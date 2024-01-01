Альтернативы - Mojo Helpdesk

Zammad

zammad.com

Начните за считанные минуты и будьте победителем на протяжении многих лет Откройте для себя систему продажи билетов Zammad Это один из тех дней? Повсюду заклеены заметки, а телефон не перестает звонить? Zammad — это программное обеспечение для службы поддержки будущего, которое помогает вам найти ...