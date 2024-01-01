meteo.gr

meteo.gr

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Веб-сайт: meteo.gr

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Прогнозы погоды по всей Греции. Наблюдения с крупнейшей сети метеостанций. Морские метеорологические карты. Карты погоды для парусного спорта. Карта молний, ​​дождя и давления. Обновленная информация о погоде и работе горнолыжных курортов. Карта УФ-излучения.

Веб-сайт: meteo.gr

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