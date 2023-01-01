Альтернативы - Marvin
UserTesting
usertesting.com
Инструменты тестирования и исследования юзабилити для улучшения качества обслуживания клиентов в Интернете от UserTesting, платформы Human Insight. Программное обеспечение G2 для CX №1 в отрасли.
dscout
dscout.com
Платформа качественных исследований dscout использует мобильное приложение и более 100 тысяч активных участников, позволяющих эффективно снимать мгновенное видео и облегчать понимание…
Prolific
prolific.co
Самостоятельный сбор данных по требованию. Prolific помогает вам набирать высококачественных участников исследования для участия в вашем исследовании, опросе или эксперименте.
User Interviews
userinterviews.com
Набирайте пользователей из нашей аудитории, состоящей из более чем 450 000 проверенных потребителей и профессионалов, или привлеките свою собственную аудиторию и создайте базу данных участников для любого типа UX-исследований.
Respondent Researcher
respondent.io
Сопоставление исследователей с участниками. Набирайте любую аудиторию участников или находите платные возможности для проведения исследований по любому методу исследования по всему миру.
Discuss
discuss.io
Дискуссия.io, созданный для масштабирования качественных исследований с помощью революционных генеративных идей на основе искусственного интеллекта, является домом для самых любимых в мире инструментов исследования рынка.
Respondent Participant
respondent.io
Сопоставление исследователей с участниками. Набирайте любую аудиторию участников или находите платные возможности для проведения исследований по любому методу исследования по всему миру.
Wynter
wynter.com
Wynter gives you feedback from your target customers. Learn what your B2B SaaS ICPs: ⦿ think and want, what are their pains, desired gains, and jobs-to-be-done ⦿ how your marketing and product messaging is resonating with them Wynter helps B2B companies speed up market feedback loops and convert mor...
Sprig
sprig.com
Sprig — ранее UserLeap. Контекстное исследование пользователей — быстрое и надежное. Обеспечьте раннее и частое проведение исследований пользователей с помощью целевых микроопросов Sprig, видеовопросов и многого другого.