Альтернативы - Mercury
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.
Xero
xero.com
Xero — новозеландская государственная технологическая компания, акции которой котируются на Австралийской фондовой бирже. Xero — это облачная программная платформа для бухгалтерского учета для малого и среднего бизнеса. Компания имеет три офиса в Новой Зеландии (Веллингтон, Окленд и Нейпир), шесть о...
Paylocity
paylocity.com
Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится...
Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению B...
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, информационными технологиями и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы может...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — это онлайн-платформа для бухгалтерского учета и выставления счетов, которая экономит ваше время, автоматизирует работу администратора, обеспечивает порядок в ваших книгах и делает ваш бизнес профессиональным. FreshBooks считает, что ведение финансового учета должно быть простым и быстры...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® — это комплексное решение для управления персоналом, разработанное с учетом простоты. Благодаря технологиям, которые растут и меняются вместе с вашим бизнесом, Paychex предлагает правильное сочетание инновационных бизнес-решений и специализированной поддержки, которые помогут вам дости...
Zoho Expense
zoho.com
Zoho Expense — это ведущее решение для управления поездками и расходами, которое помогло предприятиям оптимизировать корпоративные поездки, автоматизировать отчетность о расходах и получить полный контроль над расходами. В первую очередь мы создали программное обеспечение для сокращения перерасход...
Deskera
deskera.com
Deskera — это отмеченная наградами интегрированная платформа, которая позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса быстрее масштабироваться с использованием меньшего количества инструментов. От магазинов повседневного спроса до производственных предприятий сотни тысяч малых и средних предприятий...
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn — мировой лидер в области программного обеспечения для кадровой отрасли. Более 10 000 компаний полагаются на облачную платформу Bullhorn для обеспечения своих кадровых процессов от начала до конца. Компания Bullhorn со штаб-квартирой в Бостоне и офисами по всему миру возглавляется основател...
Qonto
qonto.com
Благодаря инновационному продукту, оперативному обслуживанию клиентов 7/7 и четким ценам компания Qonto стала европейским лидером в своей категории. Начните работу с мощного бизнес-счета для всех ваших повседневных банковских потребностей. - Местные номера IBAN (🇫🇷 французский IBAN / 🇩🇪 немецкий...
Bill.com
bill.com
Bill.com — поставщик облачного программного обеспечения, которое автоматизирует финансовые операции бэк-офиса для малого и среднего бизнеса. Платформа Bill.com связывает предприятия со своими поставщиками и клиентами, помогая им управлять притоками и оттоками денежных средств. Главными конкурентами ...
Ramp
ramp.com
Ramp — идеальная платформа для современных финансовых команд. От корпоративных карт и программного обеспечения для управления расходами до оплаты счетов и управления поставщиками, Ramp — это комплексное решение, предназначенное для автоматизации финансовых операций и построения более здорового бизне...
Pleo
pleo.io
Встречайте Pleo, ведущее в Европе решение для управления расходами, которое упрощает расходы для всех сотрудников компании. Дайте своим сотрудникам смарт-карту компании, чтобы они могли покупать все необходимое и забыть о потере чеков. Получите видимость расходов в режиме реального времени, почувств...
Navan
navan.com
Navan — это универсальное решение, которое упрощает путешествие, позволяя вам сосредоточиться на том, чтобы быть там, а не добраться туда. Попрощайтесь с часами разговоров по телефону, пытаясь изменить рейс или копите стопки квитанций для ручного ввода расходов. От советников и финансовых команд до ...
Dext
dext.com
Dext делает бухгалтеров и предприятия, которыми вы управляете, более продуктивными и прибыльными благодаря более качественным данным и аналитике. Объедините точные данные в режиме реального времени с практическими инструментами повышения производительности. Освободите свою команду, чтобы она могла т...
Rydoo
rydoo.com
Rydoo — это решение для управления расходами в режиме реального времени, которое обеспечивает большее удобство, контроль и соответствие процессу отчетности о расходах. Rydoo предлагает интуитивно понятное мобильное и веб-приложение, в котором сотрудники могут создавать, отправлять и утверждать расхо...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — это универсальная платформа для креативных и цифровых агентств, консалтинговых компаний и поставщиков профессиональных услуг. Он предназначен для предоставления предприятиям полного обзора своего бизнеса в режиме реального времени. Упростите свои бизнес-операции и объедините свои проекты, к...
TravelPerk
travelperk.com
Мы упрощаем, ускоряем и удешевляем бронирование деловых поездок и делаем путешественников безопасными и счастливыми. Результатом является более удобное бронирование и путешествие для всех, что также дает предприятиям весь необходимый контроль. С TravelPerk вы можете сэкономить до 30% благодаря нашем...
BQE Core
bqe.com
Core централизует бухгалтерский учет и проектные данные компаний, предоставляющих профессиональные услуги, на одной прекрасной облачной платформе. Объединив инструменты бухгалтерского учета, выставления счетов, отслеживания времени и расходов, а также управления проектами, Core упрощает и делает ваш...
Coupa
coupa.com
Coupa Software — это глобальная технологическая платформа для управления бизнес-расходами (BSM). Штаб-квартира компании находится в Сан-Матео, штат Калифорния, а офисы расположены по всей Европе, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания помогает крупным компаниям получить прозрач...
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice — это надежное и многофункциональное программное обеспечение для выставления счетов и выставления счетов, предназначенное для упрощения управления финансами для фрилансеров, владельцев малого бизнеса и предпринимателей. Благодаря комплексным инструментам и удобному интерфейсу Moon Invoi...
Tipalti
tipalti.com
Единственное решение для автоматизации сквозного процесса расчета кредиторской задолженности. Автоматизируйте всю кредиторскую задолженность, глобальные партнерские платежи и процессы закупок с помощью Tipalti и устраните 80 % ручной работы. Tiplati позволяет вам легко привлекать поставщиков, партне...
BigTime
bigtime.net
BigTime помогает компаниям, оказывающим профессиональные услуги, сократить операционные расходы, легко направить таланты на нужные проекты и ускорить время получения оплаты за выполненную работу, одновременно позволяя быстрее принимать решения, предоставляя необходимую информацию тогда, когда она ва...
Momenteo
momenteo.com
Momenteo — это удобное решение, созданное специально для вас. Просто отслеживайте проделанную работу, расходы и поездки в нашем красивом календаре, и позвольте нашему бесплатному программному обеспечению вести ваш учет.
Spendesk
spendesk.com
Spendesk — это комплексная платформа управления расходами, которая обеспечивает 100% прозрачность расходов компании. Благодаря Spendesk вы получаете решение 7-в-1 с корпоративными картами, оплатой счетов, возмещением расходов, бюджетами, утверждением, отчетностью, соблюдением требований и предварите...
Brex
brex.com
Brex — это единая платформа для расходов, которая позволяет легко контролировать каждый тип расходов. Контролируйте свои расходы по всему миру с помощью корпоративных карт, управления расходами, возмещений, поездок, оплаты счетов и бизнес-счетов — все в одной единой системе. 95% клиентов говорят, чт...
Aspire
aspireapp.com
Aspire — это универсальная финансовая платформа для современного бизнеса, которая помогает более чем 15 000 компаниям по всей Азии экономить время и деньги с помощью международных платежей, управления расходами, управления кредиторской задолженностью и решений по управлению дебиторской задолженность...
FunctionFox
functionfox.com
FunctionFox предлагает простые онлайн-таблицы учета рабочего времени и управление проектами. Отслеживайте время и расходы, делайте подсчеты и легко управляйте своими клиентами и проектами. FunctionFox — это система учета рабочего времени номер один в Северной Америке. Фирмы, занимающиеся графическим...
MileIQ
mileiq.com
MileIQ For Teams — ведущее приложение для автоматического отслеживания пробега, используемое для возмещения от работодателя. Управлять возмещением пробега нескольким водителям легко и эффективно с помощью MileIQ for Teams. Устанавливайте индивидуальные ставки возмещения, просматривайте пробег всех в...