Альтернативы - Miappi
Vimeo
vimeo.com
Vimeo — это платформа видеохостинга, обмена и услуг со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Vimeo работает без рекламы и вместо этого получает доход, предоставляя планы подписки производителям видеоконтента и предлагая программное обеспечение как услугу (SaaS) с инструментами создания, редактирования и транс...
ManyChat
manychat.com
Изобретите заново способы связи со своими клиентами. ManyChat позволяет вам взаимодействовать с вашими клиентами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — используйте возможности автоматизации маркетинга уже сегодня!
Storyly
storyly.io
Недостающий элемент для взаимодействия с мобильными пользователями следующего уровня. Storyly — это платформа взаимодействия с пользователями, позволяющая встраивать истории — полноэкранный, интерактивный и самый увлекательный формат контента на сегодняшний день — в мобильные приложения и веб-сайты...
Skeepers
octoly.com
Ведущая маркетинговая платформа для влиятельных лиц Octoly помогает брендам повысить свою узнаваемость, завоевать доверие и увеличить продажи, объединяя проверенных микровлиятельных лиц и потребителей в большом масштабе. Бренды используют наше курируемое сообщество для создания публикаций в социаль...
DelightChat
delightchat.io
Увеличивайте продажи и управляйте поддержкой без особых усилий - Многоканальная поддержка клиентов. Отвечайте клиентам по всем каналам с единой панели управления — WhatsApp, Instagram, Facebook, электронной почты и живого чата. - Маркетинг в WhatsApp. Отправляйте рекламные трансляции с помощью офиц...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
Emplifi
emplifi.io
Оптимизируйте цифровой путь клиента. Единая платформа Emplifi для программного обеспечения для работы с клиентами и программного обеспечения для управления социальными сетями закрывает пробел в клиентском опыте.
Omnichat
omnichat.ai
Автоматизируйте маркетинг электронной коммерции с помощью многоканального обмена сообщениями. Развивайтесь быстрее и увеличивайте продажи с помощью омниканальной CRM-системы обмена сообщениями с помощью живого чата, чат-ботов и автоматизации маркетинга.
MyAlice
myalice.ai
Больше каналов. Больше клиентов. Больше продаж. Продавайте и оказывайте поддержку везде, где находятся ваши клиенты, и управляйте всем прямо из MyAlice.
Octadesk
octadesk.com
Превратите каждую услугу в доход От продаж до послепродажного обслуживания. От самого простого до самого сложного сервиса. Самая полная и интегрированная платформа на рынке, позволяющая превратить каждую услугу в возможность получения дохода и возможность порадовать своих клиентов.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — это платформа для общения с клиентами, которая помогает компаниям продавать и поддерживать своих клиентов через WhatsApp и другие каналы социальных сообщений. Основные функции: - Общий почтовый ящик команды с двусторонним обменом сообщениями - Чат-бот WhatsApp - Трансляции и массовые сообщ...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — это социальная коммерция, пользовательский контент и визуальная платформа для покупок для брендов электронной коммерции и интернет-магазинов, позволяющая активировать пользовательский контент или социальный контент брендов путем маркировки продуктов и публикации галерей с возможностью поку...
Payemoji
payemoji.com
Payemoji — это омниканальная служба обмена сообщениями, которая позволяет любому клиенту и сотруднику использовать повседневные приложения для обмена сообщениями, такие как WhatsApp Business. Никаких ИТ-навыков не требуется. Нет мобильного приложения для скачивания.
Verint
verint.com
Verint — мировой лидер в области взаимодействия с клиентами. Эксперты по работе с клиентами в области автоматизации, искусственного интеллекта и облачных технологий.
EasyStore
easystore.co
Бренды всех размеров развивают свой бизнес в магазинах и в Интернете с помощью EasyStore.
Tolstoy
gotolstoy.com
Начните общаться с клиентами лицом к лицу.
iAdvize
iadvize.com
iAdvize — ведущая диалоговая платформа на базе генеративного искусственного интеллекта для электронной коммерции. iAdvize, ведущая диалоговая платформа, позволяет более чем 2000 брендам электронной коммерции развертывать захватывающий клиентский опыт в любом масштабе на базе Trusted Generative AI, ...
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold — североамериканский лидер в области технологий прямых продаж с более чем 4000 розничными торговцами, более чем 150 миллионами проданных товаров и общей стоимостью более 3,5 миллиардов долларов за весь срок службы. Технология CommentSold продолжает предоставлять предприятиям любого разме...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Тысячи ведущих мировых брендов и ритейлеров доверяют технологиям, услугам и опыту Bazaarvoice для увеличения доходов, расширения охвата, получения действенной информации и создания лояльных сторонников. Согласно новому заказному исследованию, проведенному Forrester Consulting от имени Bazaarvoice, к...
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead — это SaaS-инструмент, который позволяет влиятельным лицам, брендам и издателям увеличивать продажи за счет своего контента.
Taggbox
taggbox.com
Платформа №1 для создания пользовательского контента для создания и публикации кампаний пользовательского контента в различных маркетинговых точках. Идеальная платформа пользовательского контента для успешного повышения доверия к бренду, узнаваемости, вовлечения пользователей и продаж.
Zupain
zupain.com
Zupain — это платформа, которая помогает предприятиям создавать интернет-магазины и управлять ими. Наша передовая платформа позволяет владельцам бизнеса легко создавать свои магазины, интегрировать социальные сети и службы обмена сообщениями и многое другое. Мы совершаем революцию в создании и управ...
Soldsie
soldsie.com
Soldsie — это платформа социальной коммерции, которая позволяет клиентам приобретать товары через комментарии в Facebook, Instagram и Pinterest.
ChatGenie
chatgenie.ph
Комплексный поставщик магазинов для бизнеса в Messenger, GCash и других нетрадиционных платформах электронной коммерции.
Boostiny
boostiny.com
Boostiny — это ведущая платформа кросс-канального мобильного маркетинга от ArabyAds, позволяющая масштабировать онлайн-транзакции. Boostiny позволяет рекламодателям привлекать пользователей и проводить новые и повторные транзакции. Технология атрибуции купонов на основе искусственного интеллекта пла...
StoreYa
storeya.com
StoreYa.com — это ведущая платформа социальной коммерции, предназначенная для автоматического импорта интернет-магазинов в Facebook, при этом они полностью настраиваются в соответствии как с ареной Facebook, так и с внешним видом оригинального бренда.
Flowbox
getflowbox.com
Flowbox — отмеченная наградами SaaS-компания, предлагающая платформу визуального маркетинга, которая помогает брендам использовать и распространять социальный контент на протяжении всего пути покупателя для повышения вовлеченности, социального доказательства и продаж. Суть Flowbox заключается в том,...
ChannelSight
channelsight.com
Ведущая аналитическая платформа электронной коммерции для каждого продукта, каждого путешествия, каждого KPI. ChannelSight сотрудничает с самыми успешными мировыми розничными брендами, что позволяет им максимизировать свои онлайн-продажи. Наши продукты, которые вы можете комбинировать или использова...
LazyChat
lazychat-landing.vercel.app
LazyChat — это платформа социальной коммерции для продаж прямо из вашего почтового ящика в социальных сетях. Функции включают в себя управление запасами и каталогом продуктов, удобную проверку, автоматизированный чат-бот, автоматизацию отказа от корзины, трансляцию и многое другое. Сократите время о...
Bambuser
bambuser.com
Мы являемся платформой №1 для видеокоммерции, предоставляющей брендам возможность мгновенной конверсии, обратной связи и взаимодействия со своей аудиторией благодаря волшебству видеоконтента.