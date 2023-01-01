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Альтернативы - Marquiz.io

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

DashThis

DashThis

dashthis.com

Простой способ автоматизировать ваши маркетинговые отчеты! Получите красивые автоматизированные отчеты по маркетингу, аналитике, SEM и SEO за считанные секунды. Запустите бесплатную пробную версию и убедитесь!

Magnetiq

Magnetiq

magnetiq.io

Magnetiq — лучшее в мире программное обеспечение для управления запуском. Управляйте контактами, событиями, показами мод, кампаниями по электронной почте, цифровыми выставочными залами, онлайн-журналами.

Otterfish

Otterfish

otterfish.com

Otterfish — это самый простой способ создавать и запускать рекламу в Facebook и Instagram. Мы создали его специально для малых и средних предприятий, которые изо всех сил пытаются найти время или навыки для цифрового маркетинга. Otterfish позволяет любому члену вашей команды легко запускать высокоэф...

Vaizle

Vaizle

vaizle.com

Vaizle — это пакет маркетинговой аналитики, предназначенный для расширения возможностей менеджеров по маркетингу и маркетинговых агентств. Это помогает компаниям визуализировать сложные данные маркетингового анализа и принимать обоснованные решения на основе данных. Пакет предлагает набор функций дл...

Favikon

Favikon

favikon.com

Измените свою стратегию в социальных сетях с помощью Favikon: маркетинговой платформы для авторов, основанной на искусственном интеллекте. - Легко раскрывайте потенциал социальных сетей и находите идеальных авторов. Наши фильтры позволяют вам ориентироваться на конкретные ниши, соответствующие вашим...

Digivizer

Digivizer

digivizer.com

Digivizer — это комплексная аналитическая платформа, призванная помочь компаниям получить максимальную отдачу от инвестиций в цифровой маркетинг. Наша платформа позволяет компаниям любого размера видеть всю информацию о своей социальной, поисковой, платной и веб-производительности на единой, простой...

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