Melody ML

Melody ML

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Веб-сайт: melody.ml

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Melody ML — это инструмент искусственного интеллекта, который использует машинное обучение для простого разделения аудиодорожек. С помощью этого инструмента пользователи могут автоматически изолировать вокал и создавать основы для ремиксов песен. Он предлагает пользователям удобную платформу для создания учетной записи и доступа к различным функциям. Melody ML позволяет пользователям разделять музыкальные треки с помощью машинного обучения, например вокал, ударные, бас и другие инструменты. Инструмент предоставляет информацию об используемых им моделях, включая Demucs Extra и специальную версию VR, которые предназначены для сохранения качества звука, особенно высоких частот. В нем также упоминается, что стандартная модель построена на базе Spleeter от Deezer. Пользователи могут загружать песни в форматах MP3, WAV, FLAC и OGG/VORBIS, если размер файла не превышает 100 МБ. Уточняется, что загрузка слишком длинной песни или песни в неправильном формате может привести к ошибке. Melody ML изначально предлагает две бесплатные песни, после чего каждая песня стоит 0,50 доллара. Пользователи могут добавлять кредиты в свою учетную запись, чтобы загружать больше песен, при этом для оформления заказа доступны различные варианты пакетов. Оплата может быть произведена через Visa/дебетовую карту или PayPal. Инструмент обеспечивает конфиденциальность пользователей, не используя сторонние средства отслеживания/аналитики, и четко заявляет, что он не владеет, не передает и не принимает на себя авторство загруженных песен. Он использует файлы cookie, но не передает электронную почту пользователя и не рассылает спам. Пользователи несут ответственность за авторские и юридические аспекты своих загрузок, а обработанные файлы доступны для скачивания в течение одного месяца. Melody ML создан ZonkoSoft.

Веб-сайт: melody.ml

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