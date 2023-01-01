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mobile.dev

mobile.dev

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Веб-сайт: mobile.dev

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Упрощенное тестирование мобильного пользовательского интерфейса. Создавайте, обновляйте и запускайте тесты пользовательского интерфейса за считанные минуты, а не дни.

Веб-сайт: mobile.dev

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