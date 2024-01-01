Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Malga — это API для приема платежей от нескольких платежных систем. Malga предоставляет цифровым предприятиям доступ к множеству платежных сервисов посредством единой интеграции, а также возможность переключаться между ними на основе транзакции за транзакцией без написания кода.

Веб-сайт: malga.io

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