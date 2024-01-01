Альтернативы - Miappi

Vimeo

Vimeo

vimeo.com

Vimeo — это платформа видеохостинга, обмена и услуг со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Vimeo работает без рекламы и вместо этого получает доход, предоставляя планы подписки производителям видеоконтента и предлагая программное обеспечение как услугу (SaaS) с инструментами создания, редактирования и транс...

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Изобретите заново способы связи со своими клиентами. ManyChat позволяет вам взаимодействовать с вашими клиентами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — используйте возможности автоматизации маркетинга уже сегодня!

Storyly

Storyly

storyly.io

Недостающий элемент для взаимодействия с мобильными пользователями следующего уровня. Storyly — это платформа взаимодействия с пользователями, позволяющая встраивать истории — полноэкранный, интерактивный и самый увлекательный формат контента на сегодняшний день — в мобильные приложения и веб-сайты...

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Ведущая маркетинговая платформа для влиятельных лиц Octoly помогает брендам повысить свою узнаваемость, завоевать доверие и увеличить продажи, объединяя проверенных микровлиятельных лиц и потребителей в большом масштабе. Бренды используют наше курируемое сообщество для создания публикаций в социаль...

DelightChat

DelightChat

delightchat.io

Увеличивайте продажи и управляйте поддержкой без особых усилий - Многоканальная поддержка клиентов. Отвечайте клиентам по всем каналам с единой панели управления — WhatsApp, Instagram, Facebook, электронной почты и живого чата. - Маркетинг в WhatsApp. Отправляйте рекламные трансляции с помощью офиц...

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Оптимизируйте цифровой путь клиента. Единая платформа Emplifi для программного обеспечения для работы с клиентами и программного обеспечения для управления социальными сетями закрывает пробел в клиентском опыте.

Omnichat

Omnichat

omnichat.ai

Автоматизируйте маркетинг электронной коммерции с помощью многоканального обмена сообщениями. Развивайтесь быстрее и увеличивайте продажи с помощью омниканальной CRM-системы обмена сообщениями с помощью живого чата, чат-ботов и автоматизации маркетинга.

MyAlice

MyAlice

myalice.ai

Больше каналов. Больше клиентов. Больше продаж. Продавайте и оказывайте поддержку везде, где находятся ваши клиенты, и управляйте всем прямо из MyAlice.

Octadesk

Octadesk

octadesk.com

Превратите каждую услугу в доход От продаж до послепродажного обслуживания. От самого простого до самого сложного сервиса. Самая полная и интегрированная платформа на рынке, позволяющая превратить каждую услугу в возможность получения дохода и возможность порадовать своих клиентов.

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

Rasayel — это платформа для общения с клиентами, которая помогает компаниям продавать и поддерживать своих клиентов через WhatsApp и другие каналы социальных сообщений. Основные функции: - Общий почтовый ящик команды с двусторонним обменом сообщениями - Чат-бот WhatsApp - Трансляции и массовые сообщ...

Tagshop

Tagshop

tagshop.ai

Tagshop — это социальная коммерция, пользовательский контент и визуальная платформа для покупок для брендов электронной коммерции и интернет-магазинов, позволяющая активировать пользовательский контент или социальный контент брендов путем маркировки продуктов и публикации галерей с возможностью поку...

Payemoji

Payemoji

payemoji.com

Payemoji — это омниканальная служба обмена сообщениями, которая позволяет любому клиенту и сотруднику использовать повседневные приложения для обмена сообщениями, такие как WhatsApp Business. Никаких ИТ-навыков не требуется. Нет мобильного приложения для скачивания.

Verint

Verint

verint.com

Verint — мировой лидер в области взаимодействия с клиентами. Эксперты по работе с клиентами в области автоматизации, искусственного интеллекта и облачных технологий.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

Бренды всех размеров развивают свой бизнес в магазинах и в Интернете с помощью EasyStore.

Tolstoy

Tolstoy

gotolstoy.com

Начните общаться с клиентами лицом к лицу.

iAdvize

iAdvize

iadvize.com

iAdvize — ведущая диалоговая платформа на базе генеративного искусственного интеллекта для электронной коммерции. iAdvize, ведущая диалоговая платформа, позволяет более чем 2000 брендам электронной коммерции развертывать захватывающий клиентский опыт в любом масштабе на базе Trusted Generative AI, ...

CommentSold

CommentSold

try.commentsold.com

CommentSold — североамериканский лидер в области технологий прямых продаж с более чем 4000 розничными торговцами, более чем 150 миллионами проданных товаров и общей стоимостью более 3,5 миллиардов долларов за весь срок службы. Технология CommentSold продолжает предоставлять предприятиям любого разме...

Bazaarvoice

Bazaarvoice

bazaarvoice.com

Тысячи ведущих мировых брендов и ритейлеров доверяют технологиям, услугам и опыту Bazaarvoice для увеличения доходов, расширения охвата, получения действенной информации и создания лояльных сторонников. Согласно новому заказному исследованию, проведенному Forrester Consulting от имени Bazaarvoice, к...

Flaminjoy

Flaminjoy

flaminjoy.com

ProductLead — это SaaS-инструмент, который позволяет влиятельным лицам, брендам и издателям увеличивать продажи за счет своего контента.

Taggbox

Taggbox

taggbox.com

Платформа №1 для создания пользовательского контента для создания и публикации кампаний пользовательского контента в различных маркетинговых точках. Идеальная платформа пользовательского контента для успешного повышения доверия к бренду, узнаваемости, вовлечения пользователей и продаж.

Zupain

Zupain

zupain.com

Zupain — это платформа, которая помогает предприятиям создавать интернет-магазины и управлять ими. Наша передовая платформа позволяет владельцам бизнеса легко создавать свои магазины, интегрировать социальные сети и службы обмена сообщениями и многое другое. Мы совершаем революцию в создании и управ...

Soldsie

Soldsie

soldsie.com

Soldsie — это платформа социальной коммерции, которая позволяет клиентам приобретать товары через комментарии в Facebook, Instagram и Pinterest.

ChatGenie

ChatGenie

chatgenie.ph

Комплексный поставщик магазинов для бизнеса в Messenger, GCash и других нетрадиционных платформах электронной коммерции.

Boostiny

Boostiny

boostiny.com

Boostiny — это ведущая платформа кросс-канального мобильного маркетинга от ArabyAds, позволяющая масштабировать онлайн-транзакции. Boostiny позволяет рекламодателям привлекать пользователей и проводить новые и повторные транзакции. Технология атрибуции купонов на основе искусственного интеллекта пла...

StoreYa

StoreYa

storeya.com

StoreYa.com — это ведущая платформа социальной коммерции, предназначенная для автоматического импорта интернет-магазинов в Facebook, при этом они полностью настраиваются в соответствии как с ареной Facebook, так и с внешним видом оригинального бренда.

Flowbox

Flowbox

getflowbox.com

Flowbox — отмеченная наградами SaaS-компания, предлагающая платформу визуального маркетинга, которая помогает брендам использовать и распространять социальный контент на протяжении всего пути покупателя для повышения вовлеченности, социального доказательства и продаж. Суть Flowbox заключается в том,...

ChannelSight

ChannelSight

channelsight.com

Ведущая аналитическая платформа электронной коммерции для каждого продукта, каждого путешествия, каждого KPI. ChannelSight сотрудничает с самыми успешными мировыми розничными брендами, что позволяет им максимизировать свои онлайн-продажи. Наши продукты, которые вы можете комбинировать или использова...

LazyChat

LazyChat

lazychat-landing.vercel.app

LazyChat — это платформа социальной коммерции для продаж прямо из вашего почтового ящика в социальных сетях. Функции включают в себя управление запасами и каталогом продуктов, удобную проверку, автоматизированный чат-бот, автоматизацию отказа от корзины, трансляцию и многое другое. Сократите время о...

Bambuser

Bambuser

bambuser.com

Мы являемся платформой №1 для видеокоммерции, предоставляющей брендам возможность мгновенной конверсии, обратной связи и взаимодействия со своей аудиторией благодаря волшебству видеоконтента.

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