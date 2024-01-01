Альтернативы - MONEI

PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal Holdings, Inc. — американская компания, управляющая всемирной системой онлайн-платежей, которая поддерживает денежные переводы онлайн и служит электронной альтернативой традиционным бумажным методам, таким как чеки и денежные переводы. Компания работает как платежный процессор для онлайн-прод...

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, которая предоставляет онлайн-переводы денег, услуги цифровых платежей и предоставляет клиентам оборотный капитал.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...

Skrill

Skrill

skrill.com

Совершайте быстрые и безопасные платежи и международные денежные переводы. От ставок и торговли до покупок и игр — Skrill упрощает управление вашими деньгами.

Razorpay

Razorpay

razorpay.com

Шлюз онлайн-платежей для Индии с лучшим в своем классе API, процедурой интеграции, надежной безопасностью и мощной информационной панелью.

Neteller

Neteller

neteller.com

Зарегистрируйте бесплатную учетную запись NETELLER, чтобы получить более быстрый и безопасный способ отправлять и получать деньги через Интернет. Откройте для себя наш отмеченный наградами электронный кошелек сегодня.

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

Панель управления GoCardless — это место, где вы можете управлять клиентами, настраивать планы и принимать платежи прямым дебетом.

Mollie

Mollie

mollie.com

Начните развивать свой бизнес с Mollie Payments: ✓ Принимайте платежи за 15 минут ✓ Честные цены ✓ Все ведущие способы оплаты. Получите оплату прямо сейчас »

Xendit

Xendit

xendit.co

Легко принимайте и отправляйте платежи. Xendit — ведущий платежный шлюз для Индонезии, Филиппин и Юго-Восточной Азии. Благодаря единой интеграции позвольте вашему бизнесу принимать платежи в Индонезии и на Филиппинах. Кредитные и дебетовые карты, электронные кошельки, банковский перевод и многое дру...

WePay

WePay

wepay.com

WePay — это поставщик услуг онлайн-платежей, базирующийся в США, который предоставляет интегрированное и настраиваемое платежное решение через свои API для платформ таких предприятий, как краудфандинговые сайты, торговые площадки и компании-разработчики программного обеспечения для малого бизнеса. О...

PaySimple

PaySimple

paysimple.com

Войдите в свою учетную запись PaySimple. У вас нет учетной записи? Зарегистрируйтесь, чтобы начать принимать платежи онлайн, автоматизировать выставление счетов и счетов, а также создать безопасную базу данных клиентов.

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Платежи за цифровую Индию. Самый быстрый и простой способ сбора платежей и выплат для растущего бизнеса.

Poynt

Poynt

poynt.com

Poynt от GoDaddy: ваше универсальное платежное решение для Omnicommerce. Poynt — это платформа для подключенной коммерции, включающая оборудование, программное обеспечение и приложения, предоставляющая торговцам технологии для трансформации их бизнеса.

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

Checkout.com помогает вашему бизнесу предлагать больше способов оплаты и валют большему количеству клиентов. Лучшая в своем классе кредитная карта и альтернативный платежный шлюз.

Dwolla

Dwolla

dwolla.com

Dwolla — единственная в США компания электронной коммерции, предоставляющая систему онлайн-платежей и сеть мобильных платежей.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap — это решение для онлайн-платежей для компаний электронной коммерции, B2B и SaaS, специализирующееся на глобальной обработке платежей и решениях для платежных шлюзов для онлайн-бизнеса.

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Очень хорошая безопасность (VGS) позволяет вам работать с конфиденциальными данными без затрат или ответственности за их защиту. VGS также помогает вам получить сертификаты соответствия PCI, SOC2 и другие. VGS — это хранитель конфиденциальных данных, который обеспечивает безопасность «под ключ» без ...

Recurly

Recurly

recurly.com

Recurly обеспечивает управление выставлением счетов по подписке корпоративного класса для тысяч компаний по всему миру.

LEDGERS

LEDGERS

ledgers.cloud

Оставайтесь на связи с бизнесом Инструменты для выставления счетов, посещаемости, соблюдения GST, бухгалтерского учета и подачи налоговых деклараций, которые помогут вам управлять своим бизнесом из любого места и в любое время.

EBizCharge

EBizCharge

ebizcharge.com

EBizCharge — это набор инструментов для сбора платежей, которые работают непосредственно внутри систем, которые уже использует ваш бизнес.

Monnify

Monnify

monnify.com

Monnify — это платежный шлюз, позволяющий предприятиям принимать платежи от клиентов на регулярной или разовой основе. Monnify предлагает предприятиям более простой, быстрый и дешевый способ получать оплату в своих веб- и мобильных приложениях, используя удобные способы оплаты для клиентов с самыми ...

Trustly Personal

Trustly Personal

trustly.com

Бесперебойные банковские платежи. Более простой и безопасный способ оплаты. Совершайте или получайте онлайн-платежи прямо со своего банковского счета. Просто войдите в свой банк с сайта/приложения продавца. Нет приложения для загрузки, нет ручного ввода, нет учетной записи, которую нужно создать.

Rapyd

Rapyd

rapyd.net

Rapyd, глобальная финтех-организация, создала ведущую в мире глобальную платежную сеть, позволяющую компаниям интегрировать локальные способы оплаты через единый API.

PayNearMe

PayNearMe

home.paynearme.com

PayNearMe — это современная и надежная платежная платформа, которая позволяет вашим клиентам платить так, когда и где они хотят. Принимайте наличные, дебетовые, кредитные, ACH и мобильные способы оплаты, включая Apple Pay и Google Pay — и все это на одной платформе. PayNearMe создает инновационные т...

Adyen

Adyen

adyen.com

Комплексные платежи, данные и управление финансами в одном решении. Встречайте платформу финансовых технологий, которая поможет вам быстрее реализовать свои амбиции.

Truevo

Truevo

truevo.com

Truevo — лицензированная эквайерская и финтех-компания, обслуживающая предприятия по всей Европе. Мы уделяем особое внимание предоставлению комплексных платежных решений, которые обеспечивают более высокие показатели приема, более высокую скорость транзакций и оптимальную безопасность. Мы понимаем, ...

Tranzzo

Tranzzo

tranzzo.com

Мы сделали все возможное, чтобы обеспечить надежные онлайн-платежи, чтобы предприятия могли сосредоточиться на более важных вещах. Мы разрабатываем решения и технологии, позволяющие пользователям платить онлайн где угодно.

Teya

Teya

teya.com

Мы создаем инструменты, позволяющие осуществлять беспроблемные платежи, улучшать управление бизнесом, привлекать новых и постоянных клиентов — и все это на справедливых условиях. Наше универсальное предложение призвано упростить повседневную жизнь и раскрыть потенциал роста, освободить их от вещей, ...

Maxpay

Maxpay

maxpay.com

Maxpay — это международная платежная платформа, которая помогает монетизировать вашу торговую площадку, интернет-магазин и службу подписки за несколько кликов.

Solidgate

Solidgate

solidgate.com

Принимайте онлайн-платежи. Наша универсальная платформа обработки платежей обеспечивает бесперебойные онлайн-покупки и оптимизированную платежную инфраструктуру. Включите эквайринг карт и локальные способы оплаты по всему миру: на компьютере, мобильном устройстве и в приложении.

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