Альтернативы - Mediafly
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — это простой в использовании инструмент CRM №1 по рейтингу пользователей. Получайте больше квалифицированных потенциальных клиентов и развивайте свой бизнес. Подпишитесь на 14-дневную бесплатную пробную версию.
JustCall
justcall.io
JustCall — это облачная телефонная система для удаленных групп продаж и поддержки. Интегрируется с HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce и другими инструментами CRM/Helpdesk.
Outreach
outreach.io
Платформа Outreach Sales Engagement помогает эффективно и действенно привлекать потенциальных клиентов, расширять поток продаж и заключать больше сделок. Запросите демо-версию сегодня.
Looker
looker.com
Looker — это программное обеспечение для бизнес-аналитики и платформа для анализа больших данных, которая помогает вам легко исследовать, анализировать и делиться бизнес-аналитикой в реальном времени.
Bigin
bigin.com
Bigin — это легкая CRM, созданная специально для малого бизнеса. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом, который упрощает управление конвейерами, добавление примечаний, обновление записей и планирование последующих действий, а также помогает сосредоточиться на самом важном — заключени...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...
Cloze
cloze.com
Умное мобильное приложение для отслеживания клиентов, потенциальных клиентов и потенциальных клиентов без хлопот CRM. Управление связями, которое автоматически объединяет входящие сообщения, контакты, календарь, телефон, Evernote, электронную почту, адресную книгу, Twitter, Facebook и LinkedIn.
Issuu
issuu.com
Создавайте интерактивные флипбуки, публикации в социальных сетях, GIF-файлы и многое другое из PDF-файлов. Откройте для себя мощь инструментов цифровой публикации и контент-маркетинга здесь!
Keap
keap.com
Keap помогает вам развивать свой бизнес, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи. Выберите Keap Grow, Keap Pro или Infusionsoft от Keap, чтобы они соответствовали потребностям вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию.
Gong.io
gong.io
Узнайте, как руководители продаж используют аналитику доходов, чтобы добиться успеха своих представителей и заключить больше сделок. Признан номером 1 такими профессионалами в области доходов, как вы. Закажите демо.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...
Fireflies.ai
fireflies.ai
Записывайте, расшифровывайте и ищите свои встречи! Автоматические заметки о собраниях для Zoom, GMeet, Teams, Webex и других.
Zoho Analytics
zoho.com
Программное обеспечение для бизнес-аналитики и аналитики. Zoho Analytics — это программное обеспечение самообслуживания для бизнес-аналитики и анализа данных, которое позволяет вам визуально анализировать ваши данные, создавать потрясающие визуализации данных и обнаруживать скрытые идеи за считанны...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам по продажам, маркетингу и поддержке работать как единое целое, используя единый интерфейс.
Drift
drift.com
Дрифт — это новый способ, которым компании покупают у компаний. Попробуйте наши инструменты диалогового маркетинга и продаж, призванные облегчить процесс покупки уже сегодня, совершенно бесплатно.
Writecream
writecream.com
Холодные электронные письма и создание контента на базе искусственного интеллекта.
Dropbox DocSend
docsend.com
Попробуйте нашу безопасную платформу для обмена документами бесплатно. Мгновенно узнавайте, когда документы открываются и какие страницы читаются.
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с продавцами, помогающая продавцам B2B быстрее прийти к «да». Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell — это программный инструмент CRM для продаж, который повышает производительность, процессы и прозрачность конвейеров для отделов продаж. Устраните разногласия и продавайте больше.
Accelo
accelo.com
Упростите управление проектами, арендаторами, продажами и услугами. Получите прозрачность своей клиентской базы данных, улучшите процессы и уделите больше времени своему опыту.
smrtPhone
smrtphone.io
Самая умная облачная телефонная система и мощный дозвонщик. smrtPhone — это универсальная коммуникационная платформа для бизнеса, ориентированного на продажи. Голос, текст, мощный набор номера, управление потенциальными клиентами — все это легко синхронизируется с вашей системой CRM.
Showpad
showpad.com
Платформа поддержки продаж Showpad объединяет лучшее в отрасли программное обеспечение для обучения и коучинга с инновационными контент-решениями, что способствует увеличению продаж.
Chorus.ai
chorus.ai
Сделайте каждое взаимодействие важным. ИИ разговорного интеллекта Chorus привносит силу вашей истории в каждый разговор.
Grain
grain.com
Записывайте, расшифровывайте, клипируйте и делитесь видео с помощью Zoom в режиме реального времени. Незаменимый инструмент для современных команд.
involve.me
involve.me
Повысьте вовлеченность клиентов. Через интерактивные воронки. Конструктор контента без кода для викторин, опросов, калькуляторов, форм и страниц оплаты. Создавайте персонализированные взаимодействия на каждом этапе пути клиента.
Highspot
highspot.com
Highspot предлагает самые передовые в отрасли инструменты и программное обеспечение для повышения эффективности маркетинга и увеличения продаж.
Insightly
insightly.com
Insightly, Inc. — частная компания, занимающаяся компьютерными технологиями, со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния.
Vowel
vowel.com
Самый простой способ проводить продуктивные встречи. Видеоконференции, транскрипция встреч в реальном времени, мгновенные записи и совместные программы + заметки — все в одном месте.
FlippingBook
flippingbook.com
Превращайте простые PDF-файлы в интерактивные и привлекательные документы профессионального вида, управляйте маркетинговыми инструментами, анализируйте файлы и многое другое.
Reply.io
reply.io
Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — это удобная CRM-система для автоматизации продаж, которая помогает торговым представителям заключать больше сделок благодаря быстрой адаптации, мощным отчетам и 100 % бесплатной поддержке.
Clari
clari.com
Прогнозирование, анализ деятельности и управление конвейерами для команд B2B по доходам.
Salesflare
salesflare.com
Попробуйте Salesflare, простую CRM-систему №1 для малого бизнеса, продающего B2B. Интеграция с Google и Outlook. Будьте полностью мобильны. Автоматизируйте свою CRM на основе существующих данных.
Outplay
outplayhq.com
В 3 раза больше встреч по продажам, а не вашего бюджета В платформе Outplay для взаимодействия с клиентами есть все, что вам нужно, чтобы сделать вашу команду продаж более эффективной — многоканальный охват, автоматизация исходящих продаж, отслеживание потенциальных клиентов, рынок поиска потенциал...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — это интеллектуальная платформа для встреч с клиентами, которая помогает вам увеличить скорость продаж и увеличить прибыль. Попробуйте бесплатно и узнайте, почему ведущие компании используют Demodesk, чтобы повысить эффективность всех своих отделов продаж.
Allego
allego.com
Лидер рынка решений для виртуального обучения и повышения квалификации. Преобразуйте свою организацию с помощью мобильной платформы, созданной для современных распределенных команд.
Signals
getsignals.ai
Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!
Qwilr
qwilr.com
Запечатывайте каждую сделку. Выигрывайте больше с помощью онлайн-предложений, которые выделяются и обеспечивают покупательский опыт мирового класса.
Aloware
aloware.com
Наслаждайтесь неограниченными звонками и текстовыми сообщениями от 50 долларов США за агента в месяц. Интегрируется с HubSpot, Zoho и другими! В комплекте с Power Dialer и инструментами автоматизации.
Troops
troops.ai
Никогда не пропустите сигнал о доходах с помощью войск. Легко обновляйте Salesforce, HubSpot, Zendesk и Jira прямо из Slack и Microsoft Teams. Начните бесплатно.
Clay
clay.com
Находите потенциальных клиентов из любой точки Интернета. Создавайте списки потенциальных клиентов из мест, которые вы никогда не считали возможными. Подключитесь к более чем 50 интеграциям, чтобы автоматически получать имена, адреса электронной почты, технологический стек, открытые роли и многое др...
Visually
visual.ly
Создавайте привлекательную инфографику, видеоролики и электронные книги для своих маркетинговых кампаний. Мы делаем создание премиум-контента быстрым, простым и доступным.
People.ai
people.ai
People.ai автоматизирует ввод данных вручную, повышает продуктивность продаж и предоставляет полезную информацию для всех ваших инструментов управления.
Klenty
klenty.com
Платформа для взаимодействия с клиентами, которая получает больше ответов и запланированных встреч. Используйте Klenty для проведения многоканальных продаж. Отправляйте персонализированные электронные письма и масштабируйте последующие действия с помощью звонков и задач LinkedIn.
Kizen
kizen.com
Kizen дает преимущество командам по продажам, маркетингу и обслуживанию любого размера, объединяя все ваши данные с интеллектуальной автоматизацией и мощным искусственным интеллектом.
Humanic AI
humanic.ai
Humanic PLG CRM работает как переход к HubSpot и открывает Dark Pipeline без хранилища данных.
Groove
groove.co
Почувствуйте силу беспрепятственных продаж. Устраните трудности в процессе продаж и получайте больше доходов с помощью самой популярной платформы для взаимодействия с продажами Salesforce.
sales-i
sales-i.com
Sales-i может сделать продавцов продукции более эффективными и повысить производительность компании с помощью отраслевого программного обеспечения для анализа продаж. Продавайте с умом. Работайте с умом.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Лучшая CRM, все о продажах! Инструмент стимулирования продаж: простая формула успеха. Сосредоточьтесь на управлении конвейерами, процессах продаж и аналитике, чтобы максимизировать доход.
CoPilot AI
copilotai.com
Расширенный набор инструментов CoPilot AI позволяет продавцам находить наиболее подходящих потенциальных клиентов, воспитывать качественных потенциальных клиентов и назначать больше встреч в LinkedIn Sales Navigator.
Spott
spott.ai
Создавайте интерактивный контент с изображениями, каталогами, видео и рекламойПопробуйте бесплатноСоздавайте интерактивный контент с изображениями, каталогами, видео и рекламойПопробуйте бесплатноСоздавайте интерактивный контент с изображениями, каталогами, видео и рекламойПопробуйте бесплатноСоздав...
Jiminny
jiminny.com
Увеличьте доход своей команды. Раскройте потенциал своего отдела продаж, чтобы увеличить доход с помощью анализа разговоров.
Compass
getcompass.ai
Автоматизируйте свои программы стимулирования. Ускорьте продажи с помощью нашего программного обеспечения для геймификации без проблем с выплатами.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Докажите рентабельность инвестиций. Увеличение конверсии. Увеличение доходов. Отслеживайте и связывайте каждый онлайн- и офлайн-лид с тем, какая именно кампания его ведет.