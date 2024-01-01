Mail.tm

Mail.tm

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Веб-сайт: mail.tm

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Mail.tm — это бесплатная, безопасная и мгновенная служба временной электронной почты, которая позволяет пользователям создавать одноразовый адрес электронной почты без каких-либо обязательств или необходимости предоставления личной информации. Ключевые особенности Mail.tm: * Безопасность: адрес электронной почты защищен случайно сгенерированным паролем, что обеспечивает надежный барьер от несанкционированного доступа и потенциальных взломов. * Мгновенная настройка: пользователи могут мгновенно создать временный адрес электронной почты, не тратя время на регистрацию, заполнение форм или решение капч. * Быстрая доставка: услуга оптимизирована для максимальной скорости доставки сообщений, обеспечивая бесперебойную и своевременную связь. * Конфиденциальность. Временная почта позволяет пользователям общаться, не подвергая свой личный адрес электронной почты потенциальным угрозам, таким как спам, боты или попытки фишинга. * Никаких обязательств: временный адрес электронной почты можно использовать без каких-либо долгосрочных обязательств или рисков. Пользователи могут просто отказаться от адреса, когда он им больше не нужен. * Дополнительные возможности: Mail.tm предлагает API для интеграции службы временной электронной почты с другими приложениями, а также менеджер конфиденциальности и раздел часто задаваемых вопросов для пользователей.

Веб-сайт: mail.tm

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