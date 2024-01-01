Mamo Pay

Mamo Pay

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Веб-сайт: mamopay.com

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Мы — компания FinTech со штаб-квартирой в ОАЭ, Дубай, первая компания, деятельность которой полностью регулируется Управлением финансовых услуг Дубая («DFSA»)🇦🇪, основанная двумя бывшими сотрудниками Google. Mamo Pay for Business — это полнофункциональная платежная платформа для малого и среднего бизнеса (только ОАЭ). Независимо от того, являетесь ли вы малым и средним бизнесом, домашним бизнесом или фрилансером, отправьте своим клиентам ссылку для оплаты и получайте оплату мгновенно. Войдите в свою специальную панель управления, создавайте и управляйте любым количеством платежных ссылок, создавайте платежи по QR-кодам, автоматизируйте счета, запрашивайте интеграцию API для электронной коммерции или осуществляйте выплаты всем вашим поставщикам. В Mamo мы ценим конфиденциальность и безопасность наших клиентов. «Безопасность по дизайну» — это подход Mamo, который освобождает наши системы от уязвимостей за счет непрерывного тестирования, средств аутентификации и соблюдения лучших практик программирования и отраслевых стандартов для вашего спокойствия. Чтобы узнать больше, посетите www.mamobusiness.com.
Категории:
Finance
Программное обеспечение для обработки платежей

Веб-сайт: mamopay.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Mamo Pay, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

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