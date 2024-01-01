Извлекайте любые данные из любого документа за секунду Mindee — это первая полностью горизонтальная платформа для понимания документов, ориентированная на разработчиков. Мы помогаем разработчикам и группам разработчиков по всему миру создавать максимально интуитивно понятный и эффективный пользовательский интерфейс при обработке документов. Используя Mindee, вы сможете: - Создавать волшебный UX, используя наш синхронный API с временем отклика в 1 секунду. - Выделить свой продукт, используя новейшие модели глубокого обучения компьютерного зрения. - Масштабироваться повсюду. Мы полностью независимы от языка и не зависим от шаблонов. - Сэкономьте время и нервы ваших пользователей, освободив их от ручного ввода данных. - Легко интегрируйте в кратчайшие сроки в свой план действий благодаря нашим клиентским библиотекам на всех основных языках и нашей чистой документации. - Спите спокойно. зная, что все происходит в масштабируемой и безопасной инфраструктуре, полностью соответствующей требованиям GDPR. - Расширьте удовольствие, используя все из нашего набора программных инструментов с открытым исходным кодом. - Доверьтесь счету. Никакой платы за установку, платы за платформу и платы за обслуживание. Ваш единственный KPI — это объем? Наш тоже! Мы очень гордимся тем, что являемся одними из самых быстрорастущих программных продуктов во многих отраслях: от финансовых услуг, логистики или здравоохранения до строительства, страхования и государственного управления. Вся команда, разбросанная по всем континентам, с нетерпением ждет вашего ответа и вашего варианта использования, чтобы помочь вам как можно лучше.

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