Meteo Aeronautica

Meteo Aeronautica

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Веб-сайт: meteoam.it

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Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare italiana, Ministero della Difesa. Consulta le previsioni di oggi, in Italia e nel mondo, osservazioni, analisi tecniche, satellite e allerte.

Веб-сайт: meteoam.it

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