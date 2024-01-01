Marketing Communication

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Новости маркетинговых коммуникаций — это онлайн-центр, демонстрирующий контент, проекты и истории глобальной индустрии маркетинга и коммуникаций. На веб-сайте представлены проекты в области рекламы, цифровых технологий, дизайна, брендинга, прямого маркетинга, мобильных технологий и PR, а также истории, представленные со всего мира.

Веб-сайт: marcommnews.com

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