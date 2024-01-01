Mondu внедряет инновации в сфере B2B-платежей. Приводя B2B-платежи на один уровень с B2C и помещая клиентов в центр платежного потока, Mondu обеспечивает бесперебойную и современную работу. Решение Mondu позволяет торговцам и торговым площадкам предлагать своим бизнес-клиентам по всей Европе и Великобритании самые популярные способы оплаты B2B и гибкие условия оплаты в многоканальной среде, как онлайн, так и офлайн. В результате получается беспроигрышная история: бизнес-клиенты получают возможность покупать и платить, когда захотят, что приводит к более высокому коэффициенту конверсии и средней стоимости заказа и, в конечном итоге, способствует росту продавцов и торговых площадок. Mondu GmbH была основана в 2021 году предпринимателями Малте Хаффманном, Филиппом Повелем и Гилем Данцигером с целью упрощения платежных операций B2B. В команде Mondu работают более 140 талантливых профессионалов разного происхождения и с опытом работы в лучших компаниях в сфере технологий и других сферах. Mondu привлек $90 млн в виде акционерного и долгового финансирования от ведущих инвесторов Valar Ventures, Cherry Ventures, FinTech Collective и банка VVRB.

Веб-сайт: mondu.ai

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