Memorable AI

Memorable AI

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Веб-сайт: memorable.io

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Memorable Ad — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который помогает маркетологам создавать высокоэффективные объявления. Он использует технологию Creative IntelligenceSuite для оптимизации рекламы с учетом маркетинговых ключевых показателей эффективности, а не только фотореализма. Пользователи могут создавать рекламу на основе своих собственных описаний или использовать Руководство по рекламным подсказкам для поиска идей. Инструмент также имеет функцию Booster, которая позволяет пользователям выбирать примеры объявлений. Наконец, инструмент дает прогнозы о том, как будет работать реклама, например, потенциал запоминаемости, внимание в контексте, потенциал вовлечения и отличительность. Вся реклама создается в высоком качестве с возможностью разрешения 8K или 4K. Memorable Ad Maker — идеальное решение для маркетологов, стремящихся максимизировать свою творческую эффективность и рентабельность инвестиций с помощью передовых маркетинговых технологий искусственного интеллекта.

Веб-сайт: memorable.io

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