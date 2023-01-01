WebCatalog

Альтернативы - Marvin

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Инструменты тестирования и исследования юзабилити для улучшения качества обслуживания клиентов в Интернете от UserTesting, платформы Human Insight. Программное обеспечение G2 для CX №1 в отрасли.

dscout

dscout

dscout.com

Платформа качественных исследований dscout использует мобильное приложение и более 100 тысяч активных участников, позволяющих эффективно снимать мгновенное видео и облегчать понимание…

Prolific

Prolific

prolific.co

Самостоятельный сбор данных по требованию. Prolific помогает вам набирать высококачественных участников исследования для участия в вашем исследовании, опросе или эксперименте.

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Набирайте пользователей из нашей аудитории, состоящей из более чем 450 000 проверенных потребителей и профессионалов, или привлеките свою собственную аудиторию и создайте базу данных участников для любого типа UX-исследований.

Respondent Researcher

Respondent Researcher

respondent.io

Сопоставление исследователей с участниками. Набирайте любую аудиторию участников или находите платные возможности для проведения исследований по любому методу исследования по всему миру.

Discuss

Discuss

discuss.io

Дискуссия.io, созданный для масштабирования качественных исследований с помощью революционных генеративных идей на основе искусственного интеллекта, является домом для самых любимых в мире инструментов исследования рынка.

Respondent Participant

Respondent Participant

respondent.io

Сопоставление исследователей с участниками. Набирайте любую аудиторию участников или находите платные возможности для проведения исследований по любому методу исследования по всему миру.

Wynter

Wynter

wynter.com

Wynter gives you feedback from your target customers. Learn what your B2B SaaS ICPs: ⦿ think and want, what are their pains, desired gains, and jobs-to-be-done ⦿ how your marketing and product messaging is resonating with them Wynter helps B2B companies speed up market feedback loops and convert mor...

Sprig

Sprig

sprig.com

Sprig — ранее UserLeap. Контекстное исследование пользователей — быстрое и надежное. Обеспечьте раннее и частое проведение исследований пользователей с помощью целевых микроопросов Sprig, видеовопросов и многого другого.

Обзор

WebCatalog Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.