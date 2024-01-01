Альтернативы - Mentessa
edX
edx.org
Получите доступ к 2000 бесплатным онлайн-курсам от 140 ведущих учебных заведений по всему миру. Получите новые навыки и получите сертификат об окончании. Присоединяйтесь сегодня.
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning, ведущая платформа онлайн-обучения, помогает организациям повысить вовлеченность учащихся и развить навыки, необходимые им сегодня и завтра. Благодаря более чем 16 000 курсов, которые преподают настоящие эксперты с сайта Lynda.com, и более 50 новых курсов, добавляемых каждую неделю...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business помогает компаниям оставаться конкурентоспособными в сегодняшних быстро меняющихся условиях труда, предлагая свежий обучающий контент по запросу через мощный рынок контента. Наша миссия — помочь сотрудникам делать все, что им предстоит сделать дальше — будь то следующий проект, навык,...
Skillsoft
skillsoft.com
О Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) предоставляет преобразующий опыт обучения, который побуждает организации и людей расти вместе. Компания сотрудничает с корпоративными организациями и обслуживает глобальное сообщество учащихся, готовя сегодняшних сотрудников к экономике завтрашнего дня. Благодаря S...
360Learning
360learning.com
360Learning — это LMS для совместного обучения. Мы даем возможность компаниям повышать квалификацию изнутри, превращая своих экспертов в чемпионов по развитию сотрудников, клиентов и партнеров.
BetterUp
betterup.com
Управляйте талантами, чтобы изменить результаты бизнеса. Поменяйте неопределенность на уверенность с помощью единственной платформы, которая объединяет коучинг, науку и опыт, основанный на искусственном интеллекте, для создания гибкости, устойчивости и адаптируемости, необходимых вашей организации,...
Degreed
degreed.com
Есть ли у вас навыки, которыми можно заняться завтра? Degreed объединяет обучение и карьерный рост с возможностями для бизнеса посредством единого гибкого опыта развития навыков, поэтому ваша организация и ваши сотрудники всегда готовы преодолеть следующее большое препятствие.
Valence
valence.co
Valence — единственная платформа для командной работы для менеджеров, которая улучшает здоровье команды, взаимодействие и производительность, необходимые для современного рабочего места. Valence предоставляет каждому менеджеру инструменты и информацию, необходимые для понимания состояния здоровья св...
Docebo
docebo.com
Docebo — это самая мощная в мире платформа обучения, интуитивно понятная для администраторов, интересная для учащихся и преобразующая бизнес. Ключевые отличия включают в себя: - Возможность предоставления гиперперсонализированного опыта обучения различным аудиториям, включая сотрудников, клиентов и ...
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor — это платформа наставничества, которая объединяет основателей, маркетологов, практиков роста и специалистов по продуктам с опытными наставниками из различных отраслей. За фиксированную ежемесячную плату пользователи могут получить доступ к неограниченному количеству индивидуальных заня...
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor предлагает организациям и корпорациям доступ к фирменной настраиваемой программе онлайн-наставничества. Наша передовая и продуманная технология наставничества в сочетании с персонализированным управлением проектами, консультированием и поддержкой позволяет создать успешное решение настав...
Eduflow
eduflow.com
Eduflow — это универсальная платформа для совместного обучения, идеально подходящая для корпоративного обучения и высшего образования. Благодаря современному интуитивно понятному интерфейсу вы сможете проводить совместное обучение в социальных сетях, которое привлекает учащихся и способствует сохран...
BrainStorm
brainstorminc.com
Обеспечьте свою команду единственной платформой обучения, специально созданной для внедрения программного обеспечения. Ускорьте адаптацию, сократите поддержку, углубите взаимодействие и расширьте использование. Независимо от того, являетесь ли вы поставщиком решений, привлекающим новых клиентов, ИТ-...
Torch
torch.io
Torch — это платформа развития персонала, которая раскрывает потенциал людей, команд и организаций. С Torch вы можете предоставлять инклюзивные, интегрированные и эффективные программы коучинга и наставничества, которые способствуют успеху ваших сотрудников и вашей организации. Ведущие бренды исполь...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — это платформа обучения и вовлечения сотрудников на базе искусственного интеллекта поколения, которая помогает компаниям адаптироваться, повышать квалификацию и удерживать сотрудников с помощью интерактивных модулей обучения, курсов мягких навыков на основе EQ и опросов вовлеченнос...
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach — это цифровая коучинговая платформа, предназначенная для специалистов сферы услуг, таких как тренеры, консультанты, терапевты и тренеры. С Simply.Coach вы сможете: 1. Оцифровать свои операции. Сэкономьте до 30% времени, затрачиваемого на административную работу! 2. Улучшите качество об...
BizLibrary
bizlibrary.com
В BizLibrary мы стремимся повысить квалификацию сотрудников, создать лучшие места для работы и внести свой вклад в построение более сострадательного и компетентного будущего. Мы каждый день стремимся к достижению этих целей, поддерживая потребности организаций в обучении и развитии с помощью наших и...
Go1
go1.com
Go1 — глобальный агрегатор контента с самой разнообразной в мире библиотекой курсов развития и тренингов для профессионалов. Благодаря одной подписке руководители L&D могут доставлять нужный контент нужному сотруднику в нужное время с помощью инструментов обнаружения и курирования на базе искусствен...
OpenSesame
opensesame.com
Мы помогаем развивать самую продуктивную и уважаемую рабочую силу в мире. Имея самый полный каталог курсов электронного обучения от ведущих мировых издателей, мы здесь, чтобы помочь вам на каждом этапе пути: от поиска курсов, сопоставления их с вашими основными компетенциями, синхронизации их с ваше...
5Mins AI
5mins.ai
5Mins — это геймифицированная платформа электронного обучения в стиле TikTok, которую любят тысячи команд в более чем 80 странах. Мы помогаем сотрудникам за считанные минуты развивать востребованные твердые, мягкие и жизненные навыки с помощью микрообучения на базе искусственного интеллекта, персона...
Qooper
qooper.io
Программное обеспечение Qooper Mentoring & Learning помогает компаниям запускать масштабные программы наставничества и обучения с помощью шаблонов дизайна программ наставничества, решений для сопоставления, отслеживания, обучения, руководства и отчетности с надежной интеграцией. Обслуживая клиентов ...
CLASSUM
classum.com
Благодаря облачной платформе, где участники курса могут общаться через публикации, сеансы в прямом эфире, чаты и уникальные взаимодействия, CLASSUM предлагает беспрепятственное общение для улучшения любой среды обучения, онлайн или лично. --- CLASSUM был основан в 2018 году Черин Ли и Юджин Чой, дву...
CoachHub
coachhub.io
CoachHub — это ведущая глобальная платформа для развития талантов, которая позволяет организациям создавать персонализированные, измеримые и масштабируемые программы коучинга для всего персонала, независимо от отдела и уровня стажа. Поступая таким образом, организации могут получить множество преиму...
Mentornity
mentornity.com
Mentornity — это ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ НАСТАВНИКА, предназначенное для создания и управления ЭФФЕКТИВНЫМИ программами наставничества. Mentornity — это настраиваемое решение, готовое для наставничества СОТРУДНИКОВ, наставничества СООБЩЕСТВА, обратного наставничества, наставничества сети выпускн...
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog, передовой веб-пакет программного обеспечения, совершает революцию в гибкости и ясности организации. Это не просто еще один инструмент, а взгляд в будущее работы. Испытайте мощь гибкого программного обеспечения, тщательно разработанного для современной эпохи управления людьми, проектами и ...
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn — это надежное решение для управления обучением, которое позволяет легко назначать обучение и отслеживать прогресс сотрудников. Его интуитивно понятный конструктор курсов упрощает создание контента, а библиотека готовых курсов предлагает обучение и повышение квалификации, необходимые ва...
Howspace
howspace.com
Howspace — это универсальная платформа для проектирования и реализации преобразований. Howspace дает организациям возможность объединять своих сотрудников для обучения, сотрудничества и принятия решений, которые принесут результаты. Наша платформа направляет совместные путешествия, придает смысл шир...
TaskHuman
taskhuman.com
Платформа TaskHuman поддерживает сотрудников по мере их роста и адаптации в уникальных областях человеческого существования как в личном, так и в профессиональном плане. Мы применяем целостный подход к профессиональному совершенству, удовлетворяя потребности всех сотрудников посредством коучинга бла...
Insala
insala.com
Расширьте возможности участников и добейтесь измеримых результатов с помощью комплексного решения по наставничеству Insala. Получите поддержку там, где она вам нужна: наши решения включают в себя программное обеспечение для консалтинга, обучения и наставничества. У нас более 25 лет опыта работы с кл...
Bravely
workbravely.com
Bravely — это решение для обучения нового поколения, которое централизует групповое обучение, индивидуальное обучение по запросу и цифровое микрообучение на одной платформе, которая вооружает сотрудников навыками, необходимыми для индивидуальной трансформации и достижения успеха на работе. Доступ к ...