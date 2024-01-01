Massdriver

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Самый простой способ стандартизировать методы DevOps. Операционные группы создают каталог модулей IaC для своих разработчиков, чтобы они могли самостоятельно обеспечивать безопасность, соответствие требованиям и защитные меры.

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