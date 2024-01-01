Альтернативы - MindMeister
ClickUp
clickup.com
Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».
Whimsical
whimsical.com
Общайтесь визуально со скоростью мысли — с помощью блок-схем для совместной работы, каркасов, стикеров и ассоциативных карт.
Miro
miro.com
Miro — это онлайн-платформа для совместной работы с доской, которая позволяет распределенным командам эффективно работать вместе: от мозгового штурма с использованием цифровых стикеров до планирования и управления гибкими рабочими процессами.
Milanote
milanote.com
Milanote — это простой в использовании инструмент для организации ваших идей и проектов на визуальных досках. Добавляйте заметки, изображения, ссылки и файлы, систематизируйте их визуально и делитесь ими со своей командой.
Lucid
lucid.app
Lucid — единственный пакет для визуальной совместной работы, который дает командам возможность перейти от воображения будущего к его созданию.
MURAL
mural.co
Наша платформа и профессиональные услуги позволяют инновационным командам мыслить и визуально сотрудничать для решения важных проблем. Просто запишите все, что у вас на уме, на стикерах. Затем организуйте списки, блок-схемы, диаграммы, схемы, методы и рисунки, чтобы активизировать и согласовать свою...
XMind
xmind.works
Ваш любимый набор инструментов Mind теперь открыт в Интернете. Веб-версия XMind, работающая в любых современных браузерах. Он подключается к вашему Dropbox, Google Drive и OneDrive. Читайте, редактируйте и создавайте интеллект-карты в любое время и в любом месте.
Gliffy
gliffy.com
Создавайте UML-диаграммы, блок-схемы, каркасы и многое другое. Наше бесплатное программное обеспечение для создания диаграмм и онлайн-инструменты для создания диаграмм улучшают сотрудничество и общение.
Padlet
padlet.com
Padlet — это цифровой холст для создания красивых проектов, которыми легко делиться и работать над ними совместно. Он работает как лист бумаги. Мы даем вам пустую страницу – блокнот – и вы можете разместить на нем все, что захотите. Перетащите видео, запишите интервью, сделайте селфи, напишите свои ...
Mindomo
mindomo.com
Создавайте интеллектуальные карты, концептуальные карты, схемы и диаграммы Ганта, чтобы улучшить свое мышление и обучение. Интернет, ПК, iOS, Android. Ментальная карта с нами бесплатно!
Mindmup
mindmup.com
MindMup — это удобный онлайн-создатель интеллект-карт, разработанный Sauf Pompiers Ltd.
GitMind
gitmind.com
GitMind — это бесплатный онлайн-конструктор интеллект-карт для мозгового штурма, планирования проектов, разработки, действий и других творческих задач. Этот инструмент позволяет вам делиться интеллект-картами с множеством пользователей и сотрудничать с ними.
Creately
creately.com
Программное обеспечение для визуального рабочего пространства для совместной работы над мозговым штурмом, планированием, выполнением и анализом проектов. Совместная работа в режиме реального времени, бесконечный холст и мощные возможности построения диаграмм.
Wondershare EdrawMind
edrawmind.com
MindMaster — это бесплатный многоплатформенный инструмент для создания интеллект-карт, который предоставляет комплексные решения для мозгового штурма и управления знаниями. Попробуйте сегодня!
MindManager
mindmanager.com
Внесите ясность и структуру в планы, проекты и процессы. Инструменты визуальной продуктивности и программное обеспечение для создания интеллект-карт, которые перенесут вас и вашу организацию туда, где вы хотите быть.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix — это онлайн-доска для совместной работы, которая объединяет различные инструменты для повышения эффективности команды и свободы воображения команды.
Ayoa
ayoa.com
Думайте иначе, добивайтесь большего. Ayoa — это комплексное приложение для создания интеллект-карт, доски и совместной работы, созданное для учета различий, повышения творческих способностей и достижения результатов.
Mind42
mind42.com
Получите обзор различных видов интеллект-карт, созданных на Mind42. Mind42 — это бесплатное онлайн-программное обеспечение для создания интеллект-карт, которое позволяет вам совместно работать и публиковать свои интеллект-карты с другими.
ProcessOn
processon.com
Бесплатная онлайн-схема и ментальная карта Профессиональный и мощный инструмент для рисования, который поддерживает онлайн-сотрудничество нескольких людей в режиме реального времени и может использоваться для рисования различных графических изображений, таких как диаграммы прототипов, UML, BPMN и д...
Aha!
aha.io
Войдите в свой Aha! Рабочее пространство. Еще нет аккаунта? Подпишитесь на бесплатную 30-дневную пробную версию программного обеспечения для дорожных карт №1 в мире.
Klaxoon
klaxoon.com
Уверенно проводите эффективные семинары. Удобная платформа, объединяющая команды для индивидуального и продуктивного проведения семинаров.
Bubbl.us
bubbl.us
Ментальная карта и мозговой штурм онлайн с Bubbl.us! Создавайте красочные интеллект-карты, чтобы распечатать их или поделиться ими с другими. Миллионы людей по всему миру используют Bubbl.us для генерации идей, планирования процессов и создания презентаций.
LinkFacts
linkfacts.link
LinkFacts — это онлайн-платформа для составления интеллект-карт, позволяющая визуально фиксировать информацию и идеи, а также делиться или публиковать полученные графики/деревья.
GroupMap
groupmap.com
Совместный мозговой штурм и принятие решений в режиме реального времени. Начните с более чем 60 шаблонов для мозгового штурма или создайте свой собственный. Шаблоны включают SWOT, 6 шляп мышления, карты восприятия, карты заинтересованных сторон, карты рисков, интеллектуальные карты, канву бережливог...
Midlap
midlap.com
Midlap — это онлайн-инструмент для совместной работы и мозгового штурма, в котором мы решаем проблему, возникающую из-за переключения между несколькими приложениями для совместной работы с вашей командой. Мы решаем эту проблему, предоставляя такие инструменты, как доски, канбан-доски, блок-схемы, фа...