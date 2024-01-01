Messangi

Messangi

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Веб-сайт: messangi.com

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С 2001 года Messangi соединяет компании со своими клиентами на миллиардах устройств по всему миру. Наши универсальные и надежные платформы были созданы ведущими инженерами отрасли. Для обеспечения нашей деятельности у нас есть команды мирового класса в 7 странах, готовые сделать все возможное, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов. Сегодня ведущие операторы мобильной связи, глобальные банки и ритейлеры полагаются на Messangi для решения своих задач по коммуникации и взаимодействию с клиентами. Наши решения для SMS, электронной почты, приложений, мобильных кошельков и голосовых помощников продолжают революционизировать взаимодействие компаний с клиентами, делая общение проще, эффективнее и доступнее, чем когда-либо прежде. Платформу облачных коммуникаций Messangi как услугу можно настроить и адаптировать для создания наиболее подходящего решения. Благодаря сочетанию нескольких каналов вы сможете более эффективно привлекать и привлекать своих клиентов.
Категории:
Business
Программное обеспечение для чат-ботов

Веб-сайт: messangi.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Messangi, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

AWS Console

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

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Zendesk

Zendesk

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Intercom

Intercom

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