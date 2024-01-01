Minerva

Minerva

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: minervaknows.com

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Minerva — это инструмент, который помогает создавать и распространять комплексную документацию. Используя создание контента на основе искусственного интеллекта, Minerva автоматизирует процессы, которые включают, помимо прочего, руководства пользователя, видеоролики о продуктах и ​​пошаговые руководства. Он имеет набор инструментов для настройки и позволяет пользователям плавно переходить между различными форматами. Minerva также предлагает возможность творить на любом языке и «рассказывать» голосом клиента для более персонализированного и увлекательного опыта. Благодаря удобному расширению для браузера Minerva позволяет создавать руководства без тяжелой загрузки или установки. Изюминкой этого инструмента является голосовое повествование на базе искусственного интеллекта, которое, кажется, использует ваш голос на любом языке по вашему выбору. В интересах команд этот инструмент упрощает процесс создания и распространения демонстраций продуктов, тем самым экономя время, усилия и, возможно, ресурсы. Minerva также предлагает универсальные возможности обмена, такие как возможность загрузки изображений, PDF-файлов и видео. Кроме того, пользователи могут установить конфиденциальность руководства, гарантируя безопасное распространение и сохраняя при этом доступность для совместного использования руководства.

Веб-сайт: minervaknows.com

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