Mergent

Mergent

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: mergent.co

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Mergent — это API-интерфейс планирования задач, который позволяет разработчикам очень легко планировать фоновые задачи, такие как уведомления, обработка данных и сторонние интеграции, и управлять ими.

Веб-сайт: mergent.co

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