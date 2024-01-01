Альтернативы - MaxBounty
beehiiv
beehiiv.com
Получите доступ к лучшим инструментам, доступным в электронной почте, которые помогут масштабировать и монетизировать ваш информационный бюллетень, как никогда раньше.
Flashtalking
flashtalking.com
Flashtalking — ведущий независимый рекламный сервер для опытных рекламодателей. Мы используем данные для персонализации рекламы в режиме реального времени, независимо анализируем ее эффективность и обеспечиваем оптимизацию, которая способствует повышению вовлеченности и рентабельности инвестиций для...
EX.CO
ex.co
EX.CO — это ведущая в мире платформа видеотехнологий, ориентированная на издателей, которая позволяет издателям самостоятельно реализовывать свою видеостратегию для получения максимальной прибыли.
Performcb
performcb.com
Perform[cb] позволяет брендам привлекать новых клиентов через дополнительные цифровые каналы по модели оплаты за результат. Наша запатентованная технология и тщательно курируемый партнерский рынок позволяют согласовать цены «затраты за единицу» с пожизненной ценностью клиента. Независимо от того, яв...
Foundry
foundryco.com
Преобразуйте свои основные аккаунты с помощью целенаправленной оркестрации ABM от Foundry, что приведет к увеличению и улучшению конвейера.
Viztrade
viztrade.com
Viztrade делает сложную цифровую рекламу простой. Наша полностью настраиваемая рекламная платформа самообслуживания с белой этикеткой упрощает продажу рекламных ресурсов. Мы работаем с владельцами СМИ по всему миру, чтобы упростить процесс продажи рекламы. Мы автоматизируем создание заказов на рекла...
Adapex
adapex.io
Мы работаем с ведущими мировыми издателями, чтобы максимизировать их доходы, одновременно защищая пользовательский опыт. Наша единая платформа собственных инструментов и услуг помогает издателям увеличивать доходы от рекламы.
ADxAD.COM
adxad.com
ADxAD — рекламная сеть №1 для азиатского трафика и всего мира. Pops, Native, Display, Push обеспечивают высококонверсионный трафик с гибким таргетингом. Производительность и точность в масштабе. Начните сейчас с бесплатного полного обслуживания: рекламируйте, чтобы получать прибыль. Целью ADxAD явля...
PubScale
pubscale.com
PubScale — это унифицированная панель управления, предназначенная для мобильных издателей с целью масштабирования своих приложений или игр. Это помогает мобильным издателям привлекать пользователей для своих приложений или игр и монетизировать их для увеличения доходов от рекламы. PubScale включает ...
ClickAdilla
clickadilla.com
ClickAdilla — это высокотехнологичная рекламная сетевая платформа самообслуживания, которая обеспечивает качественный трафик с помощью систем защиты от мошенничества и спама. Сеть предоставляет услуги рекламодателям и издателям. Создание рекламной кампании занимает всего несколько кликов — удобный и...
AdPushup
adpushup.com
AdPushup помогает веб-издателям увеличивать свои доходы от рекламы, используя передовые технологии и партнерские отношения с премиальным спросом.
Publift
publift.com
Ваш сайт уникален. Ваша рекламная стратегия и технология тоже должны быть такими. С помощью Publift используйте одни и те же стандартные подходы для глубокой и персонализированной рекламной стратегии, адаптированной специально для вашего сайта. Ваш сайт уникален. Ваша рекламная стратегия и технолог...