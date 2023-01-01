WebCatalog
MintLike

MintLike

mintlike.app

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для MintLike в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Доступное решение для адаптации пользователей к вашему замечательному SaaS-приложению. Простой способ повысить активность пользователей, снизить отток и увеличить MMR. Настройте пошаговые руководства в своем веб-приложении за 2 клика уже сегодня.

Веб-сайт: mintlike.app

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MintLike, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

UserGuiding

UserGuiding

userguiding.com

ARPU

ARPU

getarpu.com

Aiva-SaaS

Aiva-SaaS

blockbridge.in

Bill4Time

Bill4Time


HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Zeroheight

Zeroheight

zeroheight.com

123 Reg

123 Reg

123-reg.co.uk

Gainsight PX

Gainsight PX

aptrinsic.com

BenchmarkONE

BenchmarkONE

hatchbuck.com

Vena

Vena

vena.io

Trade Republic

Trade Republic

traderepublic.com

Infichat

Infichat

infichat.co

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности