Альтернативы - Maptive
Tableau
tableau.com
Tableau (по-французски буквально «столик», также означает «картина»; мн. «таблицы» или, реже, «таблицы») может означать:
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online — облачное программное обеспечение для создания и публикации интерактивных веб-карт. Составляйте карту и взаимодействуйте с данными о вашем местоположении Создавайте интерактивные веб-карты с помощью ArcGIS Online, веб-картографического программного обеспечения Esri. Получите новые п...
Scribble Maps
scribblemaps.com
Легко создавайте, анализируйте и делитесь картами. Делитесь картами с друзьями, встраивайте карты на веб-сайты и создавайте изображения или PDF-файлы.
IPinfo
ipinfo.io
Мы являемся надежным источником информации об IP-адресах, обрабатывая 40 миллиардов запросов API геолокации IP в месяц для более чем 1000 компаний и более 100 000 разработчиков.
Mapbox
mapbox.com
Карты и локации для разработчиков. Точные данные о местоположении и мощные инструменты разработчика, которые изменят наше представление о мире.
Radar
radar.com
Инфраструктура местоположения для каждого продукта и услуги. Самые инновационные компании используют SDK и API определения местоположения Radar для обеспечения работы на основе определения местоположения на сотнях миллионов устройств по всему миру.
Nearmap
nearmap.com
Изучите карты с высоты птичьего полета, качество которых лучше, чем у спутниковых изображений и 3D-данных, а также автоматизированную аналитику для правительств и предприятий.
Placer.ai
placer.ai
Принимайте более разумные решения в сфере недвижимости и заключайте больше сделок, используя данные Placer.ai о местоположении и пешеходном трафике.
CARTO
carto.com
Монетизация данных о транзакциях. Mastercard Advisors использует CARTO, чтобы превращать миллионы ежедневных транзакций по кредитным картам в данные о местоположении для B2B-клиентов в сфере розничной торговли, недвижимости и государственного сектора.
Smappen
smappen.com
Приложение карты радиуса движения. Smappen — это интерактивная карта, которую можно использовать для создания зон в зависимости от времени в пути. Быстро и легко анализируйте зоны обслуживания, оптимизируйте логистику и подготавливайте местные маркетинговые стратегии.
SalesRabbit
salesrabbit.com
Ведущая платформа продаж на местах теперь с геймификацией Геймификация — это революционный набор инструментов, который преобразует данные в значительно улучшенную производительность торговых представителей, повышая способность вашей команды продаж преуспевать на целых 107%. Испытайте это прямо сейч...
Alteryx
alteryx.com
Alteryx предоставляет ведущую облачную платформу аналитики. Мы даем возможность каждому получить ценную информацию с помощью автоматизации аналитики на базе искусственного интеллекта.
TravelTime
traveltime.com
Создавайте великолепные приложения с помощью API-интерфейсов местоположения TravelTime. Посвящается конфиденциальности данных и точности транспортных данных.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Бесплатный API-интерфейс геолокации IP и точная база данных поиска IP-адресов. Бесплатный IP-API предоставляет информацию о стране, городе, штате, провинции, местной валюте, широте и долготе, сведениях о компании, поиске интернет-провайдера, языке, почтовом индексе, телефонном коде страны, информаци...
Geo Targetly
geotargetly.com
Геотаргетинг посетителей вашего сайта с помощью наших инструментов геотаргетинга. Перенаправляйте посетителей или показывайте контент по стране, штату и городу, используя их геолокацию по IP.
PlaceKit
placekit.io
API поиска местоположений: поиск мест по всему миру, автозаполнение, местоположение магазина и двустороннее геокодирование для вашего приложения.
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требо...
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP — это инструмент оптимизации местоположения, который помогает обычным предприятиям, таким как магазины, рестораны и поставщики услуг, в стратегическом планировании местоположения и принятии решений. TargomoLOOP — это централизованная платформа для управления всей информацией о местополож...
Solvice
solvice.io
Solvice — это платформа автоматизации принятия решений для разработчиков. Как крупные поставщики программного обеспечения, так и инновационные конечные пользователи внедряют наши решатели и ежедневно оптимизируют планирование маршрутов и ресурсов. Мы предоставляем предприятиям инструменты, необходим...
Mapotic
mapotic.com
Mapotic — это облачная платформа, которая помогает организациям использовать данные геолокации и создавать приложения на основе карт. Он предлагает несколько продуктов, включая интерактивный конструктор карт, платформу обработки данных геолокации, мобильные приложения и решения для визуализации изме...
Kinetica
kinetica.com
Kinetica — это база данных времени и пространства. Kinetica позволяет легко и быстро: - принимать огромные объемы данных Интернета вещей и других наборов контекстных данных - объединять наборы данных с помощью пространственных и временных соединений - анализировать данные с помощью аналитики на осно...
intuizi
intuizi.com
Компания Intuizi, Inc. была основана в 2019 году опытными специалистами в области маркетинга и технологий с целью создания простого в использовании программного решения по подписке, которое можно было бы использовать для улучшения кампаний в СМИ, улучшить понимание предприятием своих клиентов и поте...
SiteZeus
sitezeus.com
Новые и признанные бренды, состоящие из нескольких подразделений, брокеры и разработчики могут использовать SiteZeus для быстрого преобразования миллионов точек данных в простые для понимания и практические идеи. Это помогает принимать более эффективные решения на основе местоположения.
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic — это платформа для определения местоположения любого физического места по всей Европе. Мы предоставляем наиболее точные данные для решения ваших задач. Инвестируйте в правильные места по правильной цене. Продвигайте свои активы. Привлекайте дополнительный трафик со стратегических территор...
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify — это комплексная платформа для управления и обработки геопространственных данных в реальном времени, а также для получения аналитической информации в реальном времени. С Mapify вы можете быстро создавать свои решения и использовать их в «умных городах», IoT и «Индустрии 4.0». Мы заполняем пр...
Geokeo
geokeo.com
Geokeo разработан на основе данных с открытым исходным кодом, доступных из различных источников, таких как OpenStreetMap, Geonames, Natural Earth и т. д., а механизм геокодирования использует функции из nominatim, pelias и т. д. Анализируются несколько источников, чтобы получить более точные результ...
Combain
combain.com
С помощью Combain легко находите подключенные устройства внутри и снаружи. Наша глобальная база данных Cell ID и данных Wi-Fi предоставляет данные о широте и долготе вашего устройства.
Symaps.io
symaps.io
Платформа анализа местоположения для выбора места, планирования местоположения и стратегии расширения. Symaps помогает клиентам из различных отраслей (розничная торговля, предметы роскоши, рестораны, автомобильные зарядные станции и т. д.) принимать более обоснованные решения, связанные с местополож...
Postcoder
postcoder.com
Postcoder — это API с полностью интегрированным набором функций проверки форм регистрации ваших клиентов. Добавьте одну или несколько функций в существующую форму и наблюдайте, как улучшаются показатели конверсии и качество данных. - Поиск адреса. Используйте поиск по почтовому индексу или автозапол...
Mappedin
mappedin.com
Mappedin — ведущий поставщик программного обеспечения для 3D-картографии помещений. Наша платформа обеспечивает мощные возможности навигации внутри помещений, а Mappedin CMS служит ее основополагающим слоем. Будучи источником достоверных данных для ваших карт недвижимости, CMS обеспечивает сотруднич...
GeoPostcodes
geopostcodes.com
По-настоящему глобальный локальный набор данных, содержащий все почтовые индексы, географические границы и данные об улицах для 247 стран. Он обновляется еженедельно, чтобы поддерживать высочайшее качество данных, включая такие сложные страны, как Китай, Бразилия, Россия и Великобритания. База данны...
Geoblink
geoblink.com
Geoblink — это платформа Location Intelligence, которая помогает профессионалам из отраслей розничной торговли, недвижимости и FMCG понять, как местоположение влияет на эффективность их бизнеса. Его расширенный анализ данных и прогнозная статистика позволяют компаниям проводить углубленные исследова...
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI — это усовершенствованная платформа обнаружения объектов, предназначенная для анализа изображений со спутников и дронов. Он предлагает пользователям возможность обнаруживать, сегментировать и локализовать объекты и области на этих изображениях, а также отслеживать изменения и выявлять аном...
IdealSpot
idealspot.com
IdealSpot провел последние восемь лет, собирая данные о потребительском и розничном рынках, чтобы создать наиболее полную, актуальную и географически детализированную карту розничного рынка США, доступную в мире. Помимо нашей базы данных, мы накопили опыт в области анализа поведения потребителей и р...
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ — это платформа геолокационного анализа, которая отображает ценность каждого местоположения — людей, их поведения, бизнеса и потенциала — в виде легко используемых слоев на картах.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse — пионер технологий определения местоположения и ведущая платформа отслеживания геолокации со встроенными уведомлениями и средствами связи для клиентов. Мы предоставляем лучшую в своем классе технологию определения местоположения для сбора, обработки и обработки данных для прогнозной визуали...
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene — это торговая платформа, управляемая данными, которая меняет способы покупки и продажи сетевых услуг компаниями. Оптимизируя закупки и упрощая деятельность по продажам, Cloudscene обеспечивает более прочные связи, упрощенное отслеживание и управление, расширенные и гибкие команды, эконом...
Nrby
nrby.com
Nrby — это более разумный способ общения мобильных команд. Созданный ветеранами полевых операций с многолетним опытом, Nrby призван быть простым и интуитивно понятным для использования полевым персоналом, подрядчиками и менеджерами на мобильных устройствах, планшетах и настольных компьютерах. Прил...
Fielda
fielda.com
Fielda — это простая и простая в использовании мобильная платформа для сбора данных и управления рабочими процессами, созданная специально для полевых работ. Независимо от того, выполняет ли ваша организация проверку активов на местах, проекты по установке устройств или простой сбор данных, Fielda м...
xMap
xmap.ai
xMap — это SaaS-платформа для анализа местоположения, которая предоставляет широкий спектр наборов данных из разных отраслей, что позволяет предприятиям и предприятиям просматривать данные на картах, анализировать данные и принимать решения на основе данных. xMap предлагает комплексную информацию, к...
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext Mile обеспечивает оптимизацию маршрута доставки за счет географического местоположения и автоматизации отслеживания. Также предусмотрено оптимальное использование мощности ресурса для снижения его стоимости до 10%. Общее расстояние и время поездки можно сократить, что позволит оптимизироват...
Azira Allspark
azira.com
Azira LLC, глобальная платформа Consumer Insights, помогает руководителям маркетинга и эксплуатации повысить свою эффективность с помощью действенной аналитики для достижения бизнес-результатов. Его миссия — создать более актуальный мир, в котором бренды смогут устанавливать отношения со своими потр...
Azira Pinnacle
azira.com
Azira LLC, глобальная платформа Consumer Insights, помогает руководителям маркетинга и эксплуатации повысить свою эффективность с помощью действенной аналитики для достижения бизнес-результатов. Его миссия — создать более актуальный мир, в котором бренды смогут устанавливать отношения со своими потр...
GapMaps
gapmaps.com
GapMaps — это облачная и простая в использовании картографическая платформа для розничной торговли. Платформа специализируется на геолокации, картографировании и анализе данных. GapMaps позволяют предприятиям розничной торговли создавать и применять данные переписи населения, отрасли и цифровые данн...
Zartico
zartico.com
Операционная система Zartico Destination Operating System® (ZDOS®) включает в себя нашу запатентованную интегрированную модель данных™, включающую данные о геолокации, расходах и событиях с самой высокой частотой и самым высоким разрешением как для жителей, так и для посетителей, а также для всех ти...
Connectbase
connectbase.com
Мы предоставляем представителям отрасли связи информацию о местоположении и автоматизированные инструменты, которые помогают им заключать больше сделок. Преобразуйте свою сеть покупок и продаж.
Mapline
mapline.com
Подключите свои данные к реальному миру. За считанные секунды вы можете загрузить свои данные, просмотреть их на карте, создать маршруты, создать диаграммы и отчеты и объединить все это на визуальной информационной панели. Используя наши мощные аналитические инструменты, создайте новые способы визуа...
Zipscore.ai
zipscore.ai
Второй пилот с искусственным интеллектом для анализа рынка и планирования местоположения. Изучите полные данные переписи населения, карты почтовых индексов и многое другое в различных географических деталях.
MaxMind
maxmind.com
Создавайте более разумные и безопасные цифровые возможности с помощью точных данных Интегрируйте GeoIP® и обнаружение онлайн-мошенничества в свои приложения.
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint — это быстрая, интуитивно понятная и доступная платформа, помогающая предприятиям найти лучшие места для расширения.
Loqate
loqate.com
Улучшите качество данных, записав правильные адреса в Великобритании. Повысьте конверсию и удобство работы пользователей с помощью технологии проверки почтового индекса и геокодирования.