Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Mail.gw — это служба, предоставляющая пользователям бесплатный, анонимный и временный адрес электронной почты, срок действия которого истекает через 10 минут. Этот тип одноразового решения для электронной почты полезен в различных ситуациях, когда вы не хотите раскрывать свой личный адрес электронной почты.

Веб-сайт: mail.gw

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