Альтернативы - MONEI

PayNearMe

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PayNearMe — это современная и надежная платежная платформа, которая позволяет вашим клиентам платить так, когда и где они хотят. Принимайте наличные, дебетовые, кредитные, ACH и мобильные способы оплаты, включая Apple Pay и Google Pay — и все это на одной платформе. PayNearMe создает инновационные т...