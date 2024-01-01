Mojo Helpdesk

Mojo Helpdesk

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: mojohelpdesk.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Mojo Helpdesk в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Служба поддержки Mojo упрощает обслуживание клиентов и ИТ-поддержку. Централизуйте запросы, назначайте, автоматизируйте, отслеживайте ход выполнения и делайте больше быстрее. Лучшая альтернатива управлению запросами с помощью электронных таблиц и электронной почты. Служба поддержки Mojo объединяет их все в мощную, но простую систему отслеживания заявок. Сократите количество входящих запросов с помощью базы знаний самообслуживания, организуйте работу, назначая и помечая заявки, а также используйте автоматизацию для повышения эффективности. Mojo Helpdesk насчитывает более 2,5 миллионов довольных пользователей и является лучшим выбором для ИТ-специалистов, менеджеров по обслуживанию клиентов и агентов. Используется малым и средним бизнесом, школами и образовательными учреждениями, организациями здравоохранения, государственными учреждениями и многими другими. Начните работу за считанные минуты, подключитесь к Google Workspace вашей компании или организации и начните управлять запросами, создавать статьи в базе знаний, управлять активами, устанавливать контрольные показатели SLA, отслеживать и составлять отчеты.
Категории:
Business
Программное обеспечение службы поддержки

Веб-сайт: mojohelpdesk.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Mojo Helpdesk, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

Help Scout

Help Scout

helpscout.net

Gorgias

Gorgias

gorgias.com

Вам также может понравиться

LabiDesk

LabiDesk

labidesk.com

Sabio Virtual

Sabio Virtual

sabiovirtual.com.br

Deskpro

Deskpro

deskpro.com

Support Hero

Support Hero

supporthero.io

Charla

Charla

getcharla.com

KnowledgeBase

KnowledgeBase

knowledgebase.ai

Outline

Outline

getoutline.com

ChannelReply

ChannelReply

channelreply.com

Ariglad

Ariglad

ariglad.com

HappyFox

HappyFox

happyfox.com

GoDesk

GoDesk

getgodesk.com

Kimoby

Kimoby

kimoby.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности