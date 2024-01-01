Maps GPT

Maps GPT

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Веб-сайт: mapsgpt.com

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MapsGPT — это инструмент на базе искусственного интеллекта, предназначенный для создания пользовательских карт с закрепленными местоположениями на основе предпочтений пользователей и результатов поиска. Он использует технологии OpenAI и Proxi для создания этих интерактивных карт за считанные секунды. Этот инструмент охватывает широкий спектр интересов и мест, помогая пользователям исследовать различные среды: от конкретных точек интереса, таких как блошиные рынки или места для свиданий, до географических мест по всей Северной Америке. Пользователи также могут создавать карты для специализированных интересов, таких как тайные общества в Вашингтоне, округ Колумбия, места для романтического наблюдения за восходом солнца в Сан-Франциско или даже загадочные независимые книжные магазины с редкими находками в Портленде. Кроме того, MapsGPT служит полезным инструментом планирования поездки, предлагая такие функции, как «Места рядом с районом», «Исследование истории» и «Поиск Vibe», позволяющие персонализировать ваше путешествие. Примечательно, что после создания карты MapsGPT предлагает пользователям редактируемую копию своей карты. Пользователи могут войти в систему, чтобы вернуться к ранее созданным картам, что является ценной функцией для частых путешественников или исследователей. Стоит отметить, что MapsGPT, хотя и тщательно подбирает данные, подчеркивает, что его карты составлены из существующих данных, и рекомендуется проверять детали местоположений, прежде чем планировать какие-либо действия или поездки.

Веб-сайт: mapsgpt.com

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