого описания исследований.
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
Искусственный интеллект без кода для профессионалов в области автоматизации. Наконец, универсальная платформа для создания автоматизированных систем искусственного интеллекта корпоративного уровня для процессов обработки текста и документов без использования кода.
Symbl.ai
symbl.ai
Человеческий интеллект для предприятий. Понимание разговоров и генеративная технология искусственного интеллекта Symbl.ai раскрывают весь потенциал человеческих разговоров — для достижения ваших целей.
tinq.ai
tinq.ai
Единый API для всех ваших потребностей в анализе текста. Tinq.ai — это простой инструмент обработки естественного языка. Это поможет вам легко реализовать анализ текста в ваших проектах.
ReText.AI
retext.ai
ReText.AI — это инструмент для создания и перефразирования любого текста. Используйте ReText.AI, чтобы улучшить качество текста с помощью искусственного интеллекта.
Convai
convai.com
Предоставьте своим персонажам человеческие возможности общения в играх и приложениях виртуального мира.
Text2data
text2data.com
По завершении анализа вы увидите общую оценку документа и введете текст с выделенными фразами. Важно проверять наличие отрицаний, если вы считаете, что некоторые слова должны иметь разную полярность.
NetMiner
netminer.com
NetMiner имеет встроенный механизм сценариев на основе Python, оснащенный автоматическим генератором сценариев для неквалифицированных пользователей. Тогда пользователи смогут работать с NetMiner с существующим графическим интерфейсом или программируемым языком сценариев.
Labelf
labelf.ai
Labelf — это инструмент классификации текста искусственного интеллекта без кода, который позволяет вам за день обучать новейшим и лучшим моделям искусственного интеллекта на основе ваших собственных данных. Самый популярный вариант использования — интерпретация, анализ и автоматизация рабочих процес...
Yabble
yabble.com
Yabble создает мгновенную информацию, чтобы вы могли мгновенно действовать. От первого в мире плагина ChatGPT до набора инструментов, которые мгновенно подсчитывают, обобщают и обрабатывают ваши данные — Yabble — это первая в своем роде передовая технологическая компания, которая совершает революцию...
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI — это отмеченное множеством наград программное обеспечение для извлечения данных с помощью искусственного интеллекта. Сочетая компьютерное зрение и обработку естественного языка (НЛП), наши модели искусственного интеллекта способны понимать и интерпретировать любой тип документа с беспр...
unitQ
unitq.com
unitQ — это недостающее звено в вашем цикле обратной связи, предоставляющее информацию на основе искусственного интеллекта на основе отзывов пользователей, которая поможет вам создавать высококачественные продукты, услуги и опыт. Компании-лидеры в своей категории, такие как Spotify, Bumble, Pinteres...
Prosa.ai
prosa.ai
Мы — компания, занимающаяся искусственным интеллектом, которая разрабатывает решения на основе обработки индонезийского естественного языка с глубоким обучением. Наше внимание сосредоточено на том, чтобы предоставить компаниям возможность более эффективно взаимодействовать со своими клиентами, оптим...
Promptmetheus
promptmetheus.com
Promptmetheus — это кроссплатформенная среда разработки Prompt Engineering, которая помогает вам дополнить ваши приложения и рабочие процессы мощными возможностями генеративного искусственного интеллекта. Одна мощная игровая площадка, все провайдеры и LLM. Синхронизация устройств, совместная работа ...
Knots
knots.io
Автоматизируйте Zendesk с уверенностью. Knots предоставляет единое решение для автоматизации Zendesk, которое можно реализовать с помощью приложений без программирования или настраиваемого кода. Начните оптимизировать время своих агентов и радовать своих клиентов уже сегодня.
ADVANCE.AI
advance.ai
Победитель премии ASEAN Fintech Awards 2023 Global Fintech Awards, проводимой Валютным управлением Сингапура и Сингапурской ассоциацией финансовых технологий. ADVANCE.AI — ведущая компания по комплексному управлению рисками SaaS в Юго-Восточной Азии, предоставляющая цифровую идентификацию KYC/KYB, ...
Plasticity
plasticity.ai
Plasticity создает продукты и API обработки естественного языка для понимания неструктурированных данных и извлечения информации из текста. Plasticity предоставляет готовые решения для понимания неструктурированных данных и конечных точек API для обработки естественного языка. Итак, ищете ли вы гот...
DatumBox
datumbox.com
API Datumbox предлагает большое количество готовых классификаторов и служб обработки естественного языка, которые можно использовать в широком спектре приложений, включая: анализ настроений, классификацию тем, обнаружение языка, анализ субъективности, обнаружение спама, оценку чтения, ключевые слова...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков,...