Marketing Communication

Marketing Communication

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Веб-сайт: marcommnews.com

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Новости маркетинговых коммуникаций — это онлайн-центр, демонстрирующий контент, проекты и истории глобальной индустрии маркетинга и коммуникаций. На веб-сайте представлены проекты в области рекламы, цифровых технологий, дизайна, брендинга, прямого маркетинга, мобильных технологий и PR, а также истории, представленные со всего мира.

Веб-сайт: marcommnews.com

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