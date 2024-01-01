Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

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Психическое здоровье сотрудников стало проще для всех. MindFi — это экономичная платформа помощи и благополучия сотрудников, которая помогает малым и средним командам уделять приоритетное внимание психическому здоровью на рабочем месте — своевременно и активно. Преобразование психического здоровья в корпоративной Азии.

Веб-сайт: mindfi.co

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