Альтернативы - MalouApp

Zomato

Zomato

zomato.com

Крупнейшая в Индии служба доставки еды, ресторанов и ресторанов. Лучшая еда для большего количества людей.

Uber Eats

Uber Eats

ubereats.com

Uber Eats — американская платформа онлайн-заказа и доставки еды, запущенная Uber в 2014 году и базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния.

DoorDash

DoorDash

doordash.com

DoorDash Inc. — американская служба доставки готовой еды по запросу, основанная в 2013 году студентами Стэнфорда Тони Сюй, Стэнли Тангом, Энди Фангом и Эваном Муром. Компания DoorDash, поддерживаемая Y Combinator, — одна из нескольких технологических компаний, которые используют логистические услуги...

Grubhub

Grubhub

grubhub.com

Grubhub Inc. — американская онлайн-платформа для заказа и доставки готовой еды через мобильные устройства, которая соединяет посетителей с местными ресторанами. Компания базируется в Чикаго, штат Иллинойс, и была основана в 2004 году. По состоянию на 2019 год у компании было 19,9 миллиона активных п...

Deliveroo

Deliveroo

deliveroo.co.uk

Еда. Мы получим это. У каждого из нас есть свои любимцы. С Deliveroo доставьте ваши любимые местные рестораны и еду на вынос прямо к вашей двери. Все есть в меню. От всемирно известных сетей, таких как KFC, Wagamama, Nando’s, Burger King и Subway, до местных закусок и ваших любимых блюд на вынос — ...

OpenTable

OpenTable

opentable.com

Бронируйте столики онлайн, читайте отзывы посетителей о ресторанах и зарабатывайте баллы на бесплатное питание. OpenTable — это сеть онлайн-бронирования в режиме реального времени для ресторанов изысканной кухни.

Postmates

Postmates

postmates.com

Postmate — американская компания, предлагающая доставку ресторанных блюд и других товаров по городу. По состоянию на февраль 2019 года Postmate работает в 2940 городах США. Служба использует приложения для мобильных телефонов и возможности своей системы глобального позиционирования для обеспечения с...

Just-Eat.ch

Just-Eat.ch

just-eat.ch

Просто закажите еду с Just Eat! Хотите пиццу, суши или вегетарианскую еду сегодня? Наслаждайтесь любимыми блюдами с быстрой доставкой или на вынос.

Caviar

Caviar

trycaviar.com

Доставка и вынос из лучших местных ресторанов. Завтрак, обед, ужин и многое другое будет доставлено в целости и сохранности к вашей двери. Теперь предлагаем самовывоз и бесконтактную доставку.

Seamless

Seamless

seamless.com

«Бесшовный» — это самый простой способ заказать еду на доставку или на вынос. К чему бы вы ни были настроены, где бы вы ни были к этому, вы это получите. Никаких меню, никаких телефонных звонков, никаких повторений. Seamless является частью портфеля брендов Grubhub Inc.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet упрощает управление доставкой на последней миле. Интуитивная маршрутизация, диспетчеризация, отслеживание в реальном времени, аналитика и многое другое.

Slice

Slice

slicelife.com

Slice — самый простой способ заказать любимую местную пиццу. Мы соединяем миллионы любителей пиццы с тысячами пиццерий по всей стране.

Tock

Tock

exploretock.com

Бронируйте столики, заказывайте еду на вынос и наслаждайтесь уникальными кулинарными впечатлениями в ресторанах, барах и винодельнях по всему миру.

Just-Eat.dk

Just-Eat.dk

just-eat.dk

Закажите еду на вынос онлайн из более чем 2300 местных ресторанов в Just Eat. Получите пиццу, суши и многое другое с доставкой прямо к вашей двери!

Just-Eat.fr

Just-Eat.fr

just-eat.fr

Доставка на дом из лучших ресторанов рядом с вами осуществляется с помощью Just Eat, нового названия Allo Resto! Заказать сейчас!

DelivApp

DelivApp

delivapp.com

Логистический механизм по требованию. Усовершенствуйте свои заказы с помощью настоящего программного обеспечения для управления доставкой по требованию. Отправка, планирование маршрута, управление курьерской службой — все это адаптировано к вашим потребностям.

ChowNow

ChowNow

chownow.com

ChowNow — это система онлайн-заказа и приложение для заказа еды без комиссии, помогающее ресторанам накормить голодных клиентов.

ChatFood

ChatFood

chatfood.io

ChatFood — это мобильная платформа для заказа и оплаты услуг ведущих брендов индустрии гостеприимства и развлечений. Он предоставляет передовые инструменты, помогающие предприятиям обеспечить своим клиентам беспрепятственный процесс заказа и оплаты как локально, так и через Интернет. Многофункционал...

Orders.co

Orders.co

orders.co

Управление меню: Система управления главным меню Orders.co дает вам полный контроль над всеми вашими меню в одном удобном месте. Menu Sync™ позволяет ресторанам связать все свои меню с главным меню Orders.co и обеспечить единообразие на всех подключенных платформах. Экономия драгоценного времени и д...

FoodNotify

FoodNotify

foodnotify.com

FoodNotify — это платформа управления едой и напитками для предприятий общественного питания и гостиничного бизнеса. Программное обеспечение предлагает различные модули и интеграции, которые дают вам контроль над всеми вашими процессами и обеспечивают прозрачность вашего бизнеса. Пользователи могут ...

Tycode

Tycode

tycode.tech

Tycode дает вам возможность совершить революцию в вашем продовольственном бизнесе. Теперь ваши клиенты могут не только делать заказы откуда угодно, будь то стол, номер в отеле или где угодно в вашем помещении, но могут платить вам онлайн, делать одновременные заказы и пользоваться различными другими...

Owner.com

Owner.com

owner.com

Owner.com — это универсальная платформа, которую независимые рестораны используют для усиления своего цифрового присутствия. Оно дает независимым ресторанам технологические и маркетинговые суперсилы таких крупных брендов, как Domino's, Chick Fil-A и SweetGreen. Платформа может обеспечить все: от веб...

BentoBox

BentoBox

getbento.com

Познакомьтесь с технологией, которая делает ресторанное волшебство реальностью. BentoBox помогает ресторанам по всему миру создавать лучшие впечатления для своих клиентов и сотрудников — от дизайна веб-сайта до решений для онлайн-заказа и оплаты.

Fresho

Fresho

fresho.com

Fresho — ведущее программное обеспечение для онлайн-заказа для оптовых поставщиков продуктов питания и торговых точек. Используйте Fresho, чтобы сделать заказ продуктов питания оптом простым и без стресса.

Menubly

Menubly

menubly.com

Menubly позволяет создавать цифровое меню с возможностью онлайн-заказа, обслуживающее самые разные предприятия, включая рестораны, пекарни, кафе и фургоны с едой. Menubly — это все, что нужно вашему ресторану, чтобы вы могли принимать заказы клиентов прямо с вашего веб-сайта, одновременно защищая св...

MealPe

MealPe

mealpe.app

MealPe — это онлайн-приложение для поставщиков услуг по поиску и заказу продуктов питания для столовых, кафе и фуд-кортов исключительно для местной аудитории и таких сообществ, как коворкинги, корпоративные парки, больницы, мероприятия, площадки, стадионы, коливинги.

Vromo

Vromo

vromo.io

VROMO упрощает управление доставкой по требованию для сетей ресторанов, которые используют собственных водителей доставки, сторонние автопарки или комбинацию того и другого. С VROMO вы можете автоматически предлагать работу водителям и взаимодействовать со своими клиентами, как никогда раньше. Отпра...

Restimo

Restimo

restimo.com

Restimo объединяет все каналы доставки (UberEats, Glovo, Bolt Food, Wolt, Takeaway), POS-системы и службы доставки в одном месте. Он обеспечивает интеграцию заказов, управление меню и бизнес-отчетность на одном экране.

Quicklly

Quicklly

quicklly.com

Quicklly — это онлайн-торговая площадка, которая соединяет потребителей с местными южноазиатскими магазинами и ресторанами в США, обеспечивая удобство покупок и обедов. Он служит мостом для тех, кто ищет подлинные южноазиатские товары, продукты и еду, облегчая онлайн-заказы и доставку.

Phygital24

Phygital24

phygital24.com

Пришло время приобрести вашу систему онлайн-заказов, поскольку сторонние приложения, многие из которых скрывают данные, мешают прямым отношениям между рестораном и его клиентами, тем самым взимая высокую комиссию.

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