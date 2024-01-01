Meteo Aeronautica

Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare italiana, Ministero della Difesa. Consulta le previsioni di oggi, in Italia e nel mondo, osservazioni, analisi tecniche, satellite e allerte.

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