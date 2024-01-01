Malga

Malga

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: malga.io

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Malga в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Malga — это API для приема платежей от нескольких платежных систем. Malga предоставляет цифровым предприятиям доступ к множеству платежных сервисов посредством единой интеграции, а также возможность переключаться между ними на основе транзакции за транзакцией без написания кода.

Веб-сайт: malga.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Malga, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

inai

inai

inai.io

Payable

Payable

payable.id

Xendit

Xendit

xendit.co

PaySimple

PaySimple

paysimple.com

Paymaya

Paymaya

maya.ph

PayFacile

PayFacile

payfacile.com

Monnify

Monnify

monnify.com

Khalti

Khalti

khalti.com

Authorize.net

Authorize.net

authorize.net

Cloud Elements

Cloud Elements

cloud-elements.com

Fyorin

Fyorin

fyorin.com

Invoice2go

Invoice2go

2go.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности