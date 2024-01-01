MinChat

MinChat

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: minchat.io

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Chat API/sdk, который позволяет вам создавать функции чата в вашем приложении или на веб-сайте за считанные минуты, экономя вам месяцы времени на разработку. MinChat также поставляется со встроенным пользовательским интерфейсом, что еще больше упрощает настройку функций чата в вашем приложении или на веб-сайте.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для живого чата

Веб-сайт: minchat.io

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