Миссия Metaprise — дать компаниям возможность выйти за рамки горизонтов, ограничений и норм и обеспечить быстрые и масштабные B2B-платежи по всему миру. Metaprise позволяет предприятиям любого размера совершать сделки по всему миру так же легко, как и на местном уровне, позволяя им воспользоваться новыми экономическими возможностями. Metaprise предоставляет набор услуг, который включает в себя трансграничные платежи, локальные счета получения, автоматизированные инструменты AP/AR, решения для дебетовых карт и управление рисками. Мы обеспечиваем рост клиентов, начиная от фрилансеров, представителей малого и среднего бизнеса и предприятий корпоративного уровня по всему миру. Metaprise делает глобальную торговлю простой и безопасной.

Веб-сайт: metaprisebanking.com

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