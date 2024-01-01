Medgic

Medgic

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Веб-сайт: medgic.co

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Medgic — это практичная платформа на базе искусственного интеллекта, предоставляющая пользователям возможность сканировать, анализировать и выявлять кожные заболевания. Это позволяет пользователям использовать технологию искусственного интеллекта для потенциальной диагностики проблем, связанных с кожей. Трехэтапный процесс удобен для пользователя: пользователи должны просто сканировать проблемный участок кожи, отправить его на анализ с помощью искусственного интеллекта и получить результаты обнаружения. Medgic — это не просто инструмент, но и средство для удобства и быстрой предварительной диагностики, которое может быть полезно при раннем выявлении или при проведении консультации с медицинским работником. Оно доступно в виде веб-приложения, а также его можно загрузить из магазинов приложений Google и Huawei, что подойдет широкому кругу пользователей. Платформа поддерживает несколько языков, включая английский, испанский, французский, различные диалекты китайского, индонезийский, вьетнамский, японский, португальский, хинди и бенгали, что делает ее доступной для всего мира. Обратите внимание: хотя Medgic предлагает полезный ресурс для анализа проблем кожи, он не заменяет профессиональную медицинскую консультацию. В случае каких-либо серьезных сомнений или подтверждений следует проконсультироваться с медицинскими работниками.

Веб-сайт: medgic.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Medgic, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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