Альтернативы - mogenius
GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американская транснациональная корпорация, предоставляющая хостинг для разработки программного обеспечения и контроля версий с использованием Git. Он предлагает функции распределенного контроля версий и управления исходным кодом (SCM) Git, а также свои собственные функции. Он обеспечи...
Replit
replit.com
Repl.it — это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры REPL, что означает «цикл чтения-оценки-печати». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и иорданским дизайнером Хайей Оде в 2016 году. Repl.it позволяет...
GitLab
gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент жизненного цикла DevOps, который предоставляет менеджер Git-репозитория, обеспечивающий вики, отслеживание проблем, функции непрерывной интеграции и конвейера развертывания с использованием лицензии с открытым исходным кодом, разработанной GitLab Inc. Программное обеспече...
Azure DevOps
azure.com
Планируйте разумнее, эффективнее сотрудничайте и быстрее доставляйте проекты с помощью Azure DevOps Services, ранее известной как Visual Studio Team Services. Получите гибкие инструменты, CI/CD и многое другое.
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. — американский поставщик облачной инфраструктуры со штаб-квартирой в Нью-Йорке и центрами обработки данных по всему миру. DigitalOcean предоставляет разработчикам облачные сервисы, которые помогают развертывать и масштабировать приложения, работающие одновременно на нескольких ком...
Netlify
netlify.com
Netlify — это компания облачных вычислений из Сан-Франциско, которая предлагает хостинг и бессерверные серверные услуги для веб-приложений и статических веб-сайтов. Его функции включают в себя непрерывное развертывание из Git через Netlify Edge, глобальную сетевую инфраструктуру доставки приложений...
Vercel
vercel.com
Развертывайте веб-проекты, используя лучшие возможности интерфейсной разработки и высочайшую производительность для конечных пользователей.
Heroku
heroku.com
Heroku — это облачная платформа как услуга (PaaS), поддерживающая несколько языков программирования. Heroku, одна из первых облачных платформ, находится в разработке с июня 2007 года, когда она поддерживала только язык программирования Ruby, но теперь поддерживает Java, Node.js, Scala, Clojure, Pyth...
Zoho Creator
zoho.com
Для Творца внутри вас. Строить. Интегрируйте. Продлевать. Будущее работы – цифровое, и предприятия любого размера должны быстро трансформироваться. Zoho Creator — это платформа с низким кодированием, которая дает вам возможность сделать переход быстрым, безопасным и плавным — независимо от сложност...
Gitpod
gitpod.io
Gitpod оптимизирует рабочие процессы разработчиков, предоставляя готовые среды совместной разработки в вашем браузере на базе VS Code.
CircleCI
circleci.com
Получите лучшую платформу непрерывной интеграции и доставки для Linux, macOS и Android в облаке или на собственном хостинге.
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
Размещайте, запускайте и кодируйте Python в облаке! Начните бесплатно. Наш базовый план предоставляет вам доступ к машинам с уже установленной полной средой Python. Вы можете разработать и разместить свой веб-сайт или любой другой код прямо из браузера без необходимости устанавливать программное об...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow позволяет сотрудникам работать так, как они хотят, а не так, как требует программное обеспечение. И клиенты могут получить то, что им нужно, тогда, когда им это нужно.
Glitch
glitch.com
Простые, мощные и бесплатные инструменты для создания и использования миллионов приложений.
Plesk
plesk.com
Plesk — единственная панель управления веб-хостингом, которая вам когда-либо понадобится для создания, защиты и запуска веб-сайтов и приложений в облаке! Получите хостинговую платформу Plesk!
Jenkins
jenkins.io
Jenkins, ведущий сервер автоматизации с открытым исходным кодом, предоставляет сотни плагинов для поддержки создания, развертывания и автоматизации любого проекта.
Bitrise
bitrise.io
Непрерывная интеграция и доставка, созданные для мобильных устройств: автоматизируйте сборку, тестирование и развертывание iOS и Android от первой до миллионной установки.
Render
render.com
Render — это единое облако для создания и запуска всех ваших приложений и веб-сайтов с бесплатным SSL, глобальной CDN, частными сетями и автоматическим развертыванием из Git.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Откройте новые горизонты с помощью простейшей бессерверной платформы. Catalyst — это масштабируемая бессерверная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать решения мирового уровня без управления серверами.
IBM Cloud
ibm.com
Облачные вычисления IBM — это набор услуг облачных вычислений для бизнеса, предлагаемый компанией информационных технологий IBM. Начните строить немедленно, используя более 190 уникальных сервисов.
Buddy
buddy.works
Получите самую мощную и простую в настройке платформу непрерывной интеграции и доставки.
Kinsta
kinsta.com
Войдите в панель управления MyKinsta и управляйте своими сайтами WordPress, размещенными в Kinsta.
Exotel
exotel.com
Самая надежная компания облачных коммуникаций, предоставляющая лучшие в своем классе API для голосовой связи, сообщений и проверки пользователей. Решения включают маскирование номеров, IVRS, облачную АТС, виртуальные телефонные номера, программное обеспечение для вызовов, SMS и автоматизацию вызовов...
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard — это частная платформа, расположенная в Сан-Франциско, Калифорния, предоставляющая услуги, ориентированная на развертывание и управление Ruby on Rails, PHP и Node.js.
Gearset
gearset.com
Полное решение Salesforce DevOps. Единственная платформа, которая вам нужна для беспрецедентного успеха развертывания, непрерывной доставки, автоматического тестирования и резервного копирования.
Koyeb
koyeb.com
Одна платформа, все ваши услуги. Единая платформа Koyeb позволяет сочетать любимые языки, платформы и технологии. Развертывайте любое приложение благодаря встроенной поддержке популярных языков и встроенному развертыванию контейнеров Docker. Запускайте быстродействующие веб-сервисы и функции, управл...
Northflank
northflank.com
Комплексная платформа для разработчиков для создания и масштабирования микросервисов, заданий и управляемых баз данных с мощным пользовательским интерфейсом, API и интерфейсом командной строки.
Timescale
timescale.com
Облако Timescale. Мощь и надежность TimescaleDB и PostgreSQL, развернутых у выбранного вами поставщика облачных услуг, с более широким контролем над местом хранения ваших данных.
Aiven
aiven.io
Полностью управляемая облачная платформа данных с открытым исходным кодом Aiven позволяет вам создавать конвейеры данных, о которых вы всегда мечтали, менее чем за 10 минут. На всех крупных облаках повсюду.
Back4App
back4app.com
Храните и запрашивайте реляционные данные в облаке. Сделайте его доступным через GraphQL и REST с помощью масштабируемого бэкэнда с открытым исходным кодом.