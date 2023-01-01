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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Онлайн-приложение для создания метеограммы (графического прогноза погоды) для любого места на Земле... просто нажмите в любом месте интерактивной карты или найдите свое местоположение в окне поиска.

Веб-сайт: meteograms.com

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