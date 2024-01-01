Mondu

Mondu

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Веб-сайт: mondu.ai

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Mondu внедряет инновации в сфере B2B-платежей. Приводя B2B-платежи на один уровень с B2C и помещая клиентов в центр платежного потока, Mondu обеспечивает бесперебойную и современную работу. Решение Mondu позволяет торговцам и торговым площадкам предлагать своим бизнес-клиентам по всей Европе и Великобритании самые популярные способы оплаты B2B и гибкие условия оплаты в многоканальной среде, как онлайн, так и офлайн. В результате получается беспроигрышная история: бизнес-клиенты получают возможность покупать и платить, когда захотят, что приводит к более высокому коэффициенту конверсии и средней стоимости заказа и, в конечном итоге, способствует росту продавцов и торговых площадок. Mondu GmbH была основана в 2021 году предпринимателями Малте Хаффманном, Филиппом Повелем и Гилем Данцигером с целью упрощения платежных операций B2B. В команде Mondu работают более 140 талантливых профессионалов разного происхождения и с опытом работы в лучших компаниях в сфере технологий и других сферах. Mondu привлек $90 млн в виде акционерного и долгового финансирования от ведущих инвесторов Valar Ventures, Cherry Ventures, FinTech Collective и банка VVRB.
Категории:
Finance
Платеж в рассрочку и программное обеспечение «Купи сейчас, заплати позже» (BNPL)

Веб-сайт: mondu.ai

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Альтернативы

PayPal

PayPal

paypal.com

Afterpay

Afterpay

afterpay.com

Klarna

Klarna

klarna.com

Affirm

Affirm

affirm.com

Zip

Zip

zip.co

Sezzle

Sezzle

sezzle.com

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

Laybuy Personal

Laybuy Personal

laybuy.com

Tamara

Tamara

tamara.co

Zilch

Zilch

zilch.com

Laybuy Merchant

Laybuy Merchant

laybuy.com

Paythen

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Relay Payments

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Cashfree

cashfree.com

Trustly Business

Trustly Business

trustly.com

Trustly Personal

Trustly Personal

trustly.com

Shopamine

Shopamine

shopamine.com

Vartana

Vartana

vartana.com

Autopista Costanera Norte

Autopista Costanera Norte

web.costaneranorte.cl

Prommt

Prommt

prommt.com

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