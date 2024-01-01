Мы — компания FinTech со штаб-квартирой в ОАЭ, Дубай, первая компания, деятельность которой полностью регулируется Управлением финансовых услуг Дубая («DFSA»)🇦🇪, основанная двумя бывшими сотрудниками Google. Mamo Pay for Business — это полнофункциональная платежная платформа для малого и среднего бизнеса (только ОАЭ). Независимо от того, являетесь ли вы малым и средним бизнесом, домашним бизнесом или фрилансером, отправьте своим клиентам ссылку для оплаты и получайте оплату мгновенно. Войдите в свою специальную панель управления, создавайте и управляйте любым количеством платежных ссылок, создавайте платежи по QR-кодам, автоматизируйте счета, запрашивайте интеграцию API для электронной коммерции или осуществляйте выплаты всем вашим поставщикам. В Mamo мы ценим конфиденциальность и безопасность наших клиентов. «Безопасность по дизайну» — это подход Mamo, который освобождает наши системы от уязвимостей за счет непрерывного тестирования, средств аутентификации и соблюдения лучших практик программирования и отраслевых стандартов для вашего спокойствия. Чтобы узнать больше, посетите www.mamobusiness.com.

Веб-сайт: mamopay.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Mamo Pay, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.