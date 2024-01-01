Альтернативы - MalouApp
Zomato
zomato.com
Крупнейшая в Индии служба доставки еды, ресторанов и ресторанов. Лучшая еда для большего количества людей.
Uber Eats
ubereats.com
Uber Eats — американская платформа онлайн-заказа и доставки еды, запущенная Uber в 2014 году и базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния.
DoorDash
doordash.com
DoorDash Inc. — американская служба доставки готовой еды по запросу, основанная в 2013 году студентами Стэнфорда Тони Сюй, Стэнли Тангом, Энди Фангом и Эваном Муром. Компания DoorDash, поддерживаемая Y Combinator, — одна из нескольких технологических компаний, которые используют логистические услуги...
Grubhub
grubhub.com
Grubhub Inc. — американская онлайн-платформа для заказа и доставки готовой еды через мобильные устройства, которая соединяет посетителей с местными ресторанами. Компания базируется в Чикаго, штат Иллинойс, и была основана в 2004 году. По состоянию на 2019 год у компании было 19,9 миллиона активных п...
Deliveroo
deliveroo.co.uk
Еда. Мы получим это. У каждого из нас есть свои любимцы. С Deliveroo доставьте ваши любимые местные рестораны и еду на вынос прямо к вашей двери. Все есть в меню. От всемирно известных сетей, таких как KFC, Wagamama, Nando’s, Burger King и Subway, до местных закусок и ваших любимых блюд на вынос — ...
OpenTable
opentable.com
Бронируйте столики онлайн, читайте отзывы посетителей о ресторанах и зарабатывайте баллы на бесплатное питание. OpenTable — это сеть онлайн-бронирования в режиме реального времени для ресторанов изысканной кухни.
Postmates
postmates.com
Postmate — американская компания, предлагающая доставку ресторанных блюд и других товаров по городу. По состоянию на февраль 2019 года Postmate работает в 2940 городах США. Служба использует приложения для мобильных телефонов и возможности своей системы глобального позиционирования для обеспечения с...
Just-Eat.ch
just-eat.ch
Просто закажите еду с Just Eat! Хотите пиццу, суши или вегетарианскую еду сегодня? Наслаждайтесь любимыми блюдами с быстрой доставкой или на вынос.
Caviar
trycaviar.com
Доставка и вынос из лучших местных ресторанов. Завтрак, обед, ужин и многое другое будет доставлено в целости и сохранности к вашей двери. Теперь предлагаем самовывоз и бесконтактную доставку.
Seamless
seamless.com
«Бесшовный» — это самый простой способ заказать еду на доставку или на вынос. К чему бы вы ни были настроены, где бы вы ни были к этому, вы это получите. Никаких меню, никаких телефонных звонков, никаких повторений. Seamless является частью портфеля брендов Grubhub Inc.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet упрощает управление доставкой на последней миле. Интуитивная маршрутизация, диспетчеризация, отслеживание в реальном времени, аналитика и многое другое.
Slice
slicelife.com
Slice — самый простой способ заказать любимую местную пиццу. Мы соединяем миллионы любителей пиццы с тысячами пиццерий по всей стране.
Tock
exploretock.com
Бронируйте столики, заказывайте еду на вынос и наслаждайтесь уникальными кулинарными впечатлениями в ресторанах, барах и винодельнях по всему миру.
Just-Eat.dk
just-eat.dk
Закажите еду на вынос онлайн из более чем 2300 местных ресторанов в Just Eat. Получите пиццу, суши и многое другое с доставкой прямо к вашей двери!
Just-Eat.fr
just-eat.fr
Доставка на дом из лучших ресторанов рядом с вами осуществляется с помощью Just Eat, нового названия Allo Resto! Заказать сейчас!
DelivApp
delivapp.com
Логистический механизм по требованию. Усовершенствуйте свои заказы с помощью настоящего программного обеспечения для управления доставкой по требованию. Отправка, планирование маршрута, управление курьерской службой — все это адаптировано к вашим потребностям.
ChowNow
chownow.com
ChowNow — это система онлайн-заказа и приложение для заказа еды без комиссии, помогающее ресторанам накормить голодных клиентов.
ChatFood
chatfood.io
ChatFood — это мобильная платформа для заказа и оплаты услуг ведущих брендов индустрии гостеприимства и развлечений. Он предоставляет передовые инструменты, помогающие предприятиям обеспечить своим клиентам беспрепятственный процесс заказа и оплаты как локально, так и через Интернет. Многофункционал...
Orders.co
orders.co
Управление меню: Система управления главным меню Orders.co дает вам полный контроль над всеми вашими меню в одном удобном месте. Menu Sync™ позволяет ресторанам связать все свои меню с главным меню Orders.co и обеспечить единообразие на всех подключенных платформах. Экономия драгоценного времени и д...
FoodNotify
foodnotify.com
FoodNotify — это платформа управления едой и напитками для предприятий общественного питания и гостиничного бизнеса. Программное обеспечение предлагает различные модули и интеграции, которые дают вам контроль над всеми вашими процессами и обеспечивают прозрачность вашего бизнеса. Пользователи могут ...
Tycode
tycode.tech
Tycode дает вам возможность совершить революцию в вашем продовольственном бизнесе. Теперь ваши клиенты могут не только делать заказы откуда угодно, будь то стол, номер в отеле или где угодно в вашем помещении, но могут платить вам онлайн, делать одновременные заказы и пользоваться различными другими...
Owner.com
owner.com
Owner.com — это универсальная платформа, которую независимые рестораны используют для усиления своего цифрового присутствия. Оно дает независимым ресторанам технологические и маркетинговые суперсилы таких крупных брендов, как Domino's, Chick Fil-A и SweetGreen. Платформа может обеспечить все: от веб...
BentoBox
getbento.com
Познакомьтесь с технологией, которая делает ресторанное волшебство реальностью. BentoBox помогает ресторанам по всему миру создавать лучшие впечатления для своих клиентов и сотрудников — от дизайна веб-сайта до решений для онлайн-заказа и оплаты.
Fresho
fresho.com
Fresho — ведущее программное обеспечение для онлайн-заказа для оптовых поставщиков продуктов питания и торговых точек. Используйте Fresho, чтобы сделать заказ продуктов питания оптом простым и без стресса.
Menubly
menubly.com
Menubly позволяет создавать цифровое меню с возможностью онлайн-заказа, обслуживающее самые разные предприятия, включая рестораны, пекарни, кафе и фургоны с едой. Menubly — это все, что нужно вашему ресторану, чтобы вы могли принимать заказы клиентов прямо с вашего веб-сайта, одновременно защищая св...
MealPe
mealpe.app
MealPe — это онлайн-приложение для поставщиков услуг по поиску и заказу продуктов питания для столовых, кафе и фуд-кортов исключительно для местной аудитории и таких сообществ, как коворкинги, корпоративные парки, больницы, мероприятия, площадки, стадионы, коливинги.
Vromo
vromo.io
VROMO упрощает управление доставкой по требованию для сетей ресторанов, которые используют собственных водителей доставки, сторонние автопарки или комбинацию того и другого. С VROMO вы можете автоматически предлагать работу водителям и взаимодействовать со своими клиентами, как никогда раньше. Отпра...
Restimo
restimo.com
Restimo объединяет все каналы доставки (UberEats, Glovo, Bolt Food, Wolt, Takeaway), POS-системы и службы доставки в одном месте. Он обеспечивает интеграцию заказов, управление меню и бизнес-отчетность на одном экране.
Quicklly
quicklly.com
Quicklly — это онлайн-торговая площадка, которая соединяет потребителей с местными южноазиатскими магазинами и ресторанами в США, обеспечивая удобство покупок и обедов. Он служит мостом для тех, кто ищет подлинные южноазиатские товары, продукты и еду, облегчая онлайн-заказы и доставку.
Phygital24
phygital24.com
Пришло время приобрести вашу систему онлайн-заказов, поскольку сторонние приложения, многие из которых скрывают данные, мешают прямым отношениям между рестораном и его клиентами, тем самым взимая высокую комиссию.