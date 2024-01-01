Альтернативы - Modsy
Vectary
vectary.com
Создавайте интерактивные 3D-приложения, чтобы донести свои идеи. Встречайте Vectary, онлайн-платформу для создания и управления интерактивными 3D-проектами, которые вдохновляют, обучают и решают проблемы. Никаких загрузок, никакого кода — все в браузере.
Artflow
artflow.ai
А.И. совместное создание видео в вашем браузере. Выберите своего персонажа и сцену, напишите свой диалог и найдите идеальный голос. Пусть А.И. воплотите свою историю в жизнь.
KAEDIM
kaedim3d.com
Волшебным образом создавайте собственные 3D-модели за считанные минуты. Хватит тратить время на инструменты моделирования. Создавайте потрясающие 3D-изображения, используя только изображение.
Coohom
coohom.com
Программное обеспечение для 3D-рендеринга и визуализации продуктов с мощными функциями AR и VR, предназначенное для дизайна интерьера, домашнего декора, кухни и ванной, гостиничного бизнеса, освещения, благоустройства дома, реконструкции и строительства! Превратите розничную торговлю, производство и...
Ready Player Me
readyplayer.me
Создайте 3D-аватар в полный рост с селфи и используйте его в метавселенной. Интегрируйте нашу платформу аватаров в свое приложение или игру.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS предлагает комплексные программные инструменты для 3D-графики, которые позволяют создавать, моделировать, публиковать данные и управлять ими. Продукты SOLIDWORKS просты в освоении и использовании и помогают лучше проектировать продукты.
SelfCAD
selfcad.com
Проблема: программное обеспечение 3D профессионального уровня сложно освоить, а программное обеспечение начального уровня работает медленно и ограничено. И обоим им требуется несколько программ для выполнения работы по 3D-печати. Решение SelfCAD предлагает возможности профессионального уровня, легко...
VREE Labs
vree.ai
В VREE Labs мы стремимся преобразовать среду электронной коммерции с помощью нашей генеративной 3D-технологии — плавного преобразования нескольких изображений со страницы вашего продукта в 3D-модели для AR/VR-коммерции путем разработки решений для 3D-моделирования на базе искусственного интеллекта и...
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab is a highly efficient 3D sculpting application optimized for virtual reality devices. The software takes advantage of VR technology to provide an immersive and intuitive interface that allows designers to sculpt in 3D space, giving them a new level of control and creative freedom. With Shap...
TilesView
tilesview.ai
Tilesview — это программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, которое поможет клиентам создать идеальный дизайн для своих помещений. Он отображает трехмерное изображение любой комнаты с выбранными плитками. Он предлагает широкий выбор предварительных просмотров номеров в различных катег...
Prontto
prontto.co
Prontto позволяет легко получить профессиональные проекты всего за 24 часа. Мы заменяем дорогие штатные команды и ненадежных фрилансеров форматом оплаты по мере использования. Получите все удобства за небольшую цену. Это полностью асинхронно, и вы можете приглашать неограниченное количество членов к...
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX — это самая мощная бесплатная платформа для совместной работы в области 3D-дизайна, 100% онлайн. Сотрудничайте удаленно с коллегами над 3D-проектами и легко делитесь своей работой с клиентами. Создавайте возможности Web3D, AR и VR в мгновение ока, без единой строчки кода.
Quixel
quixel.com
Quixel Suite — это самый простой в использовании набор инструментов для текстурирования на сегодняшний день, позволяющий значительно ускорить конвейер и традиционный рабочий процесс.
Imagine.io
imagine.io
Создавайте потрясающие визуальные эффекты с помощью 3D. Оживите свои продукты с помощью 3D. Все из вашего браузера. Imagine.io позволяет создавать изображения продуктов с высокой конверсией для вашего магазина, социальных сетей или где угодно.
Sibe
sibe.io
Sibe — это облачная платформа для безопасного просмотра, обмена и получения отзывов о 3D-проектах. Его используют менеджеры продуктов и проектов, инженеры, дизайнеры, маркетологи, фрилансеры и клиенты; это единственный источник истины. С помощью Sibe пользователи могут взаимодействовать с моделями, ...
cmBuilder.io
cmbuilder.io
Новая отраслевая стандартная платформа логистики на строительной площадке cmBuilder демократизирует 4D-логистику на строительной площадке с помощью быстрых и простых облачных рабочих процессов, мощных возможностей моделирования последовательности и беспрецедентной совместной работы в режиме реальног...
Avataar
avataar.ai
Пространственные 3D-рассказы произвели революцию в сфере онлайн-покупок; 6 из 10 покупателей предпочитают покупать у ритейлеров, которые интегрируют 3D в свои цифровые магазины. Avataar предлагает эффективное, готовое к использованию решение для 3D-видео и интерактивной веб-прокрутки, специально раз...
Trendspek
trendspek.com
Trendspek — это облачная платформа для моделирования и анализа активов, которая преобразует данные (изображения дронов, датчики, тепловые данные, GPS, BIM, LiDAR) в интерактивные цифровые 3D-двойники, к которым можно безопасно получить доступ через веб-браузер. Проводите визуальные проверки со своег...