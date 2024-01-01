Mindee

Mindee

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Веб-сайт: mindee.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Извлекайте любые данные из любого документа за секунду Mindee — это первая полностью горизонтальная платформа для понимания документов, ориентированная на разработчиков. Мы помогаем разработчикам и группам разработчиков по всему миру создавать максимально интуитивно понятный и эффективный пользовательский интерфейс при обработке документов. Используя Mindee, вы сможете: - Создавать волшебный UX, используя наш синхронный API с временем отклика в 1 секунду. - Выделить свой продукт, используя новейшие модели глубокого обучения компьютерного зрения. - Масштабироваться повсюду. Мы полностью независимы от языка и не зависим от шаблонов. - Сэкономьте время и нервы ваших пользователей, освободив их от ручного ввода данных. - Легко интегрируйте в кратчайшие сроки в свой план действий благодаря нашим клиентским библиотекам на всех основных языках и нашей чистой документации. - Спите спокойно. зная, что все происходит в масштабируемой и безопасной инфраструктуре, полностью соответствующей требованиям GDPR. - Расширьте удовольствие, используя все из нашего набора программных инструментов с открытым исходным кодом. - Доверьтесь счету. Никакой платы за установку, платы за платформу и платы за обслуживание. Ваш единственный KPI — это объем? Наш тоже! Мы очень гордимся тем, что являемся одними из самых быстрорастущих программных продуктов во многих отраслях: от финансовых услуг, логистики или здравоохранения до строительства, страхования и государственного управления. Вся команда, разбросанная по всем континентам, с нетерпением ждет вашего ответа и вашего варианта использования, чтобы помочь вам как можно лучше.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для управления расходами

Веб-сайт: mindee.com

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Альтернативы

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

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Deskera

deskera.com

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