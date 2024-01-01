Meteocat

Meteocat

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Веб-сайт: meteo.cat

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Informació meteorològica de Catalunya ⇒ Previsió del temps avui, radar, avisos de perill, temperatura, notícies i novetats.

Веб-сайт: meteo.cat

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