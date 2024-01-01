Momentum Suite

Momentum Suite

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: momentumsuite.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Решение для кроссплатформенного E2E-тестирования программного обеспечения. Мы создаем площадку, которая позволит вам больше сосредоточиться на удобстве использования, а не на ручном и индивидуальном тестировании.
Категории:
Software Development
Инструменты тестирования программного обеспечения

Веб-сайт: momentumsuite.com

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BrowserStack

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swiftbrief.com

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apoxy.dev

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