Momentum Suite

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Решение для кроссплатформенного E2E-тестирования программного обеспечения. Мы создаем площадку, которая позволит вам больше сосредоточиться на удобстве использования, а не на ручном и индивидуальном тестировании.

Веб-сайт: momentumsuite.com

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