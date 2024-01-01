Альтернативы - MindSmith

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business помогает компаниям оставаться конкурентоспособными в сегодняшних быстро меняющихся условиях труда, предлагая свежий обучающий контент по запросу через мощный рынок контента. Наша миссия — помочь сотрудникам делать все, что им предстоит сделать дальше — будь то следующий проект, навык,...

Genially

Genially

genial.ly

Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эфф...

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat помогает тысячам преподавателей колледжей и университетов создать идеальный курс, который привлекает студентов и способствует пониманию материала как в классе, так и за его пределами.

Powtoon

Powtoon

powtoon.com

Powtoon — это ведущая платформа визуальных коммуникаций, которая позволяет каждому за считанные минуты создавать профессионально выглядящие и привлекательные видеоролики и презентации без каких-либо дизайнерских или технических навыков. Более 30 миллионов человек, в том числе 96% компаний из списка ...

Visme

Visme

visme.co

Visme — это универсальная платформа, позволяющая профессионалам, не связанным с дизайном, из ведущих компаний изменить способы создания, обмена и публикации привлекательных презентаций, документов, визуальных отчетов, визуализации данных и других визуальных форматов за меньшее время. Пользователи из...

Learning Studio AI

Learning Studio AI

learningstudioai.com

Превратите любой предмет в потрясающий онлайн-курс с помощью LearningStudioAI. Наш инструмент разработки на базе искусственного интеллекта упрощает создание курсов, поэтому вы можете сосредоточиться на самом важном — создании интересного контента. Наслаждайтесь плавным масштабированием на всех уст...

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning — это LMS для совместного обучения. Мы даем возможность компаниям повышать квалификацию изнутри, превращая своих экспертов в чемпионов по развитию сотрудников, клиентов и партнеров.

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

Создавайте и продавайте онлайн-курсы со своего сайта. Лучшая платформа онлайн-курсов для создания, продажи и продвижения ваших онлайн-курсов. Начните монетизировать свои навыки, опыт и свою аудиторию.

Coassemble

Coassemble

coassemble.com

Coassemble — это мощная и интуитивно понятная платформа, позволяющая организациям создавать и проводить качественное онлайн-обучение. Первый в своем роде Coassemble сочетает в себе удобную для пользователя систему управления обучением и выдающиеся возможности быстрого создания. С помощью Coassemble ...

Articulate 360

Articulate 360

articulate.com

Платформа для авторов №1 для обучения на рабочем месте. Более 118 000 организаций, в том числе все 100 из списка Fortune 100, создали миллионы курсов, используя наши инструменты для авторов.

VidGrid

VidGrid

vidgrid.com

Нам доверяют более 250 исключительных клиентов по всему миру, включая Университет Небраски, Mortenson Construction, Medtronic, Ibotta и Tyler Technologies. VidGrid — самая быстрорастущая интерактивная видеоплатформа для обучения и развития. VidGrid — самая простая, но надежная видеоплатформа на рынк...

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

Программное обеспечение базы знаний ProProfs — это мощный инструмент, используемый для создания частной и общедоступной базы знаний для сотрудников и клиентов соответственно. Это помогает сократить количество обращений клиентов, улучшить взаимодействие внутри команды, оптимизировать бизнес-процессы ...

Gnowbe

Gnowbe

gnowbe.com

Создавайте интерактивные групповые процессы микрообучения за считанные минуты! Отмеченный наградами авторский инструмент Gnowbe позволяет создателям разрабатывать, облегчать и анализировать совместный учебный опыт, что идеально подходит для обучения и адаптации. Ключевые функции включают в себя: - М...

Rise

Rise

rise.com

Rise — это система онлайн-обучения, которую любят сотрудники. Это универсальная система, которая делает онлайн-обучение простым в создании, приятным в использовании и простым в управлении. Вы получаете все необходимое для управления онлайн-обучением в одной интуитивно понятной системе корпоративного...

Thriving Springs

Thriving Springs

thrivingsprings.ai

Thriving Springs — это платформа обучения и вовлечения сотрудников на базе искусственного интеллекта поколения, которая помогает компаниям адаптироваться, повышать квалификацию и удерживать сотрудников с помощью интерактивных модулей обучения, курсов мягких навыков на основе EQ и опросов вовлеченнос...

Instruqt

Instruqt

instruqt.com

Instruqt — это практическая виртуальная ИТ-лаборатория для роста за счет продуктов. Мы помогаем компаниям-разработчикам программного обеспечения генерировать масштабный спрос и стимулировать внедрение и использование, предлагая практический опыт работы с продуктом в браузере. Instruqt создает экземп...

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

Вовлекайте, волнуйте и объединяйте всю свою компанию! MangoApps — это унифицированная платформа для взаимодействия с сотрудниками, объединяющая интрасеть, обучение, командную работу и управление контентом в информационной панели и рабочем пространстве. Наш удобный, бесконечно настраиваемый подход вп...

PandaSuite

PandaSuite

pandasuite.com

Самый интерактивный конструктор без кода. PandaSuite, разработанная парижской командой и запущенная в 2015 году, представляет собой простую и креативную SaaS-платформу для создания приложений и интерактивного взаимодействия без единой строки кода. Создавайте визуальные образы с помощью PandaSuite St...

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

LMS (программное обеспечение для управления обучением) LearnUpon позволяет вам предоставлять увлекательный опыт обучения, который влияет на то, что важно — производительность, удержание и рост. Предоставьте своим командам инструменты для предоставления увлекательного опыта обучения, который повлияе...

7taps

7taps

7taps.com

Компания 7taps стала пионером концепции эффективного внедрения микрообучения в сфере L&D предприятия 3 года назад, и мы продолжаем доминировать в этой сфере. Мы уникально предлагаем молниеносную и высококачественную разработку микрообучения, которая позволяет вам общаться с учащимися, где бы они ни ...

CLASSUM

CLASSUM

classum.com

Благодаря облачной платформе, где участники курса могут общаться через публикации, сеансы в прямом эфире, чаты и уникальные взаимодействия, CLASSUM предлагает беспрепятственное общение для улучшения любой среды обучения, онлайн или лично. --- CLASSUM был основан в 2018 году Черин Ли и Юджин Чой, дву...

Flowclass

Flowclass

flowclass.io

Flowclass — это платформа, предназначенная для преподавателей и преподавателей для создания целевых страниц курсов, которые можно использовать как отдельную страницу профиля или интегрировать в существующий веб-сайт. Мы интегрировали маркетинговые инструменты, системы бронирования и оплаты в одну пл...

Exly

Exly

exlyapp.com

Exly — это универсальная SaaS-платформа без кода, позволяющая строить и развивать свой бизнес с нуля. Вы можете не только организовывать записанные курсы, но и живые занятия и вебинары, а также отправлять ссылки через WhatsApp. Вы можете записывать свои курсы и управлять ими, а также размещать их на...

AcademyOcean

AcademyOcean

academyocean.com

Откройте для себя комплексную систему управления обучением (LMS) и программное обеспечение платформы электронного обучения, предназначенное для легкого создания и проведения корпоративных учебных курсов. Попробуйте быструю разработку курса и запланируйте демо-версию уже сегодня! AcademyOcean — это ...

Coursebox

Coursebox

coursebox.ai

Coursebox в LMS (системе управления обучением) на базе искусственного интеллекта. Функция искусственного интеллекта создаст для вас черновой вариант курса и разместит его в редакторе курсов с помощью перетаскивания, чтобы вы могли редактировать курс и добавлять недостающие части. Это существенно сок...

BranchTrack

BranchTrack

branchtrack.com

Создавайте, проектируйте и проводите увлекательное электронное обучение на основе сценариев в своем браузере. Используйте с Lectora, Storyline, Captivate и практически с любым другим программным обеспечением для электронного обучения.

Disco

Disco

disco.co

Раскройте потенциал своего учебного сообщества с помощью Disco. Оптимизируйте регистрацию участников, используйте помощь искусственного интеллекта и получайте полезную информацию с помощью отмеченной наградами платформы Disco. Disco была названа одной из самых инновационных компаний в сфере образова...

FLOWSPARKS

FLOWSPARKS

flowsparks.com

Группа FLOWSPARKS имеет многолетний опыт разработки модулей цифрового обучения. Благодаря этому замыслу на свет появился полноценный пакет FLOWSPARKS Suite. Вы можете легко разработать интерактивное электронное обучение, объединив форматы обучения, интеллектуальные шаблоны и интеллектуальные програм...

Auzmor Learn

Auzmor Learn

auzmor.com

Auzmor Learn — это надежное решение для управления обучением, которое позволяет легко назначать обучение и отслеживать прогресс сотрудников. Его интуитивно понятный конструктор курсов упрощает создание контента, а библиотека готовых курсов предлагает обучение и повышение квалификации, необходимые ва...

Meleton

Meleton

meleton.com

Meleton — платформа для создания онлайн-курсов. Более 6000 школ и экспертов создают курсы, которые помогают более чем 50 000 ученикам получить новые знания или освоить новый навык. С MELETON ВЫ МОЖЕТЕ: Создать свой онлайн-курс на любую тему. Принимайте платежи за продажу онлайн-курсов. Используйте в...

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