Альтернативы - MARA

E-goi

e-goi.com

E-goi — это инструмент автоматизации омниканального маркетинга с более чем 700 000 пользователей по всему миру, который позволяет любой компании (от микроблоггера до гигантской транснациональной корпорации) управлять всем циклом продаж, от сбора потенциальных клиентов до конверсии и лояльности клиен...