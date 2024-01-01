Minute7 — это инструмент для отслеживания времени и расходов, который легко интегрируется с QuickBooks Online & Desktop. Minute7 предназначен для всех типов малого и среднего бизнеса, от фрилансеров до компаний из списка Fortune 500. У нас нет скрытых комиссий. Мы просто берем 8 долларов за пользователя в месяц.

Веб-сайт: minute7.com

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