Альтернативы - MeetingKing

Notion

Notion

notion.so

Notion — это приложение, предоставляющее такие компоненты, как базы данных, канбан-доски, вики, календари и напоминания. Пользователи могут подключать эти компоненты для создания собственных систем управления знаниями, ведения заметок, управления данными, управления проектами и т. д. Эти компоненты ...

Microsoft OneNote

Microsoft OneNote

onenote.com

Microsoft OneNote — это программа для создания заметок, предназначенная для сбора информации в свободной форме и многопользовательской совместной работы. Он собирает заметки пользователей, рисунки, вырезки с экрана и аудиокомментарии. Заметками можно делиться с другими пользователями OneNote через И...

Otter

Otter

otter.ai

Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...

Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail — это безопасный хостинг электронной почты для бизнеса. Он имеет встроенную платформу для совместной работы, позволяющую всей организации беспрепятственно обмениваться информацией и общаться в Inbox. Это сочетание классической электронной почты и современных инструментов для совместной раб...

Evernote

Evernote

evernote.com

Evernote — это приложение, предназначенное для ведения заметок, их организации, управления задачами и архивирования. Он разработан корпорацией Evernote со штаб-квартирой в Редвуд-Сити, Калифорния. Приложение позволяет пользователям создавать заметки, которые могут представлять собой текст, рисунки, ...

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».

Coda

Coda

coda.io

Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...

Notebook

Notebook

zoho.com

Самое красивое приложение для создания заметок на всех устройствах.

Milanote

Milanote

milanote.com

Milanote — это простой в использовании инструмент для организации ваших идей и проектов на визуальных досках. Добавляйте заметки, изображения, ссылки и файлы, систематизируйте их визуально и делитесь ими со своей командой.

Standard Notes

Standard Notes

standardnotes.org

Standard Notes — это приложение для личных заметок, которое отличается непревзойденной простотой, сквозным шифрованием, мощными расширениями и приложениями с открытым исходным кодом.

RemNote

RemNote

remnote.com

Универсальный инструмент для мышления и обучения. Конечно, это инструмент для заметок. Но есть также карточки, PDF-файлы, обратные ссылки и многое другое, которые помогут вам учиться, оставаться организованными и думать.

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания по веб-дизайну под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с ...

Simplenote

Simplenote

simplenote.com

Simplenote — приложение для создания заметок с поддержкой Markdown. Помимо кросс-платформенных приложений, к нему можно получить доступ через большинство веб-браузеров. Simplenote имеет внешний доступный API, позволяющий писать другие клиенты: виджет Dashboard macOS DashNote; nvPY, кроссплатформенны...

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

Превратите информационный хаос из множества источников в организованное рабочее место. Предоставьте себе или своей команде возможность выполнять задачи быстрее, с меньшим количеством итераций и совещаний.

Spike

Spike

spikenow.com

Мощная папка «Входящие» Spike включает в себя диалоговую электронную почту, задачи, заметки, документы для совместной работы, хранилище файлов и календарь — все в одном канале.

Craft

Craft

craft.do

Созданный с нуля для цифровых устройств, Craft возвращает удовольствие от письма. Craft — это инструмент для создания красивых документов и заметок, а также для обмена своими мыслями. Всем, что вы создаете в Craft, можно поделиться одним нажатием. Craft поддерживает встроенную уценку, обратные ссыл...

Lark

Lark

larksuite.com

Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.

GoodNotes

GoodNotes

goodnotes.com

Записывайте, формируйте и делитесь своими идеями с помощью самой любимой в мире цифровой бумаги. Первые три блокнота бесплатны.

Scrintal

Scrintal

scrintal.com

Как будто у Миро и Обсидиана родился ребенок. Организуйте и соедините свои атомарные заметки, используя метод Зеттелькастена. Смотрите все свои мысли в одном месте и легко делитесь ими.

Toodledo

Toodledo

toodledo.com

Toodledo — популярный и мощный онлайн-инструмент для повышения производительности. Управляйте своим списком дел, делайте заметки, отслеживайте привычки и организуйте идеи в схемы и списки.

Notejoy

Notejoy

notejoy.com

Мощное приложение для заметок для отдельных лиц и команд. Быстрый, сосредоточенный, всегда синхронизированный. Notejoy доступен на Mac, ПК, iOS, Android и в Интернете. Бесплатная регистрация.

MeisterNote

MeisterNote

meisternote.com

MeisterNote — красивое, интуитивно понятное программное обеспечение для документирования, которое помогает командам совместно писать и систематизировать информацию. Используйте впечатляющие возможности создания и редактирования контента, а также интуитивно понятные функции совместной работы, чтобы п...

Bordio

Bordio

bordio.com

Управляйте всеми своими задачами и событиями на одной доске. Bordio — это онлайн-программа для эффективного управления временем, планирования недели, отслеживания задач и планирования.

Typed

Typed

typed.do

Простое в использовании рабочее пространство, которое преобразует разрозненную информацию в ваши знания.

Hive

Hive

hive.com

Платформа производительности №1 для быстро развивающихся команд. Управляйте проектами, отслеживайте задачи и сотрудничайте с командами любого размера. Начните работу с бесплатной 14-дневной пробной версией сегодня.

Supernotes

Supernotes

supernotes.app

Самый быстрый способ делать заметки и сотрудничать с друзьями. Создавайте заметки с помощью Markdown, LaTeX, изображений, смайлов и многого другого. Начните бесплатно!

Scrapbox

Scrapbox

scrapbox.io

Добавляйте заметки, код и проводите исследования молниеносно. Все укладывается в сеть идей, которую легко использовать в любом масштабе. Попробуйте это в одиночку или с группой для государственных и частных проектов.

Slite

Slite

slite.com

Slite — это простой инструмент, который помогает всей вашей компании организоваться и согласовываться.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Видео, которое расширяет возможности всей вашей команды Rewatch — это рабочее пространство для совместной работы с видео, призванное помочь командам узнать больше и действовать быстрее.

Bloom Growth

Bloom Growth

bloomgrowth.com

Ваш бизнес растет, когда растут ваши люди. Мы считаем, что успех вашего бизнеса (и нашего) зависит от людей. Благодаря нашему проверенному набору бизнес-инструментов мы будем направлять вашу команду и бизнес к последовательному росту.

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