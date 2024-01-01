Альтернативы - Milanote

Notion

Notion

notion.so

Notion — это приложение, предоставляющее такие компоненты, как базы данных, канбан-доски, вики, календари и напоминания. Пользователи могут подключать эти компоненты для создания собственных систем управления знаниями, ведения заметок, управления данными, управления проектами и т. д. Эти компоненты ...

Microsoft OneNote

Microsoft OneNote

onenote.com

Microsoft OneNote — это программа для создания заметок, предназначенная для сбора информации в свободной форме и многопользовательской совместной работы. Он собирает заметки пользователей, рисунки, вырезки с экрана и аудиокомментарии. Заметками можно делиться с другими пользователями OneNote через И...

Otter

Otter

otter.ai

Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...

Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail — это безопасный хостинг электронной почты для бизнеса. Он имеет встроенную платформу для совместной работы, позволяющую всей организации беспрепятственно обмениваться информацией и общаться в Inbox. Это сочетание классической электронной почты и современных инструментов для совместной раб...

Evernote

Evernote

evernote.com

Evernote — это приложение, предназначенное для ведения заметок, их организации, управления задачами и архивирования. Он разработан корпорацией Evernote со штаб-квартирой в Редвуд-Сити, Калифорния. Приложение позволяет пользователям создавать заметки, которые могут представлять собой текст, рисунки, ...

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».

Whimsical

Whimsical

whimsical.com

Общайтесь визуально со скоростью мысли — с помощью блок-схем для совместной работы, каркасов, стикеров и ассоциативных карт.

Miro

Miro

miro.com

Miro — это онлайн-платформа для совместной работы с доской, которая позволяет распределенным командам эффективно работать вместе: от мозгового штурма с использованием цифровых стикеров до планирования и управления гибкими рабочими процессами.

Coda

Coda

coda.io

Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...

Notebook

Notebook

zoho.com

Самое красивое приложение для создания заметок на всех устройствах.

MindMeister

MindMeister

mindmeister.com

MindMeister — это онлайн-приложение для создания интеллект-карт, которое позволяет пользователям визуализировать, делиться и представлять свои мысли через облако. MindMeister был запущен в 2007 году компанией MeisterLabs GmbH, компанией-разработчиком программного обеспечения, основанной Михаэлем Хол...

Standard Notes

Standard Notes

standardnotes.org

Standard Notes — это приложение для личных заметок, которое отличается непревзойденной простотой, сквозным шифрованием, мощными расширениями и приложениями с открытым исходным кодом.

Lucid

Lucid

lucid.app

Lucid — единственный пакет для визуальной совместной работы, который дает командам возможность перейти от воображения будущего к его созданию.

RemNote

RemNote

remnote.com

Универсальный инструмент для мышления и обучения. Конечно, это инструмент для заметок. Но есть также карточки, PDF-файлы, обратные ссылки и многое другое, которые помогут вам учиться, оставаться организованными и думать.

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания по веб-дизайну под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с ...

Simplenote

Simplenote

simplenote.com

Simplenote — приложение для создания заметок с поддержкой Markdown. Помимо кросс-платформенных приложений, к нему можно получить доступ через большинство веб-браузеров. Simplenote имеет внешний доступный API, позволяющий писать другие клиенты: виджет Dashboard macOS DashNote; nvPY, кроссплатформенны...

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

Превратите информационный хаос из множества источников в организованное рабочее место. Предоставьте себе или своей команде возможность выполнять задачи быстрее, с меньшим количеством итераций и совещаний.

Spike

Spike

spikenow.com

Мощная папка «Входящие» Spike включает в себя диалоговую электронную почту, задачи, заметки, документы для совместной работы, хранилище файлов и календарь — все в одном канале.

Craft

Craft

craft.do

Созданный с нуля для цифровых устройств, Craft возвращает удовольствие от письма. Craft — это инструмент для создания красивых документов и заметок, а также для обмена своими мыслями. Всем, что вы создаете в Craft, можно поделиться одним нажатием. Craft поддерживает встроенную уценку, обратные ссыл...

MURAL

MURAL

mural.co

Наша платформа и профессиональные услуги позволяют инновационным командам мыслить и визуально сотрудничать для решения важных проблем. Просто запишите все, что у вас на уме, на стикерах. Затем организуйте списки, блок-схемы, диаграммы, схемы, методы и рисунки, чтобы активизировать и согласовать свою...

Lark

Lark

larksuite.com

Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.

GoodNotes

GoodNotes

goodnotes.com

Записывайте, формируйте и делитесь своими идеями с помощью самой любимой в мире цифровой бумаги. Первые три блокнота бесплатны.

Scrintal

Scrintal

scrintal.com

Как будто у Миро и Обсидиана родился ребенок. Организуйте и соедините свои атомарные заметки, используя метод Зеттелькастена. Смотрите все свои мысли в одном месте и легко делитесь ими.

Toodledo

Toodledo

toodledo.com

Toodledo — популярный и мощный онлайн-инструмент для повышения производительности. Управляйте своим списком дел, делайте заметки, отслеживайте привычки и организуйте идеи в схемы и списки.

XMind

XMind

xmind.works

Ваш любимый набор инструментов Mind теперь открыт в Интернете. Веб-версия XMind, работающая в любых современных браузерах. Он подключается к вашему Dropbox, Google Drive и OneDrive. Читайте, редактируйте и создавайте интеллект-карты в любое время и в любом месте.

Gliffy

Gliffy

gliffy.com

Создавайте UML-диаграммы, блок-схемы, каркасы и многое другое. Наше бесплатное программное обеспечение для создания диаграмм и онлайн-инструменты для создания диаграмм улучшают сотрудничество и общение.

Padlet

Padlet

padlet.com

Padlet — это цифровой холст для создания красивых проектов, которыми легко делиться и работать над ними совместно. Он работает как лист бумаги. Мы даем вам пустую страницу – блокнот – и вы можете разместить на нем все, что захотите. Перетащите видео, запишите интервью, сделайте селфи, напишите свои ...

Mindomo

Mindomo

mindomo.com

Создавайте интеллектуальные карты, концептуальные карты, схемы и диаграммы Ганта, чтобы улучшить свое мышление и обучение. Интернет, ПК, iOS, Android. Ментальная карта с нами бесплатно!

Mindmup

Mindmup

mindmup.com

MindMup — это удобный онлайн-создатель интеллект-карт, разработанный Sauf Pompiers Ltd.

GitMind

GitMind

gitmind.com

GitMind — это бесплатный онлайн-конструктор интеллект-карт для мозгового штурма, планирования проектов, разработки, действий и других творческих задач. Этот инструмент позволяет вам делиться интеллект-картами с множеством пользователей и сотрудничать с ними.

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