Служба поддержки Mojo упрощает обслуживание клиентов и ИТ-поддержку. Централизуйте запросы, назначайте, автоматизируйте, отслеживайте ход выполнения и делайте больше быстрее. Лучшая альтернатива управлению запросами с помощью электронных таблиц и электронной почты. Служба поддержки Mojo объединяет их все в мощную, но простую систему отслеживания заявок. Сократите количество входящих запросов с помощью базы знаний самообслуживания, организуйте работу, назначая и помечая заявки, а также используйте автоматизацию для повышения эффективности. Mojo Helpdesk насчитывает более 2,5 миллионов довольных пользователей и является лучшим выбором для ИТ-специалистов, менеджеров по обслуживанию клиентов и агентов. Используется малым и средним бизнесом, школами и образовательными учреждениями, организациями здравоохранения, государственными учреждениями и многими другими. Начните работу за считанные минуты, подключитесь к Google Workspace вашей компании или организации и начните управлять запросами, создавать статьи в базе знаний, управлять активами, устанавливать контрольные показатели SLA, отслеживать и составлять отчеты.

Веб-сайт: mojohelpdesk.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Mojo Helpdesk, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.