MODX

MODX

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: modx.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

MODX — это универсальная платформа, предлагающая систему управления контентом (CMS) с открытым исходным кодом и управляемый облачный хостинг. Он позволяет пользователям создавать, управлять и масштабировать динамические веб-сайты с исключительной скоростью, безопасностью и гибкостью. MODX обслуживает разработчиков и контент-менеджеров, предоставляя инструменты для совместной работы, размещения контента и плавных обновлений, обеспечивая безопасную и эффективную среду веб-разработки.

Веб-сайт: modx.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MODX, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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