Альтернативы - Milanote
Notion
notion.so
Notion — это приложение, предоставляющее такие компоненты, как базы данных, канбан-доски, вики, календари и напоминания. Пользователи могут подключать эти компоненты для создания собственных систем управления знаниями, ведения заметок, управления данными, управления проектами и т. д. Эти компоненты ...
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote — это программа для создания заметок, предназначенная для сбора информации в свободной форме и многопользовательской совместной работы. Он собирает заметки пользователей, рисунки, вырезки с экрана и аудиокомментарии. Заметками можно делиться с другими пользователями OneNote через И...
Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — это безопасный хостинг электронной почты для бизнеса. Он имеет встроенную платформу для совместной работы, позволяющую всей организации беспрепятственно обмениваться информацией и общаться в Inbox. Это сочетание классической электронной почты и современных инструментов для совместной раб...
Evernote
evernote.com
Evernote — это приложение, предназначенное для ведения заметок, их организации, управления задачами и архивирования. Он разработан корпорацией Evernote со штаб-квартирой в Редвуд-Сити, Калифорния. Приложение позволяет пользователям создавать заметки, которые могут представлять собой текст, рисунки, ...
ClickUp
clickup.com
Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».
Whimsical
whimsical.com
Общайтесь визуально со скоростью мысли — с помощью блок-схем для совместной работы, каркасов, стикеров и ассоциативных карт.
Miro
miro.com
Miro — это онлайн-платформа для совместной работы с доской, которая позволяет распределенным командам эффективно работать вместе: от мозгового штурма с использованием цифровых стикеров до планирования и управления гибкими рабочими процессами.
Coda
coda.io
Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...
Notebook
zoho.com
Самое красивое приложение для создания заметок на всех устройствах.
MindMeister
mindmeister.com
MindMeister — это онлайн-приложение для создания интеллект-карт, которое позволяет пользователям визуализировать, делиться и представлять свои мысли через облако. MindMeister был запущен в 2007 году компанией MeisterLabs GmbH, компанией-разработчиком программного обеспечения, основанной Михаэлем Хол...
Standard Notes
standardnotes.org
Standard Notes — это приложение для личных заметок, которое отличается непревзойденной простотой, сквозным шифрованием, мощными расширениями и приложениями с открытым исходным кодом.
Lucid
lucid.app
Lucid — единственный пакет для визуальной совместной работы, который дает командам возможность перейти от воображения будущего к его созданию.
RemNote
remnote.com
Универсальный инструмент для мышления и обучения. Конечно, это инструмент для заметок. Но есть также карточки, PDF-файлы, обратные ссылки и многое другое, которые помогут вам учиться, оставаться организованными и думать.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания по веб-дизайну под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с ...
Simplenote
simplenote.com
Simplenote — приложение для создания заметок с поддержкой Markdown. Помимо кросс-платформенных приложений, к нему можно получить доступ через большинство веб-браузеров. Simplenote имеет внешний доступный API, позволяющий писать другие клиенты: виджет Dashboard macOS DashNote; nvPY, кроссплатформенны...
FuseBase
nimbusweb.me
Превратите информационный хаос из множества источников в организованное рабочее место. Предоставьте себе или своей команде возможность выполнять задачи быстрее, с меньшим количеством итераций и совещаний.
Spike
spikenow.com
Мощная папка «Входящие» Spike включает в себя диалоговую электронную почту, задачи, заметки, документы для совместной работы, хранилище файлов и календарь — все в одном канале.
Craft
craft.do
Созданный с нуля для цифровых устройств, Craft возвращает удовольствие от письма. Craft — это инструмент для создания красивых документов и заметок, а также для обмена своими мыслями. Всем, что вы создаете в Craft, можно поделиться одним нажатием. Craft поддерживает встроенную уценку, обратные ссыл...
MURAL
mural.co
Наша платформа и профессиональные услуги позволяют инновационным командам мыслить и визуально сотрудничать для решения важных проблем. Просто запишите все, что у вас на уме, на стикерах. Затем организуйте списки, блок-схемы, диаграммы, схемы, методы и рисунки, чтобы активизировать и согласовать свою...
Lark
larksuite.com
Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.
GoodNotes
goodnotes.com
Записывайте, формируйте и делитесь своими идеями с помощью самой любимой в мире цифровой бумаги. Первые три блокнота бесплатны.
Scrintal
scrintal.com
Как будто у Миро и Обсидиана родился ребенок. Организуйте и соедините свои атомарные заметки, используя метод Зеттелькастена. Смотрите все свои мысли в одном месте и легко делитесь ими.
Toodledo
toodledo.com
Toodledo — популярный и мощный онлайн-инструмент для повышения производительности. Управляйте своим списком дел, делайте заметки, отслеживайте привычки и организуйте идеи в схемы и списки.
XMind
xmind.works
Ваш любимый набор инструментов Mind теперь открыт в Интернете. Веб-версия XMind, работающая в любых современных браузерах. Он подключается к вашему Dropbox, Google Drive и OneDrive. Читайте, редактируйте и создавайте интеллект-карты в любое время и в любом месте.
Gliffy
gliffy.com
Создавайте UML-диаграммы, блок-схемы, каркасы и многое другое. Наше бесплатное программное обеспечение для создания диаграмм и онлайн-инструменты для создания диаграмм улучшают сотрудничество и общение.
Padlet
padlet.com
Padlet — это цифровой холст для создания красивых проектов, которыми легко делиться и работать над ними совместно. Он работает как лист бумаги. Мы даем вам пустую страницу – блокнот – и вы можете разместить на нем все, что захотите. Перетащите видео, запишите интервью, сделайте селфи, напишите свои ...
Mindomo
mindomo.com
Создавайте интеллектуальные карты, концептуальные карты, схемы и диаграммы Ганта, чтобы улучшить свое мышление и обучение. Интернет, ПК, iOS, Android. Ментальная карта с нами бесплатно!
Mindmup
mindmup.com
MindMup — это удобный онлайн-создатель интеллект-карт, разработанный Sauf Pompiers Ltd.
GitMind
gitmind.com
GitMind — это бесплатный онлайн-конструктор интеллект-карт для мозгового штурма, планирования проектов, разработки, действий и других творческих задач. Этот инструмент позволяет вам делиться интеллект-картами с множеством пользователей и сотрудничать с ними.