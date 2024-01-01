Альтернативы - MakeStoryBoard

MightyText

MightyText

mightytext.net

Текст с компьютера. СМС с компьютера. iMessage для Android. Android SMS с компьютера.

HackMD

HackMD

hackmd.io

Лучший способ писать и делиться своими знаниями в уценке.

Abstract

Abstract

abstract.com

Обеспечьте свою команду дизайнеров системой контроля версий и совместной работы на основе git. Централизуйте проектные решения, отзывы и файлы. Интегрируется со Sketch и Adobe XD.

Zeplin

Zeplin

zeplin.io

Объединенное пространство для продуктовых команд. Передача проектов и руководств по стилю с точными спецификациями, ресурсами и фрагментами кода — автоматически.

Monica

Monica

monicahq.com

Моника позволяет помнить все о своих близких.

Super

Super

super.so

Все, что вам нужно для создания быстрых и функциональных веб-сайтов с помощью Notion. Пользовательские домены, темы, защита паролем и многое другое — код не требуется.

Team-GPT

Team-GPT

team-gpt.com

Интуитивно понятный чат GPT для всей вашей компании Team-GPT гарантирует внедрение ChatGPT для команд численностью от 2 до 2000 человек. Организуйте знания, сотрудничайте и осваивайте искусственный интеллект в одном общем рабочем пространстве.

Sympli

Sympli

sympli.io

Проектируйте передачу, внедрение и совместную работу для команд веб- и мобильных продуктов. Sympli работает с Photoshop, Adobe XD, Sketch, Android Studio и Xcode.

Charli AI

Charli AI

charli.ai

Неорганизованные файлы, документы и таблицы замедляют вашу работу? Приложение Чарли на базе искусственного интеллекта организует для вас вашу цифровую жизнь за считанные минуты. Зарегистрируйтесь бесплатно сегодня!

SessionLab

SessionLab

sessionlab.com

От идей до полной повестки дня. Оставайтесь сосредоточенными и творческими с SessionLab. Самый гибкий инструмент планирования сеансов с библиотекой фасилитаторов — попробуйте прямо сейчас!

Markup.io

Markup.io

markup.io

Markup.io: самый простой способ оставить отзыв о цифровом контенте — Markup.io

Additor

Additor

additor.io

Оставайтесь синхронизированными во время распространения! Additor помогает вашей команде сотрудничать асинхронно и без трений, основываясь на едином и живом источнике истины. Вы можете систематизировать и обмениваться различными типами контента, а также четко понимать контекст, отслеживая изменения ...

Bubbles

Bubbles

usebubbles.com

Устраните 38 % совещаний с помощью быстрого обмена видеороликами и умных напоминаний. Делитесь четкими отзывами с помощью аннотаций записи экрана, привязанных к времени.

Ayanza

Ayanza

ayanza.com

Интеллектуальный пакет для совместной работы Сложные времена требуют инноваций в повышении продуктивности команды Вовлеките команду в работу и легко достигайте целей. Руководствуйтесь Аянзой на протяжении всего процесса.

Remote Social

Remote Social

remotesocial.io

Remote Social предлагает мощный набор инструментов, призванных помочь командам общаться, развлекаться и строить прочные отношения.

Pointagram

Pointagram

pointagram.com

Pointagram — инструмент геймификации, повышающий мотивацию и командные достижения. Сохраняйте целеустремленность своей команды и вместе отмечайте отличные результаты.

Balloon

Balloon

balloon.app

Платформа, поддерживаемая исследованиями, которая раскрывает идеи и отзывы, устраняя групповое мышление и усиливая голоса. Сократите время встреч на 70%.

Echofin

Echofin

echofin.com

Echofin — это платформа управления сообществом для финансовых команд, ориентированная на чат. Они предлагают автоматическое управление подписками, интегрированный биллинг, панель мониторинга с показателями бизнес-аналитики и неограниченное количество пользователей/чатов/истории. Echofin также предос...

Sendwin

Sendwin

send.win

Sendwin — это инструмент повышения производительности, разработанный для платформы с несколькими входами для управления несколькими учетными записями из одного браузера. Управляйте несколькими учетными записями на любимом веб-сайте из одного браузера. Войдите в несколько учетных записей на одном сай...

Rolepass

Rolepass

rolepass.io

Rolepass — это облачная платформа, которая позволяет пользователям передавать обязанности и ответственность остальной части своей команды, когда члены команды уходят. Rolepass ориентирован на обеспечение беспрепятственной передачи знаний между членами команды и снижение стресса и беспокойства, котор...

LiveDataset

LiveDataset

livedataset.com

LiveDataset от Krescendo — это настраиваемая платформа управления данными для создания индивидуальных онлайн-приложений для эффективных бизнес-процессов. Замените устаревшие системы или системы на основе электронных таблиц. Упростите сбор информации. Создавайте высококачественные и надежные бизнес-п...

HabitStack

HabitStack

habitstack.com

Программное обеспечение для достижения целей для занятых лидеров. HabitStack поможет вам: - Ставьте кристально ясные цели - Согласуйте свои задачи с этими целями. - Добивайтесь прогресса каждую неделю. Приобретите необычные привычки, которые эффективные лидеры используют для достижения важных цел...

Conferfly

Conferfly

conferfly.com

Программное обеспечение веб-приложения для ваших конференц-залов, работающее с календарями G Suite/Microsoft Office 365. Conferfly сэкономит время, деньги и сделает ваши встречи более продуктивными. дополнительную информацию можно найти на https://conferfly.com.

Brandmoxe

Brandmoxe

brandmoxe.com

Универсальное программное обеспечение для бизнес-планирования и развития стартапов, которое помогает превратить отличные идеи в успешный бизнес.

Suggestion Ox

Suggestion Ox

suggestionox.com

Offerion Ox — это безопасная, надежная, 100% анонимная платформа, которая дает вашим сотрудникам свободу делиться вопросами, высказывать опасения и сообщать о проблемах из своего полностью безопасного и частного цифрового уголка. Ведите анонимные двусторонние беседы, чтобы лучше понять их проблемы, ...

Skreenbe

Skreenbe

skreenbe.com

Skreenbe предлагает программное обеспечение для виртуальных совещаний, позволяющее улучшить структуру совещаний. Skreenbe предназначен для всех, кто проводит онлайн-встречи и хочет добавить больше организованности, взаимодействия и эффективности в свои повседневные бизнес-процедуры. Забудьте об унив...

Pandos

Pandos

pandos.io

Pandos — это универсальная платформа совместного обучения и развития для высшего образования и компаний, которая поддерживает фундаментальные функции совместной работы с помощью нового подхода, такого как формирование команды, управление задачами и коллегиальная оценка. Платформа автоматически генер...

EverAfter

EverAfter

everafter.ai

Клиентский интерфейс EverAfter B2B — это единый дом, который нужен вашим клиентам, чтобы не отставать от внедрения вашего продукта в своей организации.

Deskfirst

Deskfirst

deskfirst.com

Deskfirst предоставляет онлайн-пространства для совместной работы, которые выглядят и ощущаются как знакомая среда рабочего стола, что делает совместную работу в Интернете простой, удобной и быстрой. Deskfirst устраняет технологические пробелы, прост в управлении и повышает вовлеченность благодаря м...

Sprocket 365

Sprocket 365

sprocket365.com

Sprocket 365 — это расширение для SharePoint, содержащее библиотеку настраиваемых веб-частей и готовых к использованию инструментов. Он упрощает процесс разработки цифровых рабочих мест, экономит время пользователей за счет устранения необходимости сложного кодирования и длительных процессов разрабо...

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