MindFi

MindFi

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Веб-сайт: mindfi.co

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Психическое здоровье сотрудников стало проще для всех. MindFi — это экономичная платформа помощи и благополучия сотрудников, которая помогает малым и средним командам уделять приоритетное внимание психическому здоровью на рабочем месте — своевременно и активно. Преобразование психического здоровья в корпоративной Азии.

Веб-сайт: mindfi.co

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