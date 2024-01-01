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Альтернативы - Mediaboard

Feedly

Feedly

feedly.com

Feedly (стилизовано под Feedly) — приложение-агрегатор новостей для различных веб-браузеров и мобильных устройств под управлением iOS и Android. Он также доступен в виде облачного сервиса. Он собирает новостные ленты из различных онлайн-источников, которые пользователь может настроить и поделиться с...

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs.com — это известный набор инструментов для анализа обратных ссылок и SEO-анализа. На данный момент мы выделяемся среди других подобных сервисов самой большой базой живых ссылок, огромным индексом и лучшей скоростью обновления индекса. Мы постоянно совершенствуем все наши алгоритмы, чтобы пр...

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch — компания, занимающаяся цифровым анализом потребителей, штаб-квартира которой находится в Брайтоне, Англия. Brandwatch продает шесть различных продуктов: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriulous, Reviews и BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — это «приложение самообслуживания» ил...

Awario

Awario

awario.com

Начните мониторинг бренда бесплатно! Отслеживайте упоминания в веб-источниках, анализируйте конкурентов, отслеживайте влиятельных лиц в своей нише и находите потенциальных клиентов в социальных сетях!

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Узнайте, как Meltwater помогает командам по связям с общественностью и маркетингу отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях, а также совершенствовать управление брендом.

Dataminr

Dataminr

dataminr.com

Клиенты полагаются на платформу искусственного интеллекта Dataminr для раннего оповещения о важных событиях и возникающих рисках, чтобы уверенно реагировать и более эффективно управлять кризисами.

Brand24

Brand24

brand24.com

Brand24 дает вам мгновенный доступ к упоминаниям вашего бренда в Интернете.

Mention

Mention

mention.com

Получите универсальный инструмент, который позволит вам слушать свою аудиторию, публиковать выдающиеся публикации и отвечать своим клиентам.

Business Wire

Business Wire

businesswire.com

Мировой лидер в распространении пресс-релизов и раскрытии нормативной информации. Специалисты по связям с общественностью и инвесторами полагаются на Business Wire для широкого и целевого охвата рынка.

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Agility PR Solutions (ранее MediaMiser) — поставщик программного обеспечения для мониторинга и анализа СМИ, а также профессиональных услуг для специалистов по связям с общественностью и маркетингу. Agility PR Solutions использует запатентованную технологию для мониторинга, агрегирования, анализа и о...

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

Лучший в своем классе сервис мониторинга СМИ для телевидения, радио, новостей, подкастов и социальных сетей, а также самая точная база данных контактов со СМИ в отрасли.

SentiOne

SentiOne

sentione.com

Откройте для себя онлайн-прослушивание на основе искусственного интеллекта и будущее автоматизации обслуживания клиентов с помощью диалоговых голосовых ботов и чат-ботов.

Prezly

Prezly

prezly.com

Prezly — это платформа для рассказывания историй, которая помогает организациям публиковать, распространять и владеть своими историями с целью привлечения поклонников.

Muck Rack

Muck Rack

muckrack.com

Используйте Muck Rack, чтобы находить журналистов, привлекать прессу к своей истории, следить за новостями и сообщать о влиянии вашего пиара. Журналисты могут создавать портфолио и ускорять свою карьеру.

Diffbot

Diffbot

diffbot.com

Веб-данные без парсинга веб-страниц. Запрашивайте триллион фрагментов связанного контента в Интернете или извлекайте их по требованию с помощью Diffbot.

Contify

Contify

contify.com

Contify — это платформа рыночной и конкурентной разведки с поддержкой искусственного интеллекта для отслеживания информации о конкурентах, клиентах и ​​отраслевых сегментах.

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

​РЫНОЧНАЯ ИНТЕЛЛЕКТАЦИЯ И ПОИСКОВАЯ ПЛАТФОРМА Получите ценную информацию за секунды, а не часы Двигайтесь со скоростью рынка, легко отслеживая компании, темы и отрасли в обширной вселенной контента — индексируемого, доступного для поиска и все в одном месте.

CoverageBook

CoverageBook

coveragebook.com

Создавайте отчеты о покрытии быстрее. Красиво оформленные отчеты с достоверными показателями PR, которыми можно гордиться.

Signal AI

Signal AI

signal-ai.com

В море бесконечных данных Signal AI обеспечивает ясность для уверенных и обоснованных решений. Ежедневно на платформу Signal AI загружается более 5 миллионов статей на 226 рынках на 75 языках для получения информации для принятия решений. • Расширьте возможности своей PR-стратегии. Улучшите свои ком...

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

MediaHQ изменит ваши отношения со СМИ. В одном месте вы можете создавать списки СМИ, распространять пресс-релизы, рассказывать свою историю и читать отчеты о пресс-релизах. Это позволяет мгновенно и без проблем делиться новостями.

NewsWhip Analytics

NewsWhip Analytics

newswhip.com

Поймите, как публика взаимодействует с той или иной темой. Анализируйте и сообщайте о данных взаимодействия с общественностью за более чем 7 лет в Интернете и социальных сетях.

NewsWhip Spike

NewsWhip Spike

newswhip.com

Мониторинг СМИ в режиме реального времени для команд связи. Объедините потоки веб-контента и контента из социальных сетей в режиме реального времени с данными об активности общественности, чтобы определить и спрогнозировать наиболее важный контент.

PeakMetrics

PeakMetrics

peakmetrics.com

Автоматически собирайте и сообщайте об освещении в СМИ. PeakMetrics извлекает ценную информацию и создает полезные данные из миллионов неструктурированных межканальных наборов медиаданных в режиме реального времени.

Arkreach

Arkreach

arkreach.com

Создавайте списки СМИ, измеряйте эффективность, оптимизируйте контент, справляйтесь с кризисами Arkreach — это пакет продуктов для ваших коммуникационных нужд, использующий данные новостных СМИ, ориентированные на читателей, для планирования, оптимизации и оценки. С помощью этого продукта вы можете ...

MVPR

MVPR

mvpr.io

MVPR сочетает в себе PR-систему с поддержкой искусственного интеллекта и старшие консультации по связям с общественностью. помочь компаниям построить прочные отношения с журналистами и обеспечить освещение в СМИ, сохраняя при этом полную ответственность за обмен сообщениями и процесс.

Commetric

Commetric

commetric.com

Возможности продукта Commetric Media Analytics: - Сочетание количественных высокоуровневых измерений средств массовой информации с углубленным качественным анализом под руководством человека для обеспечения всестороннего понимания эффективности средств массовой информации. - Количественные показател...

Releasd

Releasd

releasd.com

Выпуск: Отчеты о покрытии следующего поколения. Releasd демонстрирует весь спектр деятельности современных PR-специалистов в визуальном формате, который нравится занятым клиентам и руководителям. Больше контроля: быстро адаптируйте макеты, чтобы продемонстрировать свою работу по-своему. Просто перет...

Wiztrust

Wiztrust

wiztrust.com

Платформа обеспечения связи. Wiztrust — это многоканальная платформа дистрибуции, созданная для упрощения внутренних и внешних коммуникаций. Один инструмент для распространения вашего контента по любому каналу среди всех заинтересованных сторон. Облачное решение Wiztrust стало бесценным для компаний...

ACCESSWIRE

ACCESSWIRE

accesswire.com

Платформа онлайн-распространения ACCESSWIRE® предоставляет специалистам в области связи более простой и эффективный рабочий процесс в их повседневной деятельности. У специалистов по коммуникациям теперь есть один единственный источник, к которому они могут обратиться, чтобы распространять пресс-рели...

Uptime

Uptime

uptime.com

Попробуй бесплатно. Проверьте время безотказной работы с помощью наших отмеченных наградами инструментов мониторинга веб-сайтов и мгновенно получайте уведомления.

Spica Media

Spica Media

spica.media

Мы предоставляем вам комплексный мониторинг СМИ в социальных сетях, газетах, журналах, телевидении, радио и онлайн-новостях, а также ценную аналитику и отчеты, которые помогут вам повысить эффективность вашей деятельности.

Nikkei ScoutAsia

Nikkei ScoutAsia

scout.asia

ScoutAsia — это служба корпоративных данных и новостей, поддерживаемая Financial Times Group и Nikkei Inc. Подписка на ScoutAsia предоставляет самые свежие данные, новости и контекст о более чем 800 000 компаний в более чем 20 странах Восточной Азии, Южной Азии и Южной Азии. Азия и АСЕАН. Его базы д...

Realytics

Realytics

realytics.io

Realytics измеряет и усиливает цифровую эффективность телевизионных кампаний с помощью своих аналитических решений и программного телевидения.

Newsmeter

Newsmeter

newsmeter.com

Newsmeter — это глобальный онлайн-сервис отслеживания новостей. Он обеспечивает надежный онлайн-мониторинг новостных СМИ SaaS с использованием отмеченной наградами технологии. Наша платформа постоянно отслеживает глобальные источники новостей по всему миру. На сегодняшний день мы собрали более 510 м...

Fullintel

Fullintel

fullintel.com

Fullintel предлагает уникальное сочетание талантов, инструментов и технологий для специалистов по связям с общественностью и коммуникациям, которым требуется профессиональное программное обеспечение и услуги для мониторинга и анализа СМИ. Ведущие бренды, такие как Johnson & Johnson, Intuit, Bell Tex...

Syften

Syften

syften.com

Улучшенная фильтрация социальных новостей. Благодаря отсутствию искусственно низких ограничений (в вашем распоряжении 100 фильтров), оповещениям практически в реальном времени (в большинстве случаев менее одной минуты) и поддержке Slack ваша команда контент-маркетинга получит преимущество, необходим...

Grabien

Grabien

grabien.com

Новостные ролики высочайшего качества по самой низкой цене в отрасли. Grabien предлагает полный набор инструментов для ведущих и продюсеров (телевидение, радио, подкасты), корпораций, PR-фирм и представителей средств массовой информации, а также просто заядлых новостных наркоманов. Где бы вы ни нахо...

Newslit

Newslit

newslit.co

Newslit — это инструмент нового поколения для мониторинга и исследования новостей для специалистов по связям с общественностью, инвесторов, исследователей, маркетологов, продавцов, юристов и владельцев бизнеса. Мы постоянно отслеживаем наиболее полный набор важных источников новостей и интегрируем с...

RadioKing

RadioKing

radioking.com

RadioKing — это платформа номер один для создания и трансляции собственной онлайн-радиостанции. Это решение также предлагает готовые услуги по поддержке радиостанций в их цифровом развитии (веб-сайт, мобильное приложение, подключенная колонка, ТВ и авто). Сегодня они принимают более 3000 радиостанци...

Factal

Factal

factal.com

Factal предоставляет компаниям необходимые факты в режиме реального времени для защиты людей, предотвращения сбоев и автоматизации в случае непредвиденных обстоятельств. Factal сочетает в себе молниеносное обнаружение и надежную проверку в единой платформе, опережая другие источники последних новост...

TechNews

TechNews

technews.io

TechNews дает ИТ-компаниям более глубокое понимание того, что происходит в таких сложных категориях, как искусственный интеллект, кибербезопасность, облачная инфраструктура и т. д.

EzyInsights

EzyInsights

ezyinsights.com

EzyInsights — это самое быстрое решение для сбора новостей, обнаружения контента и мониторинга СМИ для редакций и журналистов. Нас используют тысячи журналистов, которые используют его каждый день, чтобы быть в курсе того, каким контентом пользуется мир в режиме реального времени. В среднем новые кл...

Metro Monitor

Metro Monitor

metromonitor.com

Metro Monitor отслеживает все средства массовой информации для специалистов по связям с общественностью и корпоративных коммуникаций, позволяя вам получить доступ к собственным базам данных мониторинга новостей и инновационным службам вырезок телевизионных новостей и анализа СМИ.

SnapStream

SnapStream

snapstream.com

SnapStream — это мощный облачный продукт для обрезки видео, который записывает и расшифровывает живое видео, а также позволяет легко создавать и делиться важными моментами. С помощью Snapstream вы можете: - Записывать и расшифровывать любой видеоисточник, прямую трансляцию, телеканал или прямую тран...

Webz.io

Webz.io

webz.io

Webz.io — ведущий поставщик машинно-определяемых веб-данных. Он преобразует огромный пул веб-данных из открытой и темной сети в структурированные потоки веб-данных, готовые к использованию машинами. Используя данные Webz.io, предприятия, разработчики и аналитики теперь могут раскрыть весь потенциал ...

Brand Analytics

Brand Analytics

brandanalytics.ru

Brand Analytics — это система мониторинга и анализа социальных сетей. - Сбор данных из всех источников, а именно социальных сетей, видеохостингов, картографических сервисов, общедоступных каналов и чатов мессенджеров, обзорных сайтов, форумов, блогов, торговых площадок, интернет-СМИ, газет, журналов...

Truescope

Truescope

truescope.com

Truescope — самый быстрорастущий сервис мониторинга и измерения средств массовой информации. Truescope предоставляет в режиме реального времени информацию о СМИ и бизнес-аналитику для организаций по всему миру. Его миссия — использовать более качественный контент, более чистые данные и новейшие техн...

News Exposure

News Exposure

newsexposure.com

News Exposure обеспечивает надежный и всесторонний мониторинг теле- и радиовещания, интернет-мониторинг, мониторинг LexisNexis/Print, разведку средств массовой информации и PR-анализ. Мы также предлагаем решение для базы данных контактов СМИ. News Exposure создала эксклюзивную нишу в отрасли, поддер...

Determ

Determ

determ.com

Determ, ранее Mediatoolkit, представляет собой решение для онлайн-мониторинга СМИ на базе искусственного интеллекта. Это помогает принимать более обоснованные бизнес-решения на основе информации о потребителях, конкурентах и ​​рынке в режиме реального времени. Determ отслеживает ключевые слова или ф...

Managr

Managr

managr.ai

Managr — это искусственный помощник для маркетинговых и PR-команд. Он оптимизирует исследования и идеи, создание контента и презентацию в СМИ. Попробуйте Манагр бесплатно! managr.ai/цены

Mentionlytics

Mentionlytics

mentionlytics.com

Mentionlytics — это универсальная интеллектуальная платформа для мониторинга социальных сетей. Он позволяет вам отслеживать упоминания вашего бренда, вашего продукта или ваших конкурентов во всей сети (новостные сайты, форумы, блоги и ЛЮБОЙ другой веб-сайт) и во многих социальных сетях, таких как Ti...

Roxhill Media

Roxhill Media

roxhillmedia.com

Roxhill — ведущая платформа медиа-аналитики в режиме реального времени. Объединив команду Алекса Норткотта, состоящую из опытных специалистов по связям с общественностью и отрасли, с инновационными технологиями, Roxhill предоставляет анализ средств массовой информации и информацию, необходимую вам н...

Wizikey

Wizikey

wizikey.com

Что такое Визики? Wizikey — программное обеспечение для мониторинга СМИ и PR. Он помогает компаниям осуществлять мониторинг СМИ в различных СМИ, а также тенденции, а также получать информацию о конкурентной разведке и распространении пресс-релизов по всему миру. Это также помогает специалистам по св...

Anewstip

Anewstip

anewstip.com

Anewstip — это универсальная PR-платформа, которая помогает предпринимателям, специалистам по связям с общественностью и маркетологам искать соответствующие контакты в средствах массовой информации (журналистов, редакторов, блоггеров, влиятельных лиц и т. д.), создавать списки СМИ, рассылать персона...

Propel PRM

Propel PRM

propelmypr.com

Propel PRM переосмысливает существующие средства массовой информации с помощью своей технологии управления связями с общественностью. Платформа PRM позволяет специалистам по маркетингу и коммуникациям находить подходящие средства массовой информации для представления своих историй, управлять отношен...

Prowly

Prowly

prowly.com

Prowly — это универсальное решение для автоматизации рабочих процессов для специалистов по связям с общественностью, позволяющее компаниям любого размера более эффективно управлять связями со СМИ, экономя время на рутинных задачах. Prowly помогает пользователям рассказывать истории, находить нужные ...

Newswire

Newswire

newswire.com

Newswire — это компания, занимающаяся медиатехнологиями, которая предоставляет своим клиентам услуги по распространению пресс-релизов, которые помогают повысить узнаваемость бренда, заработать упоминания в СМИ, повысить видимость в Интернете, улучшить эффективность поисковой оптимизации, увеличить п...

Onclusive

Onclusive

onclusive.com

Onclusive — глобальный партнер, обеспечивающий успех в сфере PR и коммуникаций. Работая с тысячами организаций по всему миру, мы понимаем, с каким давлением вы сталкиваетесь. Например, создание сильного бренда и репутации. Быть глазами, ушами и совестью вашей организации. Поддержка высшего руководст...

Notified

Notified

notified.com

Notified Event Cloud предоставляет самую комплексную в мире комплексную технологию обработки событий и сопутствующие услуги, позволяющие создавать события и управлять ими. Управляйте всем жизненным циклом ваших мероприятий, независимо от их местоположения, формата, размера или продолжительности — от...

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