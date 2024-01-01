Альтернативы - Mango Animate

Animaker

Animaker

animaker.com

Animaker — это онлайн-сервис для создания анимационных видео «сделай сам» (#DIY), который делает презентации студийного качества доступными каждому. Анимированные видеоролики, сделано правильно!

Genially

Genially

genial.ly

Создавайте презентации, инфографику и другой потрясающий контент самостоятельно или вместе со своей командой.

Powtoon

Powtoon

powtoon.com

Создавайте профессиональные персонализированные видеоролики для любой аудитории, используя платформу визуальных коммуникаций Powtoon. Узнайте, почему более 30 миллионов профессионалов доверяют Powtoon.

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Все ваши инструменты дизайна в одном месте. Начните развивать свой бизнес, создавая потрясающие видеоролики, анимацию, брендинг, макеты, презентации, графику и профессиональные веб-сайты!

Move.ai

Move.ai

move.ai

Освободите свое движение. ЗАХВАТ СВОЕГО ВООБРАЖЕНИЯ. Никаких больше костюмов, никаких ограничений. Захват движения с высокой точностью стал проще.

Jitter

Jitter

jitter.video

Легко анимируйте свои проекты. Экспортируйте свои творения в виде видео или GIF-файлов. Все в вашем браузере.

Steve.ai

Steve.ai

steve.ai

Steve.AI — это онлайн-программа для создания видео, которая помогает любому создавать видео и анимацию за считанные секунды.

Biteable

Biteable

biteable.com

Создавайте фирменные видеоролики с помощью ведущего производителя онлайн-видео. Biteable — ведущее решение для создания лаконичного, привлекательного фирменного видеоконтента.

Vyond

Vyond

vyond.com

Экспертные результаты без усилий. Создавайте увлекательные видеоролики за считанные секунды. Vyond — это платформа для создания видео на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет возможности студии видеопроизводства — от написания сценария до готового видео — прямо у вас под рукой. Испол...

Moovly

Moovly

moovly.com

Moovly, самый мощный на рынке инструмент для создания видео на базе искусственного интеллекта, предоставляет все необходимое вам и вашей организации для создания профессионально выглядящих видеороликов или презентаций за считанные минуты. Облачное решение Moovly, работающее только в браузере, разраб...

Magic Studio

Magic Studio

magicstudio.com

Photobooth использует ваши собственные фотографии для обучения пользовательской модели ИИ, которая отображает вашу внешность, а затем может генерировать ваши снимки головы и изображения профиля в различных стилях, смоделированных ИИ. Качество изображений профиля, которые может создать Photo Booth, н...

VideoScribe

VideoScribe

videoscribe.co

VideoScribe — это простой в использовании инструмент для создания анимированных видеороликов с возможностью перетаскивания, подходящий для новичков и профессионалов, подходящий для любой отрасли и должности. Создавайте анимационные видеоролики профессионального качества, которые увлекают и обучают в...

PixCap

PixCap

pixcap.com

Pixcap — это веб-платформа для дизайна, предназначенная для брендов, стартапов и креативных агентств любого размера, позволяющая им быстро создавать эффектный 3D-дизайн брендинга. Интеграция 3D-элементов в брендинг, рекламу, презентации продуктов и контент в социальных сетях оказалась значительно бо...

GreenSock Animation Platform

GreenSock Animation Platform

gsap.com

Думайте о GSAP как о швейцарском армейском ноже анимации... но лучше. Он анимирует все, к чему может прикоснуться JavaScript (свойства CSS, объекты библиотеки холста, SVG, общие объекты и т. д.), и решает бесчисленные несоответствия браузера, и все это с невероятной скоростью (до 20 раз быстрее, чем...

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