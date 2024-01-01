Альтернативы - MONEI
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. — американская компания, управляющая всемирной системой онлайн-платежей, которая поддерживает денежные переводы онлайн и служит электронной альтернативой традиционным бумажным методам, таким как чеки и денежные переводы. Компания работает как платежный процессор для онлайн-прод...
Payoneer
payoneer.com
Payoneer — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, которая предоставляет онлайн-переводы денег, услуги цифровых платежей и предоставляет клиентам оборотный капитал.
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...
Skrill
skrill.com
Совершайте быстрые и безопасные платежи и международные денежные переводы. От ставок и торговли до покупок и игр — Skrill упрощает управление вашими деньгами.
Razorpay
razorpay.com
Шлюз онлайн-платежей для Индии с лучшим в своем классе API, процедурой интеграции, надежной безопасностью и мощной информационной панелью.
Neteller
neteller.com
Зарегистрируйте бесплатную учетную запись NETELLER, чтобы получить более быстрый и безопасный способ отправлять и получать деньги через Интернет. Откройте для себя наш отмеченный наградами электронный кошелек сегодня.
GoCardless
gocardless.com
Панель управления GoCardless — это место, где вы можете управлять клиентами, настраивать планы и принимать платежи прямым дебетом.
Mollie
mollie.com
Начните развивать свой бизнес с Mollie Payments: ✓ Принимайте платежи за 15 минут ✓ Честные цены ✓ Все ведущие способы оплаты. Получите оплату прямо сейчас »
Xendit
xendit.co
Легко принимайте и отправляйте платежи. Xendit — ведущий платежный шлюз для Индонезии, Филиппин и Юго-Восточной Азии. Благодаря единой интеграции позвольте вашему бизнесу принимать платежи в Индонезии и на Филиппинах. Кредитные и дебетовые карты, электронные кошельки, банковский перевод и многое дру...
WePay
wepay.com
WePay — это поставщик услуг онлайн-платежей, базирующийся в США, который предоставляет интегрированное и настраиваемое платежное решение через свои API для платформ таких предприятий, как краудфандинговые сайты, торговые площадки и компании-разработчики программного обеспечения для малого бизнеса. О...
PaySimple
paysimple.com
Войдите в свою учетную запись PaySimple. У вас нет учетной записи? Зарегистрируйтесь, чтобы начать принимать платежи онлайн, автоматизировать выставление счетов и счетов, а также создать безопасную базу данных клиентов.
Cashfree
cashfree.com
Платежи за цифровую Индию. Самый быстрый и простой способ сбора платежей и выплат для растущего бизнеса.
Poynt
poynt.com
Poynt от GoDaddy: ваше универсальное платежное решение для Omnicommerce. Poynt — это платформа для подключенной коммерции, включающая оборудование, программное обеспечение и приложения, предоставляющая торговцам технологии для трансформации их бизнеса.
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com помогает вашему бизнесу предлагать больше способов оплаты и валют большему количеству клиентов. Лучшая в своем классе кредитная карта и альтернативный платежный шлюз.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla — единственная в США компания электронной коммерции, предоставляющая систему онлайн-платежей и сеть мобильных платежей.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — это решение для онлайн-платежей для компаний электронной коммерции, B2B и SaaS, специализирующееся на глобальной обработке платежей и решениях для платежных шлюзов для онлайн-бизнеса.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Очень хорошая безопасность (VGS) позволяет вам работать с конфиденциальными данными без затрат или ответственности за их защиту. VGS также помогает вам получить сертификаты соответствия PCI, SOC2 и другие. VGS — это хранитель конфиденциальных данных, который обеспечивает безопасность «под ключ» без ...
Recurly
recurly.com
Recurly обеспечивает управление выставлением счетов по подписке корпоративного класса для тысяч компаний по всему миру.
LEDGERS
ledgers.cloud
Оставайтесь на связи с бизнесом Инструменты для выставления счетов, посещаемости, соблюдения GST, бухгалтерского учета и подачи налоговых деклараций, которые помогут вам управлять своим бизнесом из любого места и в любое время.
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge — это набор инструментов для сбора платежей, которые работают непосредственно внутри систем, которые уже использует ваш бизнес.
Monnify
monnify.com
Monnify — это платежный шлюз, позволяющий предприятиям принимать платежи от клиентов на регулярной или разовой основе. Monnify предлагает предприятиям более простой, быстрый и дешевый способ получать оплату в своих веб- и мобильных приложениях, используя удобные способы оплаты для клиентов с самыми ...
Trustly Personal
trustly.com
Бесперебойные банковские платежи. Более простой и безопасный способ оплаты. Совершайте или получайте онлайн-платежи прямо со своего банковского счета. Просто войдите в свой банк с сайта/приложения продавца. Нет приложения для загрузки, нет ручного ввода, нет учетной записи, которую нужно создать.
Rapyd
rapyd.net
Rapyd, глобальная финтех-организация, создала ведущую в мире глобальную платежную сеть, позволяющую компаниям интегрировать локальные способы оплаты через единый API.
PayNearMe
home.paynearme.com
PayNearMe — это современная и надежная платежная платформа, которая позволяет вашим клиентам платить так, когда и где они хотят. Принимайте наличные, дебетовые, кредитные, ACH и мобильные способы оплаты, включая Apple Pay и Google Pay — и все это на одной платформе. PayNearMe создает инновационные т...
Adyen
adyen.com
Комплексные платежи, данные и управление финансами в одном решении. Встречайте платформу финансовых технологий, которая поможет вам быстрее реализовать свои амбиции.
Truevo
truevo.com
Truevo — лицензированная эквайерская и финтех-компания, обслуживающая предприятия по всей Европе. Мы уделяем особое внимание предоставлению комплексных платежных решений, которые обеспечивают более высокие показатели приема, более высокую скорость транзакций и оптимальную безопасность. Мы понимаем, ...
Tranzzo
tranzzo.com
Мы сделали все возможное, чтобы обеспечить надежные онлайн-платежи, чтобы предприятия могли сосредоточиться на более важных вещах. Мы разрабатываем решения и технологии, позволяющие пользователям платить онлайн где угодно.
Teya
teya.com
Мы создаем инструменты, позволяющие осуществлять беспроблемные платежи, улучшать управление бизнесом, привлекать новых и постоянных клиентов — и все это на справедливых условиях. Наше универсальное предложение призвано упростить повседневную жизнь и раскрыть потенциал роста, освободить их от вещей, ...
Maxpay
maxpay.com
Maxpay — это международная платежная платформа, которая помогает монетизировать вашу торговую площадку, интернет-магазин и службу подписки за несколько кликов.
Solidgate
solidgate.com
Принимайте онлайн-платежи. Наша универсальная платформа обработки платежей обеспечивает бесперебойные онлайн-покупки и оптимизированную платежную инфраструктуру. Включите эквайринг карт и локальные способы оплаты по всему миру: на компьютере, мобильном устройстве и в приложении.